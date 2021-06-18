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Шведские полицейские вышли патрулировать улицы Петербурга

Шведские полицейские вышли патрулировать улицы Петербурга (8 фото)

Автор:
18 июня 2021 12:52
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Евро-2020   полиция   санкт-петербург   туристические наряды   футбол   швеция   
2251
8

Иностранные стражи порядка призваны не столько приструнять своих сограждан, сколько информировать.

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Метки: Евро-2020   полиция   санкт-петербург   туристические наряды   футбол   швеция   
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4k
RomaXz Час назад
А вообще, привозить полицию из стран, которые играют - идея хорошая. Мне кажется, в случае проблем, туристы охотнее пойдут к своему полицейскому, чем к иностранному.
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54k
Алекс Юстасов 10 минут назад
своих полицаев мало7
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30k
Volga_34 13 минут назад
Дай бог, чтобы они 3,14здили своих сограждан-хулиганов с воплями народном языке. Представляю разрыв шаблонов ТЕХ хулиганов и воплях о русской агресии..
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6k
semsi Полчаса назад
надо учить наших полицейских хорошим манерам
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22k
Батончик с маком 37 минут назад
Вломить им бзды, на всякий случай. А то понравится и хрен выгонишь
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−7
Meri Poppins Ufa 37 минут назад
Какие-то они не страшные, добродушные и упитанные, как карлсоны, только без пропеллеров...
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1k
Сергей Иванов 43 минуты назад
в +35 и такая духота в черной форме самое то.
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1k
Константин 46 минут назад
К нам в Калугу как-то на кубковый матч Зенит приезжал со своим ОМОНом.
Вот только не понял, кого он охранял?
Питерское быдло от нас, их же от нашей полиции, или нашу полицию от них. На подходе к стадиону это стадо животных просто закидали уличную кафешку стульями. ОМОНовцы не вмешивались...
Думается, у Шведов, все-же иная миссия.
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2k
Красаучег) 47 минут назад
Отсель грозить мы будем шведу.. Блин, забыл.. Назло надменному соседу че то там))
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12k
JediJediJedi Час назад
Наташки уже подобрали юбочки покороче? Ведь на улице иностранцы..
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7k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ Час назад
Всё правильно,на хрена нам международные скандалы и волокна,вслучаи базы и задержания надо приглашать консула из посольства,а тут ихнии полицейские сними будут разбираться на месте
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545
Алексей Попов Час назад
А маски где?
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4k
ZmeyUA Час назад
У нас в Борисполе на сезон хасидов тоже приезжали израильские полицейские с безопасниками. Ибо это стадо только их и боялось.
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17k
Vital Idol Час назад
опять показуха! а, реально патрулирование не проводится в полном объеме, как в СССР, хотя бы....
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819
KevinSmith Час назад
С почином, хуле. Первый натовский сапог в северной столице

Какого хера эти тела в иностранной форме патрулируют улицы нашего города?!
Для справки: Швеция является участником программы НАТО Партнёрство ради мира
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8k
Юлия 2 часа назад
Ну чо, считай, в отпуск сгоняли ребята, погуляли по красивому городу. По нынешним карантинам неплохо)))
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22k
Юрьевич 2 часа назад
Я так понял, слева типичный швед?

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1k
Евгений Кондратьев 2 часа назад
Надо их на Чудское озеро свозить- на экскурсию
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9k
Andrey 2 часа назад
Напомнило)))

Ссылка www.youtube.com
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