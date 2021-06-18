Шведские полицейские вышли патрулировать улицы Петербурга

Иностранные стражи порядка призваны не столько приструнять своих сограждан, сколько информировать.
Шведы снова в Санкт-Петербурге. Правда, на этот раз их миссия самая миролюбивая. Они приехали помогать своим российским коллегам. Сегодня в рамках Евро-2020 состоится футбольный матч между Швецией и Словакией. И западные правоохранители призваны информировать и даже усмирять своих граждан, если вдруг они начнут недостойно себя вести в культурной столице. С усмирением легко бы справились и российские стражи порядка, недостатка в них нет. Но правила есть правила.
Иностранные полицейские работают совместно с нарядами "туристической" полиции Санкт-Петербурга в историческом центре города.
«Главные задачи совместных патрулей — информационное взаимодействие при обеспечении безопасности и работе с болельщиками», - уточнили в полиции Санкт-Петербурга.
Игра национальных сборных Швеции и Словакии начнется в 16:00 на стадионе "Газпром Арена". «Сине-желтые» находятся на третьем месте в группе Е. Словаки занимают первую строчку после победы над Польшей.
Ранее на улицах Санкт Петербурга уже были замечены совместные патрули с полицейскими из Польши и Бельгии.
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Вот только не понял, кого он охранял?
Питерское быдло от нас, их же от нашей полиции, или нашу полицию от них. На подходе к стадиону это стадо животных просто закидали уличную кафешку стульями. ОМОНовцы не вмешивались...
Думается, у Шведов, все-же иная миссия.
Какого хера эти тела в иностранной форме патрулируют улицы нашего города?!
Для справки: Швеция является участником программы НАТО Партнёрство ради мира
Источник: https://fishki.net/profile/answers/1750270/https://fishki.net/profile/answers/1750270/ © Fishki.net
- Кто старое помянет тому глаз вон. А кто забудет - тому два...
80 лет назад и эти ребята и их чешские, польские и прочие партнеры сотрудничали с нацистами и поставляли им легирующие металлы, железную руду и уголь.
Это так... чтобы не забывалось...