Шведские полицейские вышли патрулировать улицы Петербурга

Шведы снова в Санкт-Петербурге. Правда, на этот раз их миссия самая миролюбивая. Они приехали помогать своим российским коллегам. Сегодня в рамках Евро-2020 состоится футбольный матч между Швецией и Словакией. И западные правоохранители призваны информировать и даже усмирять своих граждан, если вдруг они начнут недостойно себя вести в культурной столице. С усмирением легко бы справились и российские стражи порядка, недостатка в них нет. Но правила есть правила.