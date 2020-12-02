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13 интересных фактов о Пьере Ришаре

13 интересных фактов о Пьере Ришаре (12 фото)

Автор:
02 декабря 2020 10:44
Сообщество : Кино
Метки: Пьер Ришар   актер   кино   роль   факты   фильм   фото   
1256
12
Пьер Ришар — один из самых популярных в СССР французских актёров 70−80-х годов. В этом году ему исполнилось 86 лет, он живёт в самом центре Парижа и до сих пор изредка снимается в кино…
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Метки: Пьер Ришар   актер   кино   роль   факты   фильм   фото   
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6k
amrita Час назад
Великолепный Пьер Ришар.
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1k
Агасфер 37 минут назад
Я его видел на набережной - у него дом-баржа причаленый. По фильмам никогда не скажешь, но у него широчайшие плечи и сам он здоровяк
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14k
Ego sum qui sum 47 минут назад
актер великолепный, не знал что у него такое шизофреническое количество имен
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22k
Dobry vojak Svejk Ego sum qui sum 11 минут назад
На свой ник посмотри ))))
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