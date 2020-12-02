13 интересных фактов о Пьере Ришаре

Пьер Ришар был официально женат два раза. Первой женой была балерина парижской «Гранд Опера» — от этого брака у актёра два сына. Они развелись через двадцать с лишним лет, после чего у Ришара были романы с французской актрисой Мюриэль Дюбрюль и марокканкой Айшей. Во второй брак он вступил, когда ему было уже за 60 — бразильская модель Сейла была младше на 25 лет, ничего не знала о популярном актёре и с трудом понимала французский язык, но это не помешало им начать встречаться. Они вместе уже четверть века и воспитывают четверых внуков Ришара.