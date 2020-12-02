13 интересных фактов о Пьере Ришаре

Пьер Ришар — один из самых популярных в СССР французских актёров 70−80-х годов. В этом году ему исполнилось 86 лет, он живёт в самом центре Парижа и до сих пор изредка снимается в кино…
Пьер Ришар Морис Шарль Леопольд Дефе родился в семье богатого текстильного промышленника, но его отец так любил кутежи и скачки, что незадолго до рождения сына промотал состояние и сбежал, оставив жену с ребёнком на попечении своего отца — строгого набожного католика из знатного рода.
Граф Дефе любил внука, но отдал его в довольно бюджетный закрытый пансион. Пять дней в неделю Пьер проводил среди детей простых работяг, крестьян и шахтёров, которые испытывали к нему классовую неприязнь — хорошо одетого мальчика привозили в пансион на лимузине с шофёром, а они ездили на автобусе. Потом Ришар рассказывал, что именно здесь стал актёром, так как вместо драк старался рассмешить ровесников ужимками и весёлыми небылицами. Контакт был налажен, а мальчик выбрал будущую профессию.
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В юности Пьер Ришар был влюблён в актрису Марину Влади. Правда она даже не догадывалась о существовании молодого человека, а он просто млел, когда видел девушку на экране и мечтал с ней познакомиться… Это случилось спустя много лет, но Ришар не признался, что она когда-то была его кумиром.
Пьер был поклонником балета и чуть было не попал в труппу знаменитого французского хореографа Мориса Бежара. То, что он показывал на просмотре, не было похоже на балет, но маэстро отметил фантастическую пластичность и музыкальность молодого человека и решил его взять. Однако сразу после этого Ришару предложили выступать в мюзик-холле — разыгрывать юмористические скетчи на выступлениях популярного во Франции шансонье, и актёр отказался от идеи стать танцовщиком.
Первую главную роль в кино Ришар сыграл в 34 года — в фильме, который сам же и снял. Эксцентричный растяпа из комедии «Рассеянный» определил его амплуа на долгие годы. Актёру было легко играть таких персонажей, так как он на них похож и в жизни — добрый, скромный, вечно наступающий себе на шнурки и витающий в облаках.
Прославил Ришара знаменитый «Высокий блондин в черном ботинке» — фильм стал визитной карточкой актёра, а теперь считается классикой французского кинематографа. Главного героя из «Высокого блондина в чёрном ботинке» звали Франсуа Перрен, а так как популярность комедии была огромна, это имя решили давать героям Ришара и в других фильмах. Всего он сыграл пять Франсуа Перренов и двух Франсуа Пиньонов — это имя героя из знаменитой комедии «Папаши». В советском прокате блондин иногда менял ботинок и фильм шёл под названием «Высокий блондин в жёлтом ботинке».
В 1976 году вышла комедия «Игрушка», сценарий к которой написал друг Ришара — режиссёр Франсис Вебер, а актёр не только сыграл главную роль, но и стал продюсером фильма. Сюжет режиссёр подсмотрел в реальной жизни, когда избалованный карапуз в магазине требовал от родителей «купить» продавца… Именно «Игрушка» принесла Ришару мировую популярность — этот фильм одинаково любили и в Европе, и в Америке, и в СССР.
Пьер Ришар был официально женат два раза. Первой женой была балерина парижской «Гранд Опера» — от этого брака у актёра два сына. Они развелись через двадцать с лишним лет, после чего у Ришара были романы с французской актрисой Мюриэль Дюбрюль и марокканкой Айшей. Во второй брак он вступил, когда ему было уже за 60 — бразильская модель Сейла была младше на 25 лет, ничего не знала о популярном актёре и с трудом понимала французский язык, но это не помешало им начать встречаться. Они вместе уже четверть века и воспитывают четверых внуков Ришара.
Лучший друг Пьера Ришара — актёр Жерар Депардье. Они познакомились в 1981 году на съёмках фильма «Невезучие». Фильм стал рекордсменом французского проката, а дуэт так понравился зрителям, что режиссёры стали писать под них сценарии. Ришар и Депардье снялись в семи фильмах, два из которых были очень популярны и у нас — «Папаши» и «Беглецы».
До недавних пор Пьер Ришар с женой жили на барже, пришвартованной к берегу Сены. На старом судне актёр обустроил комфортабельную трехкомнатную квартиру с небольшим каминным залом и террасой на палубе. Недавно актёр продал баржу и переехал в квартиру в центре Парижа.
У Пьера Ришара есть своя кинокомпания, а также виноградники на юге Франции. Его вино подают в некоторых французских и бельгийских ресторанах, а туристы часто приезжают к нему на винодельню, чтобы купить бутылку с личной подписью хозяина.
Актёра до сих пор приглашают в кино, но он почти от всего отказывается. И не потому, что возраст, а потому, что «ужасные сценарии». Одна из его последних работ — роль в романтической комедии о покорении интернета пожилым вдовцом. Сам же Ришар далёк от интернета, его аккаунты в соцсетях ведут помощники, а он признаётся, что только недавно наконец-то научился отправлять смски.
Актёр любит Россию и неоднократно сюда приезжал. В интервью он говорил: «Мне нравится в России и в Грузии, да и вообще на всём пространстве бывшего Советского Союза. Как ни странно, меня здесь помнят, любят и ждут в гости…» Он даже снимался у российских и грузинских режиссёров — сериале «Парижане» и фильмах «Тысяча и один рецепт влюблённого кулинара» и «Лето, или 27 потерянных поцелуев».
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