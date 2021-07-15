Власти Германии ответили на просьбу жителей омской деревни о ремонте дороги

Месяц назад жители села Верхний Карбуш, что расположен в Омской области, записали видеообращение к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой помочь с ремонтом дороги.





В своём обращении сельчане сетовали на то, что до местных чиновников достучаться они не могут, а деревня Верхний Карбуш, между прочим, была основана русскими немцами в XIX веке и "здесь очень много людей, у которых корни немецкие".