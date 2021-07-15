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Власти Германии ответили на просьбу жителей омской деревни о ремонте дороги

Власти Германии ответили на просьбу жителей омской деревни о ремонте дороги (6 фото + 1 видео)

Автор:
15 июля 2021 14:29
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Германия   Омская область   ангела меркель   письмо   ремонт дороги   село   чиновники   
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Сельчане своего добились. Германия, конечно, не поможет, но местные чиновники проснулись и забегали.

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Метки: Германия   Омская область   ангела меркель   письмо   ремонт дороги   село   чиновники   
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11k
Eltiftel 2 часа назад
Трудно понять? А понять просто: когда надежды на "своих" нет, то приходится просить помощи у других
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5k
Дмитрий Горчилин 2 минуты назад
Для понимания, что это за населенный пункт такой? Это село на 500 человек на расстоянии 12 километров от центра Омска. То есть, скорей всего, пригород под застройку. Скорей всего, будущие застройщики озаботились вопросом улучшения логистики площадки за счет госбюджета.
К сожалению, гугл стрит вью там нет, но если внимательно посмотреть спутниковые снимки, видно, что по улице Южная идут большие дома с яркими красивыми крышами. Очень похоже на местную Рублевку. https://www.google.com/maps/place/Верхний Карбуш, Омская обл., Россия, 644905/@54.8884385,73.220476,260m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x43ab04ef79d46c0f:0x4e912424009f7d66!8m2!3d54.8936385!4d73.2243942https://www.google.com/maps/place/Верхний Карбуш, Омская обл., Россия, 644905/@54.8884385,73.220476,260m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x43ab04ef79d46c0f:0x4e912424009f7d66!8m2!3d54.8936385!4d73.2243942
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622
Алексей Гулевич 14 минут назад
плин - у меня тоже тут вопросец есть, личного характера из РБ, - можно ей написать - там оказывается читают и слышат
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13k
Владислав Грецов Полчаса назад
главное конечный результат
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4k
RRK Полчаса назад
Победители просят помощи у проигравших. Как трогательно....
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67k
Пётровыч Полчаса назад
Ну это, как его, в это позор
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41k
Элек Мек 43 минуты назад
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1k
Пихайло Час назад
Ну пообещать - не сделать! Чиновники взращеные путинским режимом умеют только обещать. Что-то разумное и полезное делать они не научены.
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4k
livaneth Час назад
Предшественник Меркель, на должности германского канцлера однажды прислал немецких рабочих для этой самой цели. Работы проводились с1945-го и по 1953-ий год. Что немцы тогда построили, все то до сих пор стоит.
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13
Мастер Оружейник Час назад
Буржуазия тогда только услышит настойчивые требования пролетариата, когда он начнёт стучаться прикладами винтовок в ворота их дворцов. В.И.Ленин
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1k
Moon24 Час назад
Был дан ясный и четкий ответ а не отписка , а даже совет куда можно обратиться . Жители молодцы что хоть так действуют
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2k
Frank Borman Час назад
Надо было попросить фрау Меркель, чтобы она прислала свою Люфтваффе, чтобы та разбомбила деревню. Ну как в 41 году. Тогда местные россияненские власти будут вынуждены отстроить деревню, а вместе с ней и дороги. Вот вам и решение проблемы.
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50
Племянник Путина 2 часа назад
это что же за дерьмо живёт в этой деревне, что они даже фашистам не нужны...
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1k
Атомный Крот 2 часа назад
"вмешательство в деятельность местных органов власти других стран не входит в задачи канцлера ФРГ."

Правда, что ли?

А как же:

"Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Россию освободить Алексея Навального, и напомнила, что такова позиция правительства ФРГ. "

https://www.interfax.ru/russia/746208https://www.interfax.ru/russia/746208

Снова другое?
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27k
Антон 2 часа назад
Позорище.
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3k
alex 2 часа назад
Какая ирония, в это же время многие немцы в Германии судятся с государством, потому как не хотят отдавать десятки тысяч своих кровных на ремонт прилегающих дорог.
Боитесь своих желаний, дорогие жители омской деревни, потому что за фрау Меркель прилетят и счета.

Ссылка www.youtube.com
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18k
Ego sum qui sum 2 часа назад
российский чиновник птица гордая, пока чугунным сапогом не пнут, ничего не пообещает сделать через год
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5k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Обещать - незначит жениться!
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2k
Артур Будкин 2 часа назад
когда не смог дозвониться на приямую линию, но всё равно нашел выход
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3k
Татьяна Юсова 2 часа назад
С уваженьем… Дата. Подпись.
Отвечайте нам, а то,
Если вы не отзовётесь,
Мы напишем… в «Спортлото»!
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185
Nаnе First NameLаst Татьяна Юсова 2 часа назад
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