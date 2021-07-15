Власти Германии ответили на просьбу жителей омской деревни о ремонте дороги

Сельчане своего добились. Германия, конечно, не поможет, но местные чиновники проснулись и забегали.
Месяц назад жители села Верхний Карбуш, что расположен в Омской области, записали видеообращение к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой помочь с ремонтом дороги.
В своём обращении сельчане сетовали на то, что до местных чиновников достучаться они не могут, а деревня Верхний Карбуш, между прочим, была основана русскими немцами в XIX веке и "здесь очень много людей, у которых корни немецкие".
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И сегодня жители села получили ответ от канцелярии Ангелы Меркель, который не особенно и ждали. В письме представитель ФРГ Надин Вахтер поблагодарила россиян за обращение и попросила отнестись с пониманием к тому, что Германия не может вмешиваться в работу местных органов власти других стран.
«Я понимаю, что вы очень недовольны состоянием главной улицы в вашей родной деревне. Однако вмешательство в деятельность местных органов власти других стран не входит в задачи канцлера ФРГ. Прошу вас отнестись с пониманием к тому, что госпожа канцлер не может по вашей просьбе предпринять решительных действий в данной ситуации», - говорится в письме.
Надин Вахтер объяснила, что Меркель не может лично ответить на их просьбу из-за «большого количества обращений». В завершении письма сотрудница канцелярии посоветовала жителям населенного пункта обратиться в московский офис «Международного союза немецкой культуры».
Однако по словам депутата Троицкого сельского поселения Ирины Дроздовой, которая инициировала это обращение, жители села остались довольны ответом властей Германии, поскольку ожидали услышать «отписку в духе российских чиновников». Но самое главное, что сельчане добились результата - на помощь Германии никто и не надеялся, видеообращение записали, чтобы привлечь внимание к проблеме. И это удалось.
«Чиновники, получив волшебный пинок в виде нашего обращения к канцлеру Германии, вышли из комы и сразу же пообещали, что в 2022 году построят нам дорогу», - сказала Дроздова, добавив, что если дорогу отремонтируют, то «сделано это будет исключительно благодаря Меркель».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже успел отреагировать на обращение жителей Верхнего Карбуша к Ангеле Меркель. Он заявил, что «это абсолютно оправданный гнев жителей этого села. Они абсолютно правы. Это недопустимая абсолютно халатность и игнорирование такой ситуации со стороны региональных властей».
Но добавил, что ему очень трудно понять такие действия россиян, решивших обратиться за помощью к главе другого государства. По его мнению, обращаться следовало к муниципальным и к региональным властям.
Добавим, что жители села на протяжении нескольких лет только и делали, что обращались к "муниципальным и к региональным властям" по поводу дороги, но региональный Минстрой никак не мог согласовать смету и сдвигал сроки ремонта.
Но так как Песков заявил, что после такой широкой огласки "региональные власти обратят на это внимание и примут меры", можно не сомневаться, что дорогу в Верхнем Карбуше в скором времени наконец-то заасфальтируют.
Вот видите, и в благополучной Германии тоже только отговорки.— Лукошко чугуна (@JLykowko) July 15, 2021
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К сожалению, гугл стрит вью там нет, но если внимательно посмотреть спутниковые снимки, видно, что по улице Южная идут большие дома с яркими красивыми крышами. Очень похоже на местную Рублевку. https://www.google.com/maps/place/Верхний Карбуш, Омская обл., Россия, 644905/@54.8884385,73.220476,260m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x43ab04ef79d46c0f:0x4e912424009f7d66!8m2!3d54.8936385!4d73.2243942https://www.google.com/maps/place/Верхний Карбуш, Омская обл., Россия, 644905/@54.8884385,73.220476,260m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x43ab04ef79d46c0f:0x4e912424009f7d66!8m2!3d54.8936385!4d73.2243942
Правда, что ли?
А как же:
"Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Россию освободить Алексея Навального, и напомнила, что такова позиция правительства ФРГ. "
https://www.interfax.ru/russia/746208https://www.interfax.ru/russia/746208
Снова другое?
Боитесь своих желаний, дорогие жители омской деревни, потому что за фрау Меркель прилетят и счета.
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