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17 фишек, которые точно запомнятся посетителям супермаркета

17 фишек, которые точно запомнятся посетителям супермаркета (18 фото)

Автор:
15 июля 2021 09:26
Сообщество : Фабрика идей
Метки: идея   магази   подборка   супермаркет   фишки   фото   хитсроти   
701
18

Для притока посетителей не обязательно задействовать сложные технологии.

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Метки: идея   магази   подборка   супермаркет   фишки   фото   хитсроти   
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Дмитрий Данилов Час назад
Когда был в Праге, был удивлен тем, что номер в гостинице прибран, а бутылки стеклянные стоят и из не выбрасывают.
Потом сообразил, что у них принято в магазине сдавать стекло. Я считаю это крутой идеей
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