17 фишек, которые точно запомнятся посетителям супермаркета

Казалось бы, чем нас могут удивить местные магазины и супермаркеты, ведь главное, чтобы их прилавки никогда не пустовали, а продукты всегда оставались свежими. Но оказалось, что высокий уровень сервиса может таиться в самых различных услугах, о которых многие из нас и не догадывались! Обработанные после каждого покупателя продуктовые корзины, новенькие рецепты на чеках и даже тележки, позволяющие совершать покупки вместе с домашними питомцами — всё это и многое другое в нашей сегодняшней подборке!

Санитайзер для покупательских корзин в Японии