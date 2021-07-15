17 фишек, которые точно запомнятся посетителям супермаркета

Для притока посетителей не обязательно задействовать сложные технологии.
Казалось бы, чем нас могут удивить местные магазины и супермаркеты, ведь главное, чтобы их прилавки никогда не пустовали, а продукты всегда оставались свежими. Но оказалось, что высокий уровень сервиса может таиться в самых различных услугах, о которых многие из нас и не догадывались! Обработанные после каждого покупателя продуктовые корзины, новенькие рецепты на чеках и даже тележки, позволяющие совершать покупки вместе с домашними питомцами — всё это и многое другое в нашей сегодняшней подборке!
Санитайзер для покупательских корзин в Японии
В супермаркетах в Швеции на тележках есть карта магазина
В местном супермаркете продаётся еда из самолёта, потому что сейчас ни у кого нет возможности куда-то полететь
В этом магазине можно нарезать купленный хлеб той толщины, которой вам захочется
Этот автомат в голландском супермаркете позволяет возвращать пустые бутылки и получать небольшие скидки при покупке
Рядом есть ящик для пожертвований, где вы можете оставить квитанцию на скидку для кого-то, кто в ней больше нуждается.
У тележек в этом супермаркете есть лупа, чтобы люди со слабым зрением могли получше разглядеть товары
Рядом с прилавком с кофе есть машина, где вы можете перемолоть кофейные зёрна
В местном супермаркете есть машина, которая готовит блинчики
У холодильников есть отсеки, с помощью которых можно выбрать и посмотреть товар, не открывая дверцу
Эта услуга помогает сохранить окружающую среду. Супермаркеты с подобной опцией есть в Нидерландах.
На обратной стороне чека есть рецепт блюда
В этом супермаркете есть коробка с зеленью, которую могут взять люди для своих травоядных животных
В местном магазине есть машина, где вы можете набрать свежего молока, придя со своей бутылкой
В этом супермаркете есть тележки со специальным отсеком для животных, чтобы вы могли совершать покупки вместе с вашим питомцем
Все эти магазины объединяет их трепетное отношение к клиентам, которое позволяет покупателям делать каждый поход за продуктами весьма комфортным.
У этих тележек есть отсек для цветов, чтобы они не повредились от соприкосновения с другими товарами
Супермаркеты в Голландии заботятся об окружающей среде
Супермаркет в моём городе самостоятельно выращивает зелень для своих покупателей
Наш местный супермаркет делает свежевыжатые соки из нераспроданных фруктов, заботясь о разумном потреблении
Источник:
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Потом сообразил, что у них принято в магазине сдавать стекло. Я считаю это крутой идеей