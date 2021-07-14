30 лет спустя даже продукты для борща привозные

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Ой, как я люблю почитать иностранную прессу, это кладезь информации, это возможность узнать, как и где живут пропагандисты и услышать, что думают простые комментаторы, иногда и они прорываются на страницы газет.
Украина, у тебя все было.
Сейчас, вы меня начнете ругать, опять про Украину, как она нам надоела, что в России своих проблем нет? Давайте лучше про пенсии и про низкие зарплаты.
Ну, не ругайте меня, просто я вспомнила свои студенческие годы и мою поездку с друзьями на Украину. Было это в 90-е, мы поехали на Днепр в восточную, промышленную часть Украины.
Какой замечательный месяц я провела тогда, лето, мы предоставлены сами себе, без учебы и экзаменов.
Так вот, о чем это я. Читаю статью украинской прессы, которая сомневается, что борщ сегодня на Украине остался украинским, не по названию, а по содержанию. Все продукты, которые входят в этот замечательный суп, если так можно назвать борщ, уже не выращиваются на Украине, все продукты импортные, начиная со свинины и заканчивая морковкой.
Читаю, какую «посильную помощь» оказывают добрые страны всего мира в приготовлении украинского борща, кого там только нет: свинина - это Польша, Германия, Нидерланды, Дания, Канада и даже — США и Норвегия; картофель, капуста, лук – Румыния, Беларусь, Нидерланды, Польша, Франция, Италия, Узбекистан и даже — Мексика; морковь и свеклу тоже завозят из Польши, Голландии, Италии, Испании, хотя своя гораздо дешевле.
Все могу понять, когда завозят фрукты и овощи, которые не растут в твоем государстве, когда выращенное закончилось к весне и ты завозишь новый урожай из теплых стран, когда случился неурожай, но когда ты не в состоянии вырастить то, что всегда в изобилии произрастало на твоей земле, этого мне не понять.
Вот, я и вспомнила свой отдых. В Москве в магазинах шаром покати, мама мне по большому блату тушенку высылала. А на Украине - продуктовый рай, мы приехали, пошли в столовую, обычную городскую столовую, мальчики "плакали", там было все: свежие овощи, фрукты, окрошка с мясом на кефире, какие-то котлетки, пюрешка, борщ, и, как апофеоз всего этого изобилия – это соленый огурец! Абрикосы, черешня, молочный коктейль, это для нас, голодных московских студентов, был просто рай какой-то. Помню, как меня ругала сестра, что я не привезла ведро абрикосов оттуда, я, молодая, беспечная, не понимала, что такое, накормить мужа и детей.
И как нелепо читать мне сегодня такую статистику, как быстро, за какие-то 30 лет, граждане некогда богатой страны растеряли все. Я понимаю, промышленность – это не их, ну, никогда сельская Украина не была промышленным центром, достались им развитые промышленные территории задарма, но и это не сберегли, все кричали: мы будем всех кормить своими продуктами. И где эти продукты, кого кормят хлебосольные украинцы? Как используют черноземные земли, которые нацисты эшелонами увозили в Германию? Что, сегодня "незалэжние" тоже просто продают чернозем, вывозя его заграницу? Или по новому закону о земле, они собираются отдавать ее иностранцам, и скоро начнут бойкую торговлю.
Что стало с некогда богатым продовольственным краем, украинцы готовят главное блюдо страны из привозных продуктов. Я не сомневаюсь, что и сегодня есть на Украине рестораны и столовые (їдальня), корчмы и т.д. Только остались ли там свои продукты, выращенные заботливыми руками или осталась только забота о том, чей борщ и показательные выступления чиновников-пиарщиков, которые готовят борщи для подтверждения, что этот суп украинский.
Вы уж простите меня, что опять про Украину, начиталась на ночь украинских газет.
Сейчас, вы меня начнете ругать, опять про Украину, как она нам надоела, что в России своих проблем нет? Давайте лучше про пенсии и про низкие зарплаты.
Ну, не ругайте меня, просто я вспомнила свои студенческие годы и мою поездку с друзьями на Украину. Было это в 90-е, мы поехали на Днепр в восточную, промышленную часть Украины.
Какой замечательный месяц я провела тогда, лето, мы предоставлены сами себе, без учебы и экзаменов.
Так вот, о чем это я. Читаю статью украинской прессы, которая сомневается, что борщ сегодня на Украине остался украинским, не по названию, а по содержанию. Все продукты, которые входят в этот замечательный суп, если так можно назвать борщ, уже не выращиваются на Украине, все продукты импортные, начиная со свинины и заканчивая морковкой.
Читаю, какую «посильную помощь» оказывают добрые страны всего мира в приготовлении украинского борща, кого там только нет: свинина - это Польша, Германия, Нидерланды, Дания, Канада и даже — США и Норвегия; картофель, капуста, лук – Румыния, Беларусь, Нидерланды, Польша, Франция, Италия, Узбекистан и даже — Мексика; морковь и свеклу тоже завозят из Польши, Голландии, Италии, Испании, хотя своя гораздо дешевле.
Все могу понять, когда завозят фрукты и овощи, которые не растут в твоем государстве, когда выращенное закончилось к весне и ты завозишь новый урожай из теплых стран, когда случился неурожай, но когда ты не в состоянии вырастить то, что всегда в изобилии произрастало на твоей земле, этого мне не понять.
Вот, я и вспомнила свой отдых. В Москве в магазинах шаром покати, мама мне по большому блату тушенку высылала. А на Украине - продуктовый рай, мы приехали, пошли в столовую, обычную городскую столовую, мальчики "плакали", там было все: свежие овощи, фрукты, окрошка с мясом на кефире, какие-то котлетки, пюрешка, борщ, и, как апофеоз всего этого изобилия – это соленый огурец! Абрикосы, черешня, молочный коктейль, это для нас, голодных московских студентов, был просто рай какой-то. Помню, как меня ругала сестра, что я не привезла ведро абрикосов оттуда, я, молодая, беспечная, не понимала, что такое, накормить мужа и детей.
И как нелепо читать мне сегодня такую статистику, как быстро, за какие-то 30 лет, граждане некогда богатой страны растеряли все. Я понимаю, промышленность – это не их, ну, никогда сельская Украина не была промышленным центром, достались им развитые промышленные территории задарма, но и это не сберегли, все кричали: мы будем всех кормить своими продуктами. И где эти продукты, кого кормят хлебосольные украинцы? Как используют черноземные земли, которые нацисты эшелонами увозили в Германию? Что, сегодня "незалэжние" тоже просто продают чернозем, вывозя его заграницу? Или по новому закону о земле, они собираются отдавать ее иностранцам, и скоро начнут бойкую торговлю.
Что стало с некогда богатым продовольственным краем, украинцы готовят главное блюдо страны из привозных продуктов. Я не сомневаюсь, что и сегодня есть на Украине рестораны и столовые (їдальня), корчмы и т.д. Только остались ли там свои продукты, выращенные заботливыми руками или осталась только забота о том, чей борщ и показательные выступления чиновников-пиарщиков, которые готовят борщи для подтверждения, что этот суп украинский.
Вы уж простите меня, что опять про Украину, начиталась на ночь украинских газет.
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Есть ли на Украине импортные овощи? Конечно! Полно. Как и в России.
Не очень понял стенаний автора. Ей плохо на Украине? Ну пусть едет куда-то в другое место.
В чём проблема-то?
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Которую Украина ИМПОРТИРУЕТ из Польши и России.
Я понимаю, что тут речь идет про недавние новости, что Украина наращивает закупки свинины и даже сала в РФ. И да, это правда.
Ровно как правда и то, что на Украине свиньи всё еще не перевелись. И Украина ровно также активно экспортирует и свинину и сало.
Есть ли на Украине падение кол-ва поголовья свиней - ну очевидно есть.
Но говорить, что там вообще ноль местного сала - враньё это полное.
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А про ноль никто и не говорит.
Но факт есть факт - салом Украина себя не обеспечивает.
Я вот был в России в мае, в Питере, видел там белорусское сало. А потом возвращался, ехал из Питера через Беларусь, видел российское сало в Беларуси. А в Кракове где я живу есть и российское и польское и украинское.
Означает ли это, что какая-то из стран себя не обеспечивает салом? Вовсе нет, это означает, что они торгуют салом друг с другом.
Но, ещё раз: да, на Украине сокращается поголовье свиней и если дело так пойдет дальше то мы их вытесним.
Ну и слава Богу, хочу сказать :)
https://mk-ru.turbopages.org/mk.ru/s/economics/2021/03/03/rost-cen-na-produkty-v-evrope-sravnili-s-rossiey.htmlhttps://mk-ru.turbopages.org/mk.ru/s/economics/2021/03/03/rost-cen-na-produkty-v-evrope-sravnili-s-rossiey.html
Индекс продовольственных цен ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН) в январе 2021 года обновил 6-летний рекорд.
Индикатор, отслеживающий 95 сырьевых товаров из пяти ключевых категорий, прибавил 4,3% за месяц и 11% в годовом выражении, коснувшись отметки 113,3 пункта - максимальной с июля 2014 года.
«Этот рост обусловлен в первую очередь значительным повышением индексов цен на сахар, зерновые и растительные масла», - констатирует ФАО в релизе.
Цены на кукурузу подскочили на 11,2% за январь и 42,3% год к году, обновив максимумы за 7 лет на фоне сокращения производства в США, засушливой погоды в Южной Америке и временных ограничениях экспорта из Аргентины.
Пшеница подорожала на 6,8% за прошедший месяц на ожиданиях сокращения экспорта из России, где с марта вдвое увеличиваются вывозные пошлины.
Индекс цен на растительные масла прибавил 5,8% за январь и 27% год к году. Его текущее значение - максимальное за 8 лет.
Ну и т.д.
В России тоже много чего привозного продаётся.
Фрукты тропические - я понимаю.
А вот морковку и картошку из Израиля возить - днище.
Они прохладу любят - у нас росли плохо. Лет десять прошло, пока жаростойкие сорта вывели...
И помидоры - турецкие... Ну неужели в России не растут помидоры?
Скакать надо!
Только и идёт - там вакцины нет, здесь закончилась.
Народ бурчит и валом прёт.
И я говорю не про прививку, а про истеричную пропагандистскую компанию на сайте.