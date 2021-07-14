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30 лет спустя даже продукты для борща привозные

30 лет спустя даже продукты для борща привозные (2 фото)

Автор:
14 июля 2021 17:51
Метки: Украина 30 лет спустя   борщ   воспоминания   
782
2
Ой, как я люблю почитать иностранную прессу, это кладезь информации, это возможность узнать, как и где живут пропагандисты и услышать, что думают простые комментаторы, иногда и они прорываются на страницы газет.

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Метки: Украина 30 лет спустя   борщ   воспоминания   
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39  комментариев
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3k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Подруга только в понедельник вернулась с Луганска. У неё там дом, остался от родителей. Думала уйдет на пенсию, будет жить на своей родине, в родительском доме, но началась война и когда стали обстреливать Касиора, она срочно уехала. Теперь мотается между Луганском и Анапой, где у неё квартира. Так вот, говорит, что сезонные овощи-фрукты в Луганске на рынке дешевле, чем в Анапе. Для борща есть всё. Свинина дешевле, чем в Анапе, выбор большой.
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8k
Maddy8 5 минут назад
Борщ VS Щи?
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1k
Hallo FreeSpace 49 минут назад
Ага , а у нас типа все своё
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147
allexx Hallo FreeSpace 43 минуты назад
Бро, ну если ты живешь в штатах, а работаешь в РФ, то ессесно у тебя все свое.
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2k
Дмитрий 49 минут назад
Когда им надо было, они на площадях пожары да войны устраивали, да власть законную свергали. А сейчас что? Тишина? Меня мало е...т(зачёркнуто) волнует из чего они там борщ варят. Хоть из 33-х, как говорится!
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16k
Денис 58 минут назад
Буду краток - да, на Украине остались свои овощи из которых делается борщ. Как и свинина.
Есть ли на Украине импортные овощи? Конечно! Полно. Как и в России.
Не очень понял стенаний автора. Ей плохо на Украине? Ну пусть едет куда-то в другое место.
В чём проблема-то?
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354
arioh1 Час назад
А у нас что лучше?
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101
⛔ Александр ⛔ Час назад
Ну да, у нас в России то, стабильность.

https://mk-ru.turbopages.org/mk.ru/s/economics/2021/03/03/rost-cen-na-produkty-v-evrope-sravnili-s-rossiey.htmlhttps://mk-ru.turbopages.org/mk.ru/s/economics/2021/03/03/rost-cen-na-produkty-v-evrope-sravnili-s-rossiey.html
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101
⛔ Александр ⛔ parallax 36 минут назад
Ссылка youtu.be
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101
⛔ Александр ⛔ Дмитрий Полчаса назад
Внимательно читай!

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8k
Izrin Maria 2 часа назад
Ах, Моя Поляна! "Ножки Буша" Вы по возрасту, наверное, не пробовали. Огромная Россия оказалась не в состоянии себя прокормить. Было дело - и прошло. И Украина справится: земля у них хорошая, людей достаточно...
В России тоже много чего привозного продаётся.
Фрукты тропические - я понимаю.
А вот морковку и картошку из Израиля возить - днище.
Они прохладу любят - у нас росли плохо. Лет десять прошло, пока жаростойкие сорта вывели...
И помидоры - турецкие... Ну неужели в России не растут помидоры?

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1k
a_komolow 2 часа назад
Некогда им сельским хозяйством заниматься!
Скакать надо!
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46k
parallax Автор поста 2 часа назад
Ну хоть вместо пустых лозунгов, занялись самоанализом. И то похвально.
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5k
Ruk 3 часа назад
да обсирать Украину уже не тренде, сейчас антипрививочники актуальны
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97
Улыбака Ruk 2 часа назад
Тут такое дело - Пропаганда вакцинации проваливается. Поэтому пропагандисты применили проверенный приём - хохлы и навальный! Для переключения внимания электората. Опять же, выборы скоро, нужно поддерживать градус патриотизма...
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97
Улыбака Шурави 2 часа назад
На хохлов плевать? Да половина фишек завалена срачем про хохлов.

И я говорю не про прививку, а про истеричную пропагандистскую компанию на сайте.
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