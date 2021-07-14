30 лет спустя даже продукты для борща привозные

Украина, у тебя все было.



Сейчас, вы меня начнете ругать, опять про Украину, как она нам надоела, что в России своих проблем нет? Давайте лучше про пенсии и про низкие зарплаты.



Ну, не ругайте меня, просто я вспомнила свои студенческие годы и мою поездку с друзьями на Украину. Было это в 90-е, мы поехали на Днепр в восточную, промышленную часть Украины.



Какой замечательный месяц я провела тогда, лето, мы предоставлены сами себе, без учебы и экзаменов.



Так вот, о чем это я. Читаю статью украинской прессы, которая сомневается, что борщ сегодня на Украине остался украинским, не по названию, а по содержанию. Все продукты, которые входят в этот замечательный суп, если так можно назвать борщ, уже не выращиваются на Украине, все продукты импортные, начиная со свинины и заканчивая морковкой.



Читаю, какую «посильную помощь» оказывают добрые страны всего мира в приготовлении украинского борща, кого там только нет: свинина - это Польша, Германия, Нидерланды, Дания, Канада и даже — США и Норвегия; картофель, капуста, лук – Румыния, Беларусь, Нидерланды, Польша, Франция, Италия, Узбекистан и даже — Мексика; морковь и свеклу тоже завозят из Польши, Голландии, Италии, Испании, хотя своя гораздо дешевле.



Все могу понять, когда завозят фрукты и овощи, которые не растут в твоем государстве, когда выращенное закончилось к весне и ты завозишь новый урожай из теплых стран, когда случился неурожай, но когда ты не в состоянии вырастить то, что всегда в изобилии произрастало на твоей земле, этого мне не понять.



Вот, я и вспомнила свой отдых. В Москве в магазинах шаром покати, мама мне по большому блату тушенку высылала. А на Украине - продуктовый рай, мы приехали, пошли в столовую, обычную городскую столовую, мальчики "плакали", там было все: свежие овощи, фрукты, окрошка с мясом на кефире, какие-то котлетки, пюрешка, борщ, и, как апофеоз всего этого изобилия – это соленый огурец! Абрикосы, черешня, молочный коктейль, это для нас, голодных московских студентов, был просто рай какой-то. Помню, как меня ругала сестра, что я не привезла ведро абрикосов оттуда, я, молодая, беспечная, не понимала, что такое, накормить мужа и детей.



И как нелепо читать мне сегодня такую статистику, как быстро, за какие-то 30 лет, граждане некогда богатой страны растеряли все. Я понимаю, промышленность – это не их, ну, никогда сельская Украина не была промышленным центром, достались им развитые промышленные территории задарма, но и это не сберегли, все кричали: мы будем всех кормить своими продуктами. И где эти продукты, кого кормят хлебосольные украинцы? Как используют черноземные земли, которые нацисты эшелонами увозили в Германию? Что, сегодня "незалэжние" тоже просто продают чернозем, вывозя его заграницу? Или по новому закону о земле, они собираются отдавать ее иностранцам, и скоро начнут бойкую торговлю.



Что стало с некогда богатым продовольственным краем, украинцы готовят главное блюдо страны из привозных продуктов. Я не сомневаюсь, что и сегодня есть на Украине рестораны и столовые (їдальня), корчмы и т.д. Только остались ли там свои продукты, выращенные заботливыми руками или осталась только забота о том, чей борщ и показательные выступления чиновников-пиарщиков, которые готовят борщи для подтверждения, что этот суп украинский.



Вы уж простите меня, что опять про Украину, начиталась на ночь украинских газет.