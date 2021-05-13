Примерка на картонке: ностальгия по рынкам-толкучкам

Сегодня вещевые рынки, так называемые толкучки. где продавали все подряд - кто-то в палатках и павильонах, а кто-то и просто на земле, разложив свои пожитки на газетке. Эти рынки для многих стали основным источником для выживания - люди продавали свое имущество. возили всякое тряпье из-за границы и часто получали за это разные обидные прозвища...
Фарцовщики, спекулянты, барыги, челночники - как только не называли тех. кто тягал тяжелые баулы, развешивал их на пластиковые цепочки и продавал. Даже те, кто продавал свое, разложив нехитрый скарб на асфальте получали презрительные плевки.
Однако же именно с них началась рыночная экономика, именно они одевали население в заграничные вещи, именно они, лишившись работы, тащили на своих плечах семьи... Конечно, рынки-толкучки были и раньше - и до войны и после нее народ продавал что мог продать, лишь бы поесть. Но торговля в 90-е - особый пласт нашей истории
В условиях дефицита, инфляции и экономического кризиса челночничество стало источником новых рабочих мест, доступных товаров и валюты
С них началась мода 90-х - все эти вареные джинсы, кожаные куртки и малиновые пиджаки
Джинсы «Мальвины», спортивные костюмы, футболки с надписью BOSS и свитера BOYS
Тотальный дефицит внутри страны, открытые границы, отмена статьи за спекуляцию, отсутствие работы подтолкнули людей самых разных профессий и возрастов начать свою предпринимательскую карьеру
В продавцы двинулись все, кто мог и хотел, а может не хотел, но был вынужден - учителя, инженеры, ученые, врачи и прочие-прочие
Они мотались по Турции, Европе, Польше, Болгарии, Румынии - таскали отсюда наши игрушки, предметы быта, пользовавшиеся спросом там. а оттуда тащили все, что можно было продать здесь
У всех метро, парков и просто недостроях организовывались стихийные рынки, где можно было купить все и вся. Кто-то ставил свою палатку, кто-то показывал товар на раскладушках, машинах. а иногда и просто на земле
Рэкет, требовавший "дань" за возможность продавать, куча воров, "щиплющих" карманы всех подряд, риски при проезде таможни, пыль, грязь, тяжести, бессонные ночи, ранние подъемы, жара, холод, плевки и оскорбления - все это сопровождало продавцов на всем протяжении их пути
Документальный фильм про челноков
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Авторский пост
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Продавалось все с колёс. Спрос был огромный.