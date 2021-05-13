Примерка на картонке: ностальгия по рынкам-толкучкам

Однако же именно с них началась рыночная экономика, именно они одевали население в заграничные вещи, именно они, лишившись работы, тащили на своих плечах семьи... Конечно, рынки-толкучки были и раньше - и до войны и после нее народ продавал что мог продать, лишь бы поесть. Но торговля в 90-е - особый пласт нашей истории