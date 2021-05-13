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Примерка на картонке: ностальгия по рынкам-толкучкам

Примерка на картонке: ностальгия по рынкам-толкучкам (21 фото + 1 видео)

Автор:
13 мая 2021 13:49
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   барахолка   воспоминания   интересное   ностальгия   рынки   толкучка   челноки   
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Сегодня вещевые рынки, так называемые толкучки. где продавали все подряд - кто-то в палатках и павильонах, а кто-то и просто на земле, разложив свои пожитки на газетке. Эти рынки для многих стали основным источником для выживания - люди продавали свое имущество. возили всякое тряпье из-за границы и часто получали за это разные обидные прозвища...

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Метки: Исторические факты   барахолка   воспоминания   интересное   ностальгия   рынки   толкучка   челноки   
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insaider 2 часа назад
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Слава Андреев 40 минут назад
Друг гонял в Турцию. За шмотками.
Продавалось все с колёс. Спрос был огромный.
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3k
Том Сойер Час назад
Кадр из фильма "Брат".....
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ValdemarNaftulievich 2 часа назад
Таки ето Одесса, 7 км Овидиопольского Шоссе

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