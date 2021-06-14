20 картинок с запахом, который вы пронесете через всю жизнь

Есть у человека в памяти визуальный ряд, есть слуховой, есть тактильный, а есть обонятельный - запахи, которые возбуждают воспоминания, даже если вы их не видите и не помнили о них до того момента, как втянули воздух носом и вас унесло назад, в прошлое...