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20 картинок с запахом, который вы пронесете через всю жизнь

20 картинок с запахом, который вы пронесете через всю жизнь (21 фото)

Автор:
14 июня 2021 14:16
Сообщество : Исторические факты
Метки: воспоминания   детство   запрах   картинки   ностальгия   факты   
1787
21

Есть у человека в памяти визуальный ряд, есть слуховой, есть тактильный, а есть обонятельный - запахи, которые возбуждают воспоминания, даже если вы их не видите и не помнили о них до того момента, как втянули воздух носом и вас унесло назад, в прошлое...

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Метки: воспоминания   детство   запрах   картинки   ностальгия   факты   
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12  комментариев
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10k
Nikita Час назад

Здесь важно сочетание: дым из трубы/зимняя свежесть/хруст снега под ногами/Звёздное небо
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zu4ara 6 минут назад
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1k
zu4ara 7 минут назад

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1k
DHC 42 минуты назад
А ещё вот этот шампунь... )
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19k
Ватаку Накомоде 52 минуты назад
Кстати про последнюю. Недавно обратил внимание что в современных стоматологиях нет этого мерзкого запаха «сверления зуба». Да, пахнет лекарствами, антисептиком, как в любом мед.учреждении, но того ужаса из детства нет. Интересно, почему? Ведь чисто механическое сверление никуда не делось с тех пор.
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57k
Александр Ломовицкий 53 минуты назад
самый неприятный запах по сравнению с которым даже тамбур прокуренный и заплеванные бычки в пепельнице это просто аромат - смерть , сладковатый гнилостный запах мертвой плоти вот что навевает самые жуткие мысли .
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9k
Вася 59 минут назад
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9k
Леонович Час назад
Последняя, это точно жесть, аж передёрнуло.
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