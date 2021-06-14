20 картинок с запахом, который вы пронесете через всю жизнь

Есть у человека в памяти визуальный ряд, есть слуховой, есть тактильный, а есть обонятельный - запахи, которые возбуждают воспоминания, даже если вы их не видите и не помнили о них до того момента, как втянули воздух носом и вас унесло назад, в прошлое...
Пробуждение запахами воспоминаний о прошлых событиях называют феноменом Пруста.
В отличие от воспоминаний, порожденных словами или образами, феномен Пруста касается преимущественно событий детства и значительно ярче и эмоциональнее.
Эффект от запахов опережает осознание корой головного мозга того, почему мы чувствуем именно сейчас именно эти эмоции. Навеянные запахами воспоминания могут успокоить и уменьшить воспаление, но вместе с тем - даже спровоцировать посттравматический синдром.
Приятные нам запахи влияют также на производительность и творческие способности - эта известная из обычного опыта вещь подтверждена учеными.
Честное слово - недавно буквально довелось побывать на рынке, сто лет там не появляясь -запах ну точно такой же. без изменений. Попробуйте!
Источник:
- Путешествие в счастливое советское детство
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Здесь важно сочетание: дым из трубы/зимняя свежесть/хруст снега под ногами/Звёздное небо