История знаменитой фотосессии Мэрилин Монро для журнала Look, 1961 год

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Дуглас Киркланд приехал в США из Канады и в возрасте 24 лет стал штатным фотографом журнала Look, где сразу же приобрел статус "звездного портретиста". Первую фотосессию он провел в 1961 году с Элизабет Тейлор, и в том же году сделал серию снимков Мэрилин Монро в честь 25-летия журнала. Позже он подробно рассказал о том, как это было.
Следующие отрывки взяты из воспоминаний Дугласа Киркланда.
"Когда я впервые встретился с Мэрилин, чтобы поговорить о съемках, мы с коллегами пошли к ней домой на Доэни Драйв - там, где соединяются Беверли-Хиллз и Голливуд. Она очень обезоруживала, потому что не казалась большой суперзвездой и больше походила на "девушку по соседству". Я хотел сделать несколько ее снимков "погорячее", но я был скромным канадцем и не знал, как это сказать".
"Когда я впервые встретился с Мэрилин, чтобы поговорить о съемках, мы с коллегами пошли к ней домой на Доэни Драйв - там, где соединяются Беверли-Хиллз и Голливуд. Она очень обезоруживала, потому что не казалась большой суперзвездой и больше походила на "девушку по соседству". Я хотел сделать несколько ее снимков "погорячее", но я был скромным канадцем и не знал, как это сказать".
"В конце концов Мэрилин взяла на себя ответственность и произнесла: "Я знаю, что нам нужно. Нам нужна кровать и белые шелковые простыни, обязательно шелковые, записи Фрэнка Синатры и шампанское Dom Pérignon". Она полностью предвосхитила то, что я хотел сделать на съемках, и я испытал невероятное облегчение. Мы запланировали фотосессию примерно через три дня, в 19:30 в пятницу вечером".
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"В пятницу я приехал в фотостудию, которую мы арендовали в Голливуде, ровно к назначенному времени. Я ждал и ждал, и вот уже наступила половина десятого, а Мэрилин всё не было. Я сказал себе: "Если она не появится, это будет катастрофа. Я все еще новичок в журнале, меня отправили в Калифорнию, и если я не сумею сделать эти фотографии, это будет очень трудно объяснить".
"Как раз в этот момент на другом конце студии я услышал звук открывающейся двери - и вошла Мэрилин с дамой, несущей какую-то одежду - хотя в итоге одежда не особенно пригодилась. На этот раз она выглядела совершенно другим человеком, не той девушкой, которую я встретил в прошлый раз... я увидел настоящую Мэрилин. Мне казалось, что она двигалась медленно; она вся светилась, и не ступала, а будто парила. Это мое воспоминание о ней, такое сильное впечатление, которое она оставила".
Дуглас предложил Мэрилин показать себя такой, какой она хотела бы остаться в памяти и 25 лет спустя. Это был очень тонкая, чувственная и радостная съемка. Фотографу удалось показать интимность, беззащитность, нежность и красоту - все одновременно.
Самые известные фотографии из этой серии - снимки Мэрилин, сделанные вертикально сверху - с балкона в фотостудии. Декор полностью белый. Мэрилин обнаженная закутывается в облако простыней, улыбается, кажется счастливой и довольной. Все чисто и безупречно.
"На ней был халат, она сняла его и забралась под белые шелковые простыни. Я просто хочу сказать вам, что мне было 27, но мысленно мне было 17. Опыт городской жизни у меня был очень маленький, а здесь суперзвезда всех суперзвезд была в пяти футах от меня; я мог протянуть руку и прикоснуться к ней, и, когда она проскользнула в кровать, я мельком увидел ее обнаженной - я не мог поверить, что когда-либо это увижу".
"Мэрилин была безумно сексуальной, очень чувственной. В какой-то момент она предложила нам сделать что-то большее, чем просто поговорить, другими словами, обнять друг друга. Вот тут и появился мой мальчик из маленького городка, я вёл себя так, как будто ничего не понял, мне было неловко. Я смотрел в камеру и продолжал снимать кадры, снова и снова, так быстро, как только мог. Я думаю, поэтому фотографии и получились такими сильными, потому что мое сексуальное желание было направлено на фотокамеру, а не воплотилось в реальное действие".
"Я поднялся на балкон, чтобы снимать ее сверху. Я начал снимать, и мне не нужно было ее направлять - я просто разговаривал с ней. Это было похоже на обоюдный флирт, сексуальный заряд прямо-таки витал в воздухе. У меня была одна помощница, а с ней работала ее помощница. Мы сделали перерыв, и затем она сказала: "Я хочу побыть наедине с этим мальчиком, я считаю, что так обычно лучше". Итак, все вышли из комнаты, я услышал, как закрылась дверь, и понял, что остался наедине с Мэрилин. Затем я спустился вниз, когда она сказала: "Почему бы тебе не спуститься сюда и не сделать несколько крупных планов здесь?". И я сделал это, я был на расстоянии метра от нее".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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