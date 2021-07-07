FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5026 постов • 678 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
История знаменитой фотосессии Мэрилин Монро для журнала Look, 1961 год

История знаменитой фотосессии Мэрилин Монро для журнала Look, 1961 год (32 фото)

Автор:
07 июля 2021 13:25
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Мэрилин   воспоминания   мэрилин монро   постановка для фотосессии   фотограф   фотосессия   шоу бизнес   
599
32
Дуглас Киркланд приехал в США из Канады и в возрасте 24 лет стал штатным фотографом журнала Look, где сразу же приобрел статус "звездного портретиста". Первую фотосессию он провел в 1961 году с Элизабет Тейлор, и в том же году сделал серию снимков Мэрилин Монро в честь 25-летия журнала. Позже он подробно рассказал о том, как это было.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Мэрилин   воспоминания   мэрилин монро   постановка для фотосессии   фотограф   фотосессия   шоу бизнес   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Вася 2 часа назад
вот так реклама делает из обычных людей - необычных. Плюс умение п(р)одавать себя, ведь на самом деле, и внешность и интеллект самые простые, и ножки кривенькие, и лицо "подправлено", ресницы наклеены..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото) 19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото) Восхождение к звездам: первая главная кинороль Мэрилин Монро Восхождение к звездам: первая главная кинороль Мэрилин Монро Мэрилин Монро в образе знаменитых голливудских актрис, 1958 г Мэрилин Монро в образе знаменитых голливудских актрис, 1958 г 11 снимков российских звезд в детстве и молодости 11 снимков российских звезд в детстве и молодости Первая профессиональная фотосессия знаменитых актёров и актрис Первая профессиональная фотосессия знаменитых актёров и актрис В любом месте, кому угодно: автограф-сессии Мэрилин Монро В любом месте, кому угодно: автограф-сессии Мэрилин Монро
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

538242



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Мелодия, под которую крутится волчок "Что? Где? Когда?"
5
33
Мелодия, под которую крутится волчок "Что? Где? Когда?"
Умер Владимир Меньшов: фигура вторая, печальная
2
176
Умер Владимир Меньшов: фигура вторая, печальная
﻿
OUKITEL C21 Pro - доступный смартфон со стильным дизайном
OUKITEL C21 Pro - доступный смартфон со стильным дизайном
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Дружба народов длится, пока есть общий ресурс
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#люди#Россия#подборка#картинки#прикол#Разное#спорт#приколы
#Юмор#факты#автомобили#интересное#аварии#кино#СССР#истории#природа#познавательно
#интересно#ynews#автомир#дтп#животные#фотографии#авто аварии#позитив#в мире#авария дня

На что жалуетесь?

Вернуться