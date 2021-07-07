История знаменитой фотосессии Мэрилин Монро для журнала Look, 1961 год

"Я поднялся на балкон, чтобы снимать ее сверху. Я начал снимать, и мне не нужно было ее направлять - я просто разговаривал с ней. Это было похоже на обоюдный флирт, сексуальный заряд прямо-таки витал в воздухе. У меня была одна помощница, а с ней работала ее помощница. Мы сделали перерыв, и затем она сказала: "Я хочу побыть наедине с этим мальчиком, я считаю, что так обычно лучше". Итак, все вышли из комнаты, я услышал, как закрылась дверь, и понял, что остался наедине с Мэрилин. Затем я спустился вниз, когда она сказала: "Почему бы тебе не спуститься сюда и не сделать несколько крупных планов здесь?". И я сделал это, я был на расстоянии метра от нее".