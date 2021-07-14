Уральский школьник получил малую Нобелевскую премию, но страна обсуждает Моргенштерна

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Несколько лет назад школьник из Екатеринбурга Даниил Казанцев узнал о глухонемой многодетной матери из Алапаевска. Она общалась с детьми через мужа, а когда он ушел из семьи, ее лишили родительских прав.
Эта история показала Даниилу изнанку нашей жизни, где подобное считается нормальным. Мальчик понял, что именно он может помочь миллионам людей, страдающим из-за невозможности общаться.
Эта история показала Даниилу изнанку нашей жизни, где подобное считается нормальным. Мальчик понял, что именно он может помочь миллионам людей, страдающим из-за невозможности общаться.
Светлая голова, желание помочь людям и доброе сердце — все это Даниил
В 2019 году Даниил закончил разработку собственного изобретения. Автоматический сурдопереводчик Казанцева по сути является обычным нарукавным браслетом, что считывает мышечные импульсы при общении на языке жестов и переводит их в речь. Это устройство способно заменить людей-сурдопереводчиков и значительно облегчить коммуникацию:
На этом видео Даниил с помощью своего изобретения произносит фразу: «Can you help me?» — «Можете мне помочь?»: если это не научный прорыв, тогда я уже не знаю, что считается прорывом. Наверное, нанотехнологии.
В том же году Даниил за свое изобретение получил малую Нобелевскую премию в США, а через три месяца после этого он еще выиграл и грант на обучение — $15 тысяч. Как вы думаете, на обучение в какой стране?
Если кто-то из вас и подумал, что речь о России, то ошибся очень-очень сильно. Гугл дал Даниилу возможность учиться в США. Впрочем, в России о юном изобретателе вообще почти никто не говорил: зачем? Ведь в то же самое время в том же самом Екатеринбурге художник Покрас Лампас разрисовал площадь — вот это настоящий информационный повод!
В том же году Даниил за свое изобретение получил малую Нобелевскую премию в США, а через три месяца после этого он еще выиграл и грант на обучение — $15 тысяч. Как вы думаете, на обучение в какой стране?
Если кто-то из вас и подумал, что речь о России, то ошибся очень-очень сильно. Гугл дал Даниилу возможность учиться в США. Впрочем, в России о юном изобретателе вообще почти никто не говорил: зачем? Ведь в то же самое время в том же самом Екатеринбурге художник Покрас Лампас разрисовал площадь — вот это настоящий информационный повод!
В 2019 году престижный журнал GQ назвал Покраса Лампаса «Открытием года»
Это не в укор Покрасу было сказано, но кто заслуживает большего внимания: человек, что, пускай и необычным способом, нанес краску на плиты, или изобретатель, что создал устройство, которое облегчит жизнь миллионам людей? Не было ничего, но пришел Даниил — и все удалось.
Лично меня вдохновляет история Даниила, но одновременно с этим расстраивает тот факт, что таких людей, как он, ценят в основном только за границей. Сегодня он получает малую Нобелевскую премию, а завтра заберет и настоящую, большую. И хочется, чтобы в тот момент Даниил был гражданином России, только России, а не США, Японии или Франции.
Хочется, чтобы люди знали не только о Моргенштерне или (прости господи) об нижеприведенном существе:
Лично меня вдохновляет история Даниила, но одновременно с этим расстраивает тот факт, что таких людей, как он, ценят в основном только за границей. Сегодня он получает малую Нобелевскую премию, а завтра заберет и настоящую, большую. И хочется, чтобы в тот момент Даниил был гражданином России, только России, а не США, Японии или Франции.
Хочется, чтобы люди знали не только о Моргенштерне или (прости господи) об нижеприведенном существе:
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И тогда эта новость обошла все российские СМИ, о Данииле и его изобретении показали репортажи все центральные каналы.
А вот о Моргенштерне два года назад я не слышала.
Серьёзно? А какая страна, не уточняется?
Азы фельетонистики, штирлинизма, пиара. Запоминается посл абзац - посл фраза, посл фото в посте.