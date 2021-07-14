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Уральский школьник получил малую Нобелевскую премию, но страна обсуждает Моргенштерна

Уральский школьник получил малую Нобелевскую премию, но страна обсуждает Моргенштерна (3 фото + 1 видео)

Автор:
14 июля 2021 13:58
Метки: Даниил Казанцев   Уральский   нобелевская премия   получил   школьник   
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Несколько лет назад школьник из Екатеринбурга Даниил Казанцев узнал о глухонемой многодетной матери из Алапаевска. Она общалась с детьми через мужа, а когда он ушел из семьи, ее лишили родительских прав.
Эта история показала Даниилу изнанку нашей жизни, где подобное считается нормальным. Мальчик понял, что именно он может помочь миллионам людей, страдающим из-за невозможности общаться.

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Метки: Даниил Казанцев   Уральский   нобелевская премия   получил   школьник   
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15  комментариев
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6k
ваня панкин 2 часа назад
писец мозги утекают, а пена фриказоидная остается...
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neyzak Час назад
причем здесь страна? это власть такая - ей ничего больше и не надо, чтобы качать полезные искупаемые умные граждане не нужны
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3k
Andy Час назад
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93
TORNADO MARKETING Час назад
дичь творится несусветная.
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6k
КОСТЯН Час назад
Ну и пускай едет в США... Яб на его месте так и сделал... Здесь всем плевать на его мозги и его изобретение... В этой ДЕГРАДИРУЮЩЕЙ стране будущее за блогерами, стримерами, инсташлюхами, марговноштэрнами и прочей молодёжной слизи типа этого петуха.
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3k
Татьяна Юсова Час назад
Уральский школьник получил малую Нобелевскую премию в мае 2019 года.
И тогда эта новость обошла все российские СМИ, о Данииле и его изобретении показали репортажи все центральные каналы.
А вот о Моргенштерне два года назад я не слышала.
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8k
Cornho 2 часа назад
"но страна обсуждает Моргенштерна"

Серьёзно? А какая страна, не уточняется?
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2k
Дмитрий 2 часа назад
Это называется правда жизни. Сколько в стране плохо слышащих? А сколько дебилов? Вот и весь ответ на вопрос кто больше востребован.
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2k
Meri Poppins Ufa 2 часа назад
И вот опять. Реклама тантаса пампаса, мани лоханина франкерморштерна.
Азы фельетонистики, штирлинизма, пиара. Запоминается посл абзац - посл фраза, посл фото в посте.
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−40
Алиса 2 часа назад
В стране, где где биологический мусор является национальным героем с иного и быть не может.
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