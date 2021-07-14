Уральский школьник получил малую Нобелевскую премию, но страна обсуждает Моргенштерна

На этом видео Даниил с помощью своего изобретения произносит фразу: «Can you help me?» — «Можете мне помочь?»: если это не научный прорыв, тогда я уже не знаю, что считается прорывом. Наверное, нанотехнологии. В том же году Даниил за свое изобретение получил малую Нобелевскую премию в США, а через три месяца после этого он еще выиграл и грант на обучение — $15 тысяч. Как вы думаете, на обучение в какой стране? Если кто-то из вас и подумал, что речь о России, то ошибся очень-очень сильно. Гугл дал Даниилу возможность учиться в США. Впрочем, в России о юном изобретателе вообще почти никто не говорил: зачем? Ведь в то же самое время в том же самом Екатеринбурге художник Покрас Лампас разрисовал площадь — вот это настоящий информационный повод!

2021-07-14T13:58:38+03:00