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13 способов, как заставить ребенка учиться. Практические советы психолога

13 способов, как заставить ребенка учиться. Практические советы психолога (3 фото)

Автор:
05 февраля 2021 12:41
Сообщество : Психология
Метки: жизнь   помощь   психолог   советы   учеба   школа   школьник   
277
3

У Вашего разбойника опять двойки в дневнике? Ребенок не слушается, а засадить его за домашнее задание просто невозможно? У многих родителей возникает ситуация, когда ребенок не хочет учиться, прогуливает школу и не внимателен на уроках.

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Метки: жизнь   помощь   психолог   советы   учеба   школа   школьник   
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150k
Alf 2 часа назад
"13 способов, как заставить ребенка учиться." - уже из названия данной публикации психологи отметят, что ребёнка не нужно заставлять учиться, ибо это уже психо-террор, а нужно как раз мотивировать ;)
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Андрей Иванов 49 минут назад
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199k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Час назад
Deiz - это твинк Галатеи?
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