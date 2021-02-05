13 способов, как заставить ребенка учиться. Практические советы психолога

Часто взрослые делают много ошибок для того, чтобы заставить дочку или сына учиться. Происходит это, потому что нет знаний, как воспитать любовь к учебе у детей. Некоторые начинают воспитывать так же, как их воспитывали в детстве. Получается, что ошибки воспитания переходят из поколения в поколение. Сначала наши родители мучаются сами и заставляют нас учиться, потом и мы применяем такие же пытки к нашим детям.

Когда ребенок плохо учиться, сами по себе рисуются нерадостные картины в голове, каким может быть его будущее. Вместо престижного университета и ученой степени, третьесортный техникум. Вместо блестящей карьеры и хорошей зарплаты работа, о которой стыдно рассказать знакомым. А вместо зарплаты гроши, на которые непонятно как прожить. Никто не хочет такого будущего своим детям.







Выяснить причину – 50% успеха

Чтобы понять почему наши дети не испытывают желания учиться, нужно найти причину этого. Их существует очень много. Рассмотрим основные.

1) Нет желания и стимула к учебе

Многие взрослые привыкли заставлять ребенка делать что-то против его воли, навязывать свое мнение. Если же школьник сопротивляется делать то, что ему не хочется – это означает что его личность не сломлена. И это нормально.

Есть только один способ вовлечь чадо в учебу – заинтересовать его. Конечно, думать об этом должны в первую очередь учителя. Неинтересно составленная программа, скучные преподаватели, ведущие урок, не учитывая возраст детей – это все способствует тому, что ребенок будет избегать обучения и лениться в выполнении заданий.

2) Стрессы в школе

Люди устроены следующим образом: сначала удовлетворяются простые потребности в еде, сне, безопасности. А вот потребность в новых знаниях и развитии уже на втором плане. Школа для детей иногда становится настоящим источником стресса. Где малыши каждый день испытывают различные негативные эмоции, такие как: страх, напряжение, стыд, унижение.

На самом деле 70% причин нежелания детей заниматься и ходить в школу как раз из-за стресса. (Плохие отношения со сверстниками, учителями, оскорбления от старших товарищей)

Родители могут думать: ведь было всего 4 урока, ребенок говорит, что устал, значит он ленится. На самом деле стрессовые ситуации забирают у него кучу энергии. Да еще и вызывает негатив к этой среде. Поэтому он начинает плохо соображать, хуже работает память, выглядит заторможенным. Прежде чем нападать на чадо и заставлять его силой, лучше спросите, как его дела в школе. Было ли ему трудно? Как у него отношения с другими детьми и с учителями?

Случай из практики:

У нас на консультации был мальчик 8 лет. По словам матери мальчика, в последние несколько месяцев он начал прогуливать уроки, часто не выполнял домашние задания. А до этого хоть и не был отличником, но учился старательно и особых проблем с ним не было.





Оказалось к ним в класс перевели нового ученика, который всячески издевался над ребенком. Высмеивал его перед товарищами и даже применял физическую силу, вымогал деньги. Ребенок же в силу своей неопытности не знал что с этим делать. Жаловаться родителям или учителям он не стал, так как не хотел прослыть ябедой. А самому решить эту проблему не получалось. Вот явный пример, как стрессовые условия мешают грызть гранит науки.



