Как разные сооружения защищают побережье от эрозии на примере LEGO

Фанат LEGO воссоздал море, пляж и дамбы из конструктора, чтоб наглядно показать, как выглядит эрозия и как от нее защититься.
Вряд ли кто-то будет спорить, что LEGO ― самый крутой конструктор. Даже взрослые люди увлекаются им, и иногда собирают не только наборы по инструкции, но и воспроизводят произведения искусства.
Один из таких фанатов LEGO решил наглядно показать на примере с конструктором, как специальные сооружения защищают побережье от эрозии. Сначала он создал гору из песка в аквариуме, а затем закрепил на нем генератор волн. При включении двигателя устройство, собранное из конструктора, начинает двигаться и воспроизводить волны. Они набегают на пляж и с каждой волной относят песок в воду.
Затем автор видео создает несколько разных конструкций из пластиковых деталей: дамбы, буруны, габионы и другие. Видео наглядно показывает, насколько они эффективны в защите берега. Удивительно, что абсолютно все здесь, кроме кучи песка, создано из небольших кубиков LEGO.
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