FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Как это сделано, как это работает, как это устроено 530 постов • 319 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Как это сделано, как это работает, как это устроено
Как разные сооружения защищают побережье от эрозии на примере LEGO

Как разные сооружения защищают побережье от эрозии на примере LEGO

Автор:
18 мая 2024 09:15
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: интересно   лего   побережье   сооружения   фото   эрозия   
894
3
1

Фанат LEGO воссоздал море, пляж и дамбы из конструктора, чтоб наглядно показать, как выглядит эрозия и как от нее защититься.

Вряд ли кто-то будет спорить, что LEGO ― самый крутой конструктор. Даже взрослые люди увлекаются им, и иногда собирают не только наборы по инструкции, но и воспроизводят произведения искусства.

Один из таких фанатов LEGO решил наглядно показать на примере с конструктором, как специальные сооружения защищают побережье от эрозии. Сначала он создал гору из песка в аквариуме, а затем закрепил на нем генератор волн. При включении двигателя устройство, собранное из конструктора, начинает двигаться и воспроизводить волны. Они набегают на пляж и с каждой волной относят песок в воду.

Затем автор видео создает несколько разных конструкций из пластиковых деталей: дамбы, буруны, габионы и другие. Видео наглядно показывает, насколько они эффективны в защите берега. Удивительно, что абсолютно все здесь, кроме кучи песка, создано из небольших кубиков LEGO.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Как это сделано, как это работает, как это устроено"
Метки: интересно   лего   побережье   сооружения   фото   эрозия   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
835
Шурман 48 минут назад
В Голландию пускай сгоняет в местечко Нил Янссон , там все наглядно показано и дамбы и шлюзы и береговые укрепления , если ехать с скоростью 50 км а не 70 то можно все нормально рассмотреть .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Infinite
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2116 постов (2067 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

472923



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В российском селе двое мужчин убили 25-летнего насильника, который 10 лет назад надругался над 6-летней девочкой
В российском селе двое мужчин убили 25-летнего насильника, который 10 лет назад...
"Должна действовать конституция, а не законы шариата": в полицию Москвы обратилась чеченка, попросившая не выдавать её родственникам
"Должна действовать конституция, а не законы шариата": в полицию Москвы обратилась...
Набирающие популярность в сообществах
"Вкусно и точка" оказалась в семь раз прибыльнее, чем "Макдональдс" при американских владельцах
"Вкусно и точка" оказалась в семь раз прибыльнее, чем "Макдональдс" при американских...
Илон Маск утверждает, что шахматы будут «решены» в течение 10 лет
Илон Маск утверждает, что шахматы будут «решены» в течение 10 лет
У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото)
У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 11 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#люди#аварии#история#интересное#США#полиция#фильм#исследование
#в мире#автомобили#интересно#авто аварии#забавно#Автовсячина#факты#кино#Спасение#криминал
#машина#животные#ДТП#Прикол#Юмор#новости#кот#Спорт#Ynews#Санкт-Петербург
У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото) У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото) Редкие фортификационные сооружения Карельского Укрепрайона Редкие фортификационные сооружения Карельского Укрепрайона Как раньше выглядели места, на которых были построены знаменитые мировые сооружения Как раньше выглядели места, на которых были построены знаменитые мировые сооружения Фотограф воссоздаёт сцены из популярных игр и фильмов в стиле LEGO Фотограф воссоздаёт сцены из популярных игр и фильмов в стиле LEGO Что девушки считают в квартирах мужчин опасным звоночком Что девушки считают в квартирах мужчин опасным звоночком 10 исторических сооружений, чей первоначальный облик мы можем увидеть лишь макетах 10 исторических сооружений, чей первоначальный облик мы можем увидеть лишь макетах

На что жалуетесь?

Вернуться