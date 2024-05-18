Как разные сооружения защищают побережье от эрозии на примере LEGO

Один из таких фанатов LEGO решил наглядно показать на примере с конструктором, как специальные сооружения защищают побережье от эрозии. Сначала он создал гору из песка в аквариуме, а затем закрепил на нем генератор волн. При включении двигателя устройство, собранное из конструктора, начинает двигаться и воспроизводить волны. Они набегают на пляж и с каждой волной относят песок в воду.