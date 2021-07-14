23 редких снимка, запечатлевших Тель-Авив конца 30-х начала 40-х годов

Тель-Авив занимает 41-е место в рейтинге глобальных финансовых центров. У него третья или четвертая по величине экономика и самая большая экономика на душу населения на Ближнем Востоке. Город также занимает 31 место по уровню прожиточного минимума в мире.

После палестинской войны 1947–1949 годов Тель-Авив начал муниципальную аннексию частей древнего города Яффа и полностью объединился с ним в апреле 1950 года, а в августе 1950 года город переименовали в «Тель-Авив-Яффа».

«Белый город» Тель-Авива, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2003 году, включает самую большую в мире концентрацию зданий в интернациональном стиле, среди которых музей Bauhaus и другие образцы модернистских архитектурных стилей.

Ниже представлена коллекция редких фотографий, на которых запечатлены улицы Тель-Авива с конца 1930-х до начала 1940-х годов.