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23 редких снимка, запечатлевших Тель-Авив конца 30-х начала 40-х годов

23 редких снимка, запечатлевших Тель-Авив конца 30-х начала 40-х годов (24 фото)

Автор:
14 июля 2021 08:01
Сообщество : ФотоМир
Метки: Израиль   исторические фото   редкие снимки   старые фотографии   тель-авив   черно-белые фото   
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Тель-Авив – самый густонаселенный город в центральной агломерации Израиля Гуш-Дан. Город расположен на израильском побережье Средиземного моря и является экономическим и технологическим центром страны.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Израиль   исторические фото   редкие снимки   старые фотографии   тель-авив   черно-белые фото   
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5  комментариев
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Горожанин Час назад
Интересно, что кругом почти один конструктивизм.
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livaneth Час назад
Не тот сайт. Сейчас засыплют минусами, еще что-нибудь про жидов прибавят.
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