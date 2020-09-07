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Женщина отсканировала негативы 30-х годов, оставшиеся от отца-фотолюбителя

Женщина отсканировала негативы 30-х годов, оставшиеся от отца-фотолюбителя (19 фото)

Автор:
07 сентября 2020 12:44
Сообщество : ФотоМир
Метки: 30-е годы   Ретроснимки   Черно-белые фото   жизнь в сша   старые фотографии   черно-белые фотографии   чикаго   
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Отец Джоан Рупперт скончался, когда она была еще ребенком, и у нее не было возможности как следует его узнать. Он увлекался фотографией и после него осталась целая коробка негативов, но долгие годы никто к ним не притрагивался. А потом Джоан решила отсканировать пленки - и для нее открылся целый мир. Это был мир ее отца, моменты его юности и невероятное путешествие во времени - в Чикаго, каким он был в конце 30-х годов.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 30-е годы   Ретроснимки   Черно-белые фото   жизнь в сша   старые фотографии   черно-белые фотографии   чикаго   
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