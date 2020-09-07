Женщина отсканировала негативы 30-х годов, оставшиеся от отца-фотолюбителя

Отец Джоан Рупперт скончался, когда она была еще ребенком, и у нее не было возможности как следует его узнать. Он увлекался фотографией и после него осталась целая коробка негативов, но долгие годы никто к ним не притрагивался. А потом Джоан решила отсканировать пленки - и для нее открылся целый мир. Это был мир ее отца, моменты его юности и невероятное путешествие во времени - в Чикаго, каким он был в конце 30-х годов.

0 Пленки хранились в коробке из-под обуви, поэтому Джоан так и окрестила коллекцию этих черно-белых снимков: "Негативы из обувной коробки". На фотографиях - совсем юный парень, его друзья и школьные приятели, его семья...



Отец Джоан был заядлым фотографом и стремился запечатлеть мир вокруг себя. Эти пленки напоминают капсулу времени, благодаря которой дочь смогла больше узнать о своем отце и его жизни. Это доказательство того, что фотографии нужно беречь и хранить, как драгоценные напоминания о прошлом.

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