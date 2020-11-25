В Тель-Авиве открыли уникальный ресторан, в котором бесплатно угощают курятиной из пробирки: видео

Ориентированный на получение в лабораторных условиях курятины стартап SuperMeat из Израиля, открыл в Тель-Авиве ресторан. Заведение получило название The Chicken. Платить за вкусняшки посетителям ресторана не требуется, взамен их просят описать свои впечатления от знакомства с необычными блюдами их кухни.
Причём посетители сами выбирают сидеть в баре и наблюдать за работой поваров, или занять место в столовой, из которой, за стеклом видна фабрика по выращиванию протеина для еды, находящаяся на территории этого же ресторана.
Согласно информации Fast Company, для синтеза курятины заведение общепита использует биореактор. Клетки ткани курицы вначале помещаются в имитирующую физиологию птицы среду. затем они используются для формирования мышечных образцов, из которых в дальнейшем выращивается полноценная мышечная ткань. Производители заявляют, что по текстуре и вкусу полученное таким образом мясо практически идентично натуральной курятине.
По словам директора SuperMeat И. Савира, основным блюдом ресторана является хрустящее филе с красным луком, зеленью и шампиньонами, заправленное чесночным и горчичным соусом. Филе подаётся на булочке бриошь. Посетители заведения не в состоянии отличить филе от обычной курятины, считает руководитель.
Савир подчеркнул, что для выращивания мяса курицы компания применяет птичьи стволовые клетки. Они способны к бесконечному делению, а это означает, что убивать животных для производства большего количества мяса не требуется. По сообщению источника, установленный в ресторане биореактор имеет производственную мощность необходимую для производства нескольких сотен фунтов искусственной курятины каждую неделю.
Однако, Израиль не был бы Израилем, если продукция такого стартапа вызвала обсуждения только учёных мужей от науки. Этику и пользу от поедания искусственной курицы здесь обсуждали, в том числе, и религиозные учителя.
Не будучи полностью уверенным в том, насколько эти аспекты интересны нашим читателям, возьму на себя смелость, ознакомить аудиторию с некоторыми выводами уважаемых раввинов, которые и сами впервые столкнулись с такими спорными вопросами.
После оживлённых споров о том мясо это или нет. А если мясо, то насколько кошерно? Большая часть обсуждающих пришла к мнению, что подобная ситуация описана в Талмуде. В трактате Санхедрин 59b раввины обсуждают «мясо, сошедшее с небес».
Там говорится о рабби Шимоне бен Халафте, который был в пути, когда налетели львы и зарычали на него. Тогда он остановился и процитировал: «Молодые львы рычат о добыче и просят пищу у Бога» (Псалом 104: 21), после чего, два куска мяса упали с неба. Львы съели один, а другой не тронули. Раввин бен Халафта забрал оставшийся кусок, принёс и положил перед учителями, спросив: «Это можно есть или нет?» Умудрённый в чтении Торы учёный ответил: «Ничего не пригодного не спускается с небес». Позже Рабби Зера спросил рабби Аббаху: «Что, если что-то в форме осла спустится?» Аббаха ответил: «Ты, воющая птица, разве они не сказали, что с небес не сходит ничего не пригодного?»
Резюмируя, можно сказать, что ввиду большого количества и текстов и мнений дискурс о том, что есть искусственное мясо и насколько оно кошерно, для иудеев далёк от завершения.
Источник:
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Миссионеры, отправившиеся в XVI веке в Южную Америку, оголодали на местных харчах, и попросили папу римского объявить капибару, ведущую полуводяной образ жизни, - рыбой, чтобы ее можно было есть во время постов. Папа услышал голодные стоны миссионерских желудков, и большой хомяк-сурок-бобер, известный как капибара, превратилось в рыбу.
Ну на халяву-то точно кошерно!