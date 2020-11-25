В Тель-Авиве открыли уникальный ресторан, в котором бесплатно угощают курятиной из пробирки: видео

Однако, Израиль не был бы Израилем, если продукция такого стартапа вызвала обсуждения только учёных мужей от науки. Этику и пользу от поедания искусственной курицы здесь обсуждали, в том числе, и религиозные учителя.

Не будучи полностью уверенным в том, насколько эти аспекты интересны нашим читателям, возьму на себя смелость, ознакомить аудиторию с некоторыми выводами уважаемых раввинов, которые и сами впервые столкнулись с такими спорными вопросами.

После оживлённых споров о том мясо это или нет. А если мясо, то насколько кошерно? Большая часть обсуждающих пришла к мнению, что подобная ситуация описана в Талмуде. В трактате Санхедрин 59b раввины обсуждают «мясо, сошедшее с небес».

Там говорится о рабби Шимоне бен Халафте, который был в пути, когда налетели львы и зарычали на него. Тогда он остановился и процитировал: «Молодые львы рычат о добыче и просят пищу у Бога» (Псалом 104: 21), после чего, два куска мяса упали с неба. Львы съели один, а другой не тронули. Раввин бен Халафта забрал оставшийся кусок, принёс и положил перед учителями, спросив: «Это можно есть или нет?» Умудрённый в чтении Торы учёный ответил: «Ничего не пригодного не спускается с небес». Позже Рабби Зера спросил рабби Аббаху: «Что, если что-то в форме осла спустится?» Аббаха ответил: «Ты, воющая птица, разве они не сказали, что с небес не сходит ничего не пригодного?»

Резюмируя, можно сказать, что ввиду большого количества и текстов и мнений дискурс о том, что есть искусственное мясо и насколько оно кошерно, для иудеев далёк от завершения.