FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 2229 постов • 1013 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
В Тель-Авиве открыли уникальный ресторан, в котором бесплатно угощают курятиной из пробирки: видео

В Тель-Авиве открыли уникальный ресторан, в котором бесплатно угощают курятиной из пробирки: видео (2 фото)

Автор:
25 ноября 2020 00:26
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Fast Company   Израиль   выращивание   искусственное   курица   мясо   общепит   тель-авив   
324
2

Ориентированный на получение в лабораторных условиях курятины стартап SuperMeat из Израиля, открыл в Тель-Авиве ресторан. Заведение получило название The Chicken. Платить за вкусняшки посетителям ресторана не требуется, взамен их просят описать свои впечатления от знакомства с необычными блюдами их кухни.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Fast Company   Израиль   выращивание   искусственное   курица   мясо   общепит   тель-авив   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Пумба Час назад
Если это не фейк - только приветствую. Никогда не боялся страшилок о ГМО. С чего бы теперь бояться куриного мяса, выращенного без курицы? Наоборот считаю это важнейшим достижением человечества. Главное теперь - довести технологию до уровня, когда себестоимость курятины из биореактора станет ниже натуральной.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
690
евгений 2 часа назад
Искусственное в любом случае, как бы его не маскировали, остаётся искусственным. Я не знаю вкусное оно или нет, есть ли в нем столько же питательных веществ и прочее, могу сказать одно: нас не существовало бы, если бы какие-нибудь обезьяны предки людей не научились ловить дичь (как пример) и жарить ее на костре. Есть полусырой а наевшись до отвала, исполнять танцы в честь своих богов, прославляя охотников. Ломая кости и проливая кровь. Принося жертвы и наоборот, каждый день теряя своих соплеменников...Мы - животные, причём всеядные животные. И для нормальной жизнедеятельности, мы должны употреблять ЖИВОЕ мясо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Григорий 2 часа назад
Выдумали дурацкие правила, а теперь пытаются новой чушью их оправдать. Но если копнуть - то главное в этом гешефт. Уверен, что такое мясо станет кошерным и в пост, а потому его можно продавать в 10 раз дороже курицы, а для производства сгодится обычная курица, но с лицензией, что мясо из центрифуги (так сильно дешевле).
Миссионеры, отправившиеся в XVI веке в Южную Америку, оголодали на местных харчах, и попросили папу римского объявить капибару, ведущую полуводяной образ жизни, - рыбой, чтобы ее можно было есть во время постов. Папа услышал голодные стоны миссионерских желудков, и большой хомяк-сурок-бобер, известный как капибара, превратилось в рыбу.
Выдумали дурацкие правила, а теперь пытаются новой чушью их оправдать. Но если копнуть - то главное в этом гешефт. Уверен, что такое мясо станет кошерным и в пост, а потому его можно продавать в 10 раз дороже курицы, а для производства сгодится обычная курица, но с лицензией, что мясо из центрифуги (так сильно дешевле). Миссионеры, отправившиеся в XVI веке в Южную Америку, оголодали на местных харчах, и попросили папу римского объявить капибару, ведущую полуводяной образ жизни, - рыбой, чтобы ее можно было есть во время постов. Папа услышал голодные стоны миссионерских желудков, и большой хомяк-сурок-бобер, известный как капибара, превратилось в рыбу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Юрьевич 2 часа назад
"После оживлённых споров о том мясо это или нет. А если мясо, то насколько кошерно? Большая часть обсуждающих пришла к мнению, что подобная ситуация описана в Талмуде. В трактате Санхедрин 59b раввины обсуждают «мясо, сошедшее с небес»."

Ну на халяву-то точно кошерно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
От мысли о самоубийстве до всемирной славы: 5 захватывающих историй От мысли о самоубийстве до всемирной славы: 5 захватывающих историй "Макдоналдс" собрался накормить клиентов растительным мясом "Макдоналдс" собрался накормить клиентов растительным мясом Студенты Оксфорда отказываются от мяса ради сохранения планеты Студенты Оксфорда отказываются от мяса ради сохранения планеты Специально для вегетарианцев: изобрели наггетсы из куриных перьев Специально для вегетарианцев: изобрели наггетсы из куриных перьев Почему бульон получается мутным, и как вернуть ему прозрачность Почему бульон получается мутным, и как вернуть ему прозрачность Почему евреи не едят кроликов? Почему евреи не едят кроликов?
Редька с хреном

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

95279



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Когда тебе всё же перезвонили по поводу трудоустройства
2
133
Когда тебе всё же перезвонили по поводу трудоустройства
17 примеров народной смекалки и изобретательности
4
169
17 примеров народной смекалки и изобретательности
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Студия Warner Bros. извинилась за изображение злодеев с физическими дефектами
1
57
Студия Warner Bros. извинилась за изображение злодеев с физическими дефектами
Черная полоса Евролиги: почему у баскетболистов ЦСКА оказались скрыты фамилии?
0
12
Черная полоса Евролиги: почему у баскетболистов ЦСКА оказались скрыты фамилии?
Трансгендер запутала пользователей своими фото «до» и «после» (4 фото)
Трансгендер запутала пользователей своими фото «до» и «после» (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Совсем скоро атлант расправит свои плечи!
0
22

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#фото#факты#интересное#подборка#картинки#дети#люди#природа#авария дня
#прикол#история#авария#сша#россия#кино#прикольные#новости#смех#еда
#интересно#животные#дтп#авто авария#автомир#СССР#автомобили#позитив#украина#знаменитости

На что жалуетесь?

Вернуться