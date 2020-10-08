Иерусалим в снежных завалах: редкие фото 1921 года

Снег на улицах Иерусалима - довольно редкое явление. Снежные бури в городе обычно случаются один или два раза в зиму в среднем каждые три-четыре года, но буря 25 февраля 1921 года запомнилась жителям надолго, попав в историю и на фотоснимки. Фото взяты из фотоархива библиотеки Конгресса.
Крупная снежная буря прошлась по Иерусалиму 25 февраля 1921 года, попав на фотоснимки. Это крайне редкое зрелище здесь, где снег выпадает каждые три-четыре года. В то время, после Первой мировой войны, британцы одержали победу над османами на Ближнем Востоке.
К тому времени, когда генерал Эдмунд Алленби, главнокомандующий египетскими экспедиционными силами, отнял Иерусалим у османов в 1917 году, город представлял собой смесь кварталов и общин, каждая из которых имела ярко выраженный этнический характер. Однако, позже Иерусалим разделился на "новую" и "старую" части.
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Британское правление ознаменовало период нарастающих волнений в Иерусалиме. Недовольство арабов британским правлением и притоком еврейских иммигрантов (к 1948 году каждый шестой палестинский еврей жил в Иерусалиме) вылилось в антиеврейские беспорядки в 1920, 1929 и 1930-х годах, которые привели к значительным разрушениям и нескольким смертям.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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