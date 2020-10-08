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Иерусалим в снежных завалах: редкие фото 1921 года

Иерусалим в снежных завалах: редкие фото 1921 года (27 фото)

Автор:
08 октября 2020 13:15
Сообщество : ФотоМир
Метки: Израиль   иерусалим   исторические фото   история   редкие фото   ретро фото   снег   фото   
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27
Снег на улицах Иерусалима - довольно редкое явление. Снежные бури в городе обычно случаются один или два раза в зиму в среднем каждые три-четыре года, но буря 25 февраля 1921 года запомнилась жителям надолго, попав в историю и на фотоснимки. Фото взяты из фотоархива библиотеки Конгресса.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Израиль   иерусалим   исторические фото   история   редкие фото   ретро фото   снег   фото   
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24k
Acu900 Час назад
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26k
labuda.blog 2 часа назад
Город убитый в хлам. Такое ощущение что его только что откопали и заселили.
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