Что похитил со станции Осташков сотрудник посольства США Уилсон Паркер и могло ли это нарушить безопасность движения?

12 июля во всех новостных лентах официальных СМИ моя провинциальная станция Осташков прогремела на всю страну в связи с громким международным скандалом, связанным с сотрудником посольства США Уилсоном Паркером. Как заявляют СМИ, ещё весной этого года:
"Сотрудник посольства США украл железнодорожный указатель в Тверской области".
Очень серьёзное на мой взгляд обвинения. В качестве доказательства даже прилагают к данному материалу видео, на котором подобно чеховскому "Злоумышленнику" (именно с ним официальный представитель МИД России Мария Захарова и сравнила молодого человека) Уилсон Паркер скручивает в нечётной горловине станции Осташков в районе 5-го стрелочного поста какой-то непонятный предмет, а затем вместе с ним спешно удаляется.
Насколько мне известно, этот молодой человек является большим любителем железных дорог, трамваев и паровозов, и как мне кажется, поэтому не смог удержаться от того, чтобы не прихватить с собой на память (теперь уж точно будет долго помнить) в качестве сувенира с заповедной магистрали редкий на сегодняшний день освещаемый указатель ручного стрелочного перевода или в просторечии на сленге железнодорожников — флюгарку. По моему мнению Уилсон Паркер прекрасно знал назначение, а также какую историческую ценность для любителей железных дорог она из себя представляет.
Когда-то до массового внедрения на наших железных дорогах средств автоматизации и централизации, такие ручные стрелочные переводы стояли на всех станциях. Сегодня увидеть их в живую можно лишь вот на таких малодеятельных заповедных участках российских железных дорог как Бологое-Великие Луки ОКТ ж/д, на котором и находится станция Осташков, где совершил кражу "злоумышленник". В силу малых размеров движения ручные стрелочные переводы здесь не заменялись со времён паровозной эры и исправно действуют до сих пор.
Любители железных дорог и фотографы приходят в невообразимый восторг, когда им удаётся сделать уникальный снимок паровоза рядом вот с такой флюгаркой, приезжая на заповедную магистраль. Поступок же Уилсона Паркера лично я расцениваю не более чем вандализм или мелкое хулиганство и не более, а скандал считаю раздутым. У путейцев в запасниках думаю не одна такая имеется на случай замены. И если уж так захотелось привезти её из России домой, то можно было найти для этого другой и легальный способ.
Просторечие "флюгарка" произошло от слова флю́гер (нидерл. Vleugel) — что означает изделие, метеорологический прибор для измерения направления (иногда и скорости) ветра или декоративный аксессуар. Для Уилсона Паркера как декоративный аксессуар скорее всего она и имела в большей степени значение.
На железной дороге с помощью этого нехитрого прибора указывают направление движения по стрелочному переводу (прямо или с отклонением на боковой путь).
Согласно ИСИ (инструкции по сигнализации) если стрелка установлена для движения по прямому железнодорожному пути — днём и ночью мы видим молочно-белый огонь узкой стороны указателя.
А если стрелка установлена для движения на боковой железнодорожный путь — днём и ночью мы видим жёлтый огонь широкой стороны указателя.
Мог ли Уилсон Паркер нарушить своими действиями безопасность движения?
Российская сторона обвиняет сотрудника посольства США Уилсона Паркера в том, что своими действиями он мог повлечь угрозу безопасности для движения поездов и пассажиров. Так ли это на самом деле?
Теоретически да, но в конкретной именно ситуации на станции Осташков это маловероятно. Стрелочные переводы в районе 5-го поста на станции Осташков не входят в маршрут приёма/отправления пассажирских поездов. И ещё, опытные машинисты всегда смотрят положение стрелки не только по фонарю указателя, но и по переводному рычагу с балансиром.
Стрелочник, который, как известно, во всем виноват, тоже может свернуть фонарь по неосторожности, а вот положение рычага — это уже точное подтверждение того, на какой путь сделана стрелка: по прямому пути или на боковой.
Источник:
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