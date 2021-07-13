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Что похитил со станции Осташков сотрудник посольства США Уилсон Паркер и могло ли это нарушить безопасность движения?

Что похитил со станции Осташков сотрудник посольства США Уилсон Паркер и могло ли это нарушить безопасность движения? (10 фото)

Автор:
13 июля 2021 21:30
Метки: железная дорога   интересно   шпионы   
1499
10

12 июля во всех новостных лентах официальных СМИ моя провинциальная станция Осташков прогремела на всю страну в связи с громким международным скандалом, связанным с сотрудником посольства США Уилсоном Паркером. Как заявляют СМИ, ещё весной этого года:

"Сотрудник посольства США украл железнодорожный указатель в Тверской области".

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Метки: железная дорога   интересно   шпионы   
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17k
Robin Hood 10 часов назад
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11k
Кархародон 24 минуты назад
И совершенно случайно попал на видео
Или это какая-то многоходовка, или парень реально дурачок - думал, что за ним следить не будут.
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2k
Александр Час назад
"Злоумышленник" А.П. Чехов
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17k
KOSTELLO Час назад
Ссылка www.youtube.com
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64k
Максим 6 часов назад
МОг не мог.. то что это могла быть банальная проверка бдительности автор не предполагает? Вот такие вот помощники и сотрудники, далеко не простые клерки и коллекционеры.. В посольстве случайных людей нет.. Вспомните фильм Из Парижа с любовью. ГГ - помощник посла. ЧТо входило в его задачи? незаметно поставить прослушку в кабинете министра обороны Франции пока посол с тем беседует, поменять номера на машине в которой потмо поедут три лба на вид вылитые террористы. Сопровождать героя Траволты, пока тот мочит япошек, арабов и всех кто встанет на пути. И мечтать о том что ему наконец-то дадут нормальную задачу в стиле плаща и кинжала. Пиндосы вообще мало стесняются снимая такие фильмы) НУ или Телохранителя Киллера где они судят и убивают Лукашенко)
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1k
Провокатор 7 часов назад
Видать начальство в отпуск не отпустило.
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2k
Frank Borman 8 часов назад
Закон есть закон. Украл - тюрьма. Ну а через 1-2 года можно будет обменять его на Виктора Бута, которого американцы незаконно держат в своей тюрьме. Это называется: баш на баш.
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13k
Объект реальности 9 часов назад
короче, это теракт, т.к. на ж/д все теракт. про бомбить базы террористов.
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3k
Горожанин 10 часов назад
Господя, жалость-то какая.
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822
Сергей 10 часов назад
Жду ответа на радио Серебряный дождь
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9k
K7OO 10 часов назад
Да тут все просто. Если его действия не представляли никакой опасности, то это конкретная кража. При чем тут вандализм или хулиганка? Он ведь ничего не сломал и не испортил, а намеренно демонтировал и унес чужое имущество. Ну а если это могло привести к катастрофе, пусть даже теоретически, то это уже диверсия. В любом случае, это серьезный косяк, за который америкосам можно неслабо предъявить. Надеюсь, так и сделают.
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9k
Владимир 10 часов назад
Может там шпионская закладка была ))
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4k
Fishki_surfer 11 часов назад
М-да, теперь виз россиянам вообще даже на гаризонте не видать.
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256
Юстас ЗаПутинцев 11 часов назад
Заработал на пирожок, отмазал хозяина.
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53
Улыбака 11 часов назад
Так я его знаю!
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6k
vitenok 11 часов назад
Понять и простить?
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53
Улыбака Taximaxi 10 часов назад
А вы очень толерантны. Любите это дело?
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