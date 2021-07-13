Что похитил со станции Осташков сотрудник посольства США Уилсон Паркер и могло ли это нарушить безопасность движения?

Мог ли Уилсон Паркер нарушить своими действиями безопасность движения?

Российская сторона обвиняет сотрудника посольства США Уилсона Паркера в том, что своими действиями он мог повлечь угрозу безопасности для движения поездов и пассажиров. Так ли это на самом деле?

Теоретически да, но в конкретной именно ситуации на станции Осташков это маловероятно. Стрелочные переводы в районе 5-го поста на станции Осташков не входят в маршрут приёма/отправления пассажирских поездов. И ещё, опытные машинисты всегда смотрят положение стрелки не только по фонарю указателя, но и по переводному рычагу с балансиром.