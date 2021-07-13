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Почему у хрущевок нет балконов на первом этаже?

Почему у хрущевок нет балконов на первом этаже? (2 фото)

Автор:
13 июля 2021 09:44
Сообщество : Факты
Метки: балкон   интересно   познаватеьно   факты   фото   хрещевка   
1076
2

Первая ассоциация, которая приходит в голову при слове «хрущевка» — тесное, неудобное и несовременное жилье с обшарпанными фасадами.

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Метки: балкон   интересно   познаватеьно   факты   фото   хрещевка   
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20k
Очевидное-Невероятное 58 минут назад
Воров бояться…
Полная чушь. Сам жил на первом этаже, на кухне никогда не закрывали форточки и у каждого третьего ключ лежал под ковриком. Но тупые воры лезли только через балконы.
---
Хрущевки газифицировались. Газовая труба всегда проходила по высоте между первым и вторым этажом (под балконами). Чтобы газовую трубу кто-то "случайно" не застеклил на балконе.
Проект типовой, а газопровод может подходить с разных сторон дома, в зависимости от расположения магистралей. Чтобы не перерисовывать проекты под каждый газопровод балконы вообще убрали.
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65k
Варакин Алексей 3 минуты назад
"Проблема нехватки жилья в советских городах возникла ещё в 30-е годы"- типа раньше москвичей жилищный вопрос не портил?...Проблема жилья возникла когда оно стало бесплатным,до этого спали под станками и никто не жаловался.
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20k
Андрей Иванов 19 минут назад
1. Хрущёвка это не один проект, а совокупность проектов сделанных как во время Хруща, так и после него, но не претерпевших серьёзных изменений. Проектов хрущёвок было десятки, если не сотни.
2. Балкон был рассчитан как место отдыха "не спускаясь по лестнице", в том числе для перекура. На первом этаже действительно проще выйти на улицу.
Все остальные описанные причины - полный бред.
-Ворам на первом этаже проще зайти через окно, я уж не говорю - через советскую дверь "от честных людей". А за проектирование таких нюансов можно было и присесть (вы считаете, товарищ конструктор, что в СССР очень много воров?)
- Бельё не предполагалось там развешивать (хотя по факту и вывешивали), а на главных, "парадных" улицах это было категорически запрещено. В основном с эстетическо-моральных позиций. Поэтому многие размещали подвесы для белья на балконах ниже уровня ограждения. Да климат во многих регионах не особо разрешает сушку на открытых балконах. И со времён Хруща бельё начали сушить в ванных. Ранее и ванных комнат было меньше, и дома застраивали менее плотно, то есть дворы остались ненамного больше, а вот количество жильцов вокруг выросло в разы и они бы технически всё бельё не вместили
- Пожарка - балкон особо не влияет на эвакуацию таких домов, особенно на первом этаже.
- Санузлы в хрущёвках всегда были блочными и никто никогда не ставил разные блоки на разных этажах (разве что форс-мажор - есть только такие, а сдавать - к празднику). Часть хрущёвок комплектовалось совместными узлами, часть - разделными. Первые хрущёвки были с каркасно-асбестывыми сантехблоками и асбесто-цементными трубами вентиляции. Вот там на нижних этажах можно было слегка расширить кухню за счёт венткамеры (по факту - обшивки вокруг труб, которых на первом этаже вообще не было). На балконы это никак не влияло
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994
Атомный Крот 21 минуту назад
"жилище стало бы доступной мишенью для форточников"

Какие форточники? Балконная дверь, вообще, большей частью стеклянная делалась. Вынул (вырезал) стекло - и заходи. Да и запиралась она совсем не так надежно, как входная.
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4k
Борис Карабанов Полчаса назад
Иногда решение о строительстве квартир без балкона принимали вместе с будущими жильцами, ведь такие квартиры стоили дешевле".(с)
Типа, потом жильцы выкупали квартиру у застройщика?
И ещё. При чём здесь воры? Балконы на первом этаже "съедают" тротуарное пространство при соответствующем расположении дома.
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216
Леонид Полчаса назад
"Иногда решение о строительстве квартир без балкона принимали вместе с будущими жильцами, ведь такие квартиры стоили дешевле."
да [мат] цена квартиры была очень актуальна для СССР......дети не пишите такую х...ю в союзе не продавали квартиры их давали бесплатно
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31k
Korolev 41 минуту назад
Первая ассоциация, которая приходит в голову при слове «хрущевка» - миллионы людей получивших отдельное жильё.
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9k
Александр 42 минуты назад
А в других домах на первом этаже есть балконы?
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808
neo 56 минут назад
Про санузел неверно: раздельный встречается не реже совмещённого.
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37k
dima423 Час назад
да уж... но ностальгирующие по ссср граждане скажут - зато бесплатно давали (жаль на всех нуждающихся не хватало)) Но мне больше нравится что сейчас зарабатывать дают нормально и я смог себе позволить купить хорошую квартиру, а не это недоразумение)
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157k
☭Cheкаво☭ Час назад
Все просчитано до мУллиметра.
Ссылка youtu.be
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30k
Azesh Час назад
интересно, что главным строителем всего проекта хрущевок был дед Ильи Лагутенко
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4k
rutt Час назад
Материальные ценности хрущёвок не самая лакомная добыча для форточника, да и не было такого повального воровства.
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