Почему у хрущевок нет балконов на первом этаже?

Но во времена их строительства квартира в таком доме была чуть ли не самой заветной мечтой жителей советских городов.



В таких квартирах тонкие стены, маленькие комнаты, и слышно всё, что происходит у соседей.

Чтобы заметить конструктивные странности хрущевок, не обязательно даже входить туда. Уже снаружи видно, что на первых этажах этих домов отсутствуют балконы.





Зачем в СССР строили хрущевки?

Проблема нехватки жилья в советских городах возникла ещё в 30-е годы. Во времена индустриализации основные силы строителей были направлены на промышленное строительство, жилья строили мало, тогда как миллионы людей переезжали из деревень в города. Население одной только Москвы с 1926-го по 1939 год выросло вдвое и составило больше 4 млн человек.

Застройка за таким темпом роста населения не поспевала, и людям приходилось жить в землянках, подвалах и коммуналках. В сороковые годы проблему усугубила война, когда сотни тысяч людей по всей стране остались без крыши над головой.

Дешево и сердито

Решение жилищного вопроса в СССР нашли при Никите Хрущеве в конце 50-х годов. Именно тогда советские власти приняли решение о массовой застройке.

Чтобы удешевить строительство жилья, проекты домов сделали типовыми. Дома спроектировали сначала четырех-, а затем пятиэтажными, максимально уменьшив толщину стен, площадь комнат и объединив ванную с туалетом.