Почему у хрущевок нет балконов на первом этаже?

Первая ассоциация, которая приходит в голову при слове «хрущевка» — тесное, неудобное и несовременное жилье с обшарпанными фасадами.
Но во времена их строительства квартира в таком доме была чуть ли не самой заветной мечтой жителей советских городов.
В таких квартирах тонкие стены, маленькие комнаты, и слышно всё, что происходит у соседей.
Чтобы заметить конструктивные странности хрущевок, не обязательно даже входить туда. Уже снаружи видно, что на первых этажах этих домов отсутствуют балконы.
Зачем в СССР строили хрущевки?
Проблема нехватки жилья в советских городах возникла ещё в 30-е годы. Во времена индустриализации основные силы строителей были направлены на промышленное строительство, жилья строили мало, тогда как миллионы людей переезжали из деревень в города. Население одной только Москвы с 1926-го по 1939 год выросло вдвое и составило больше 4 млн человек.
Застройка за таким темпом роста населения не поспевала, и людям приходилось жить в землянках, подвалах и коммуналках. В сороковые годы проблему усугубила война, когда сотни тысяч людей по всей стране остались без крыши над головой.
Дешево и сердито
Решение жилищного вопроса в СССР нашли при Никите Хрущеве в конце 50-х годов. Именно тогда советские власти приняли решение о массовой застройке.
Чтобы удешевить строительство жилья, проекты домов сделали типовыми. Дома спроектировали сначала четырех-, а затем пятиэтажными, максимально уменьшив толщину стен, площадь комнат и объединив ванную с туалетом.
Но для советских людей любое индивидуальное жилье было мечтой. Ведь до этого они жили в бараках и коммуналках, которые полностью лишали их личного пространства. И строительство хрущевок позволило эту мечту воплотить.
Что не так с балконами?
В хрущевских домах балконов всегда меньше, чем квартир. Особенно ими обделены первые этажи. Причин такой конструктивных особенностей было несколько.
Воров бояться…
Первое объяснение, почему у хрущевок на первых этажах не бывает балконов — боязнь воров. Квартиры располагаются очень низко. Обустроенные в них балконы лежали бы чуть ли не на земле, и жилище стало бы доступной мишенью для форточников.
Не положено
В советские годы балкон позиционировался как место, где советский человек может подышать свежим воздухом, не бегая по лестнице туда-обратно. Но жителям первых этажей было не так сложно выйти на улицу, как их соседям сверху. Постиранное белье тогда было принято вывешивать снаружи. Значит, в балконах у жильцов первых этажей не было большой надобности. А отказ от ненужных элементов позволял сэкономить на бетоне и еще сильнее удешевить жилье.
Пожарная тревога
Советские проектировщики считали, что эвакуироваться их квартир на первом этаже удобнее через окно, а не через балкон. Считалось, что лишний элемент станет препятствием для жильцов при спасении их жизней. Однако у желающих все-таки была возможность обустроить свою квартиру недостающей пристройкой.
Балкон в обмен на санузел
Застройку хрущевками часто проводили заводы и предприятия для своих работников. Но бюджета им часто не хватало. Поэтому от некоторых элементов строений иногда отказывались ради экономии. Из проекта могли убрать балконы с торцов здания, на вторых этажах, на одном их стояков. Иногда в обмен на отсутствие балкона в квартире строили раздельный санузел вместо совместного. Иногда решение о строительстве квартир без балкона принимали вместе с будущими жильцами, ведь такие квартиры стоили дешевле.
Источник:
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Полная чушь. Сам жил на первом этаже, на кухне никогда не закрывали форточки и у каждого третьего ключ лежал под ковриком. Но тупые воры лезли только через балконы.
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Хрущевки газифицировались. Газовая труба всегда проходила по высоте между первым и вторым этажом (под балконами). Чтобы газовую трубу кто-то "случайно" не застеклил на балконе.
Проект типовой, а газопровод может подходить с разных сторон дома, в зависимости от расположения магистралей. Чтобы не перерисовывать проекты под каждый газопровод балконы вообще убрали.
2. Балкон был рассчитан как место отдыха "не спускаясь по лестнице", в том числе для перекура. На первом этаже действительно проще выйти на улицу.
Все остальные описанные причины - полный бред.
-Ворам на первом этаже проще зайти через окно, я уж не говорю - через советскую дверь "от честных людей". А за проектирование таких нюансов можно было и присесть (вы считаете, товарищ конструктор, что в СССР очень много воров?)
- Бельё не предполагалось там развешивать (хотя по факту и вывешивали), а на главных, "парадных" улицах это было категорически запрещено. В основном с эстетическо-моральных позиций. Поэтому многие размещали подвесы для белья на балконах ниже уровня ограждения. Да климат во многих регионах не особо разрешает сушку на открытых балконах. И со времён Хруща бельё начали сушить в ванных. Ранее и ванных комнат было меньше, и дома застраивали менее плотно, то есть дворы остались ненамного больше, а вот количество жильцов вокруг выросло в разы и они бы технически всё бельё не вместили
- Пожарка - балкон особо не влияет на эвакуацию таких домов, особенно на первом этаже.
- Санузлы в хрущёвках всегда были блочными и никто никогда не ставил разные блоки на разных этажах (разве что форс-мажор - есть только такие, а сдавать - к празднику). Часть хрущёвок комплектовалось совместными узлами, часть - разделными. Первые хрущёвки были с каркасно-асбестывыми сантехблоками и асбесто-цементными трубами вентиляции. Вот там на нижних этажах можно было слегка расширить кухню за счёт венткамеры (по факту - обшивки вокруг труб, которых на первом этаже вообще не было). На балконы это никак не влияло
Какие форточники? Балконная дверь, вообще, большей частью стеклянная делалась. Вынул (вырезал) стекло - и заходи. Да и запиралась она совсем не так надежно, как входная.
Типа, потом жильцы выкупали квартиру у застройщика?
И ещё. При чём здесь воры? Балконы на первом этаже "съедают" тротуарное пространство при соответствующем расположении дома.
да [мат] цена квартиры была очень актуальна для СССР......дети не пишите такую х...ю в союзе не продавали квартиры их давали бесплатно
Но, в основном, действительно, санузлы, начиная с двушки были раздельные.