30 фото, сделанных точно в нужный момент

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Для фотографа оказаться в нужное время в нужном месте – все равно что выиграть в лотерею. И в этой подборке вас ждут только победители!
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Метки: Юмор лучший момент поймай момент фотографии
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