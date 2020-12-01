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Панорамные фото, в которых что-то пошло не так

Панорамные фото, в которых что-то пошло не так (35 фото)

Автор:
01 декабря 2020 12:14
Сообщество : Юмор
Метки: горе-фотографы   забавно   не в фокусе   неудача   панорамные фото   смешно   фотографии   юмор   
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Панорамные фотографии позволяют уместить в кадр все, что захочешь! Но снимать их нужно внимательно и аккуратно, иначе получается, в лучшем случае, смешно, а в худшем - страшно, как, например, в этих случаях.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: горе-фотографы   забавно   не в фокусе   неудача   панорамные фото   смешно   фотографии   юмор   
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