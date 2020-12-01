Панорамные фото, в которых что-то пошло не так

Панорамные фотографии позволяют уместить в кадр все, что захочешь! Но снимать их нужно внимательно и аккуратно, иначе получается, в лучшем случае, смешно, а в худшем - страшно, как, например, в этих случаях.
Кажется, кто-то лишился головы
Обычно групповые панорамные фото получаются без проблем - но только если те, кого фотографируют, стоят смирно. В противном случае, люди меняются руками и ногами, а в тяжелых случаях - как, например, на этом снимке - можно даже лишиться головы!
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Голова-ластик
Главное при съемках панорамного фото - сохранять серьезное лицо. Если во время съемки вы откините голову назад, заливаясь смехом, на фотографии она сплющится вот таким образом.
Ребенок-сороконожка
Ползущий младенец на панорамном фото. Смешно, конечно... хотя нет, сказать по правде, просто ужасно.
Кооооооооот
Двигающийся кот на панорамном снимке все же симпатичнее младенца-сороконожки, согласны?
Цербер, ко мне!
Хотите получить снимок Цербера, охранника входа в Аид? Снимите панорамой собаку, когда она мотает головой!
На краю бездны
Пока их не сняли в панорамном режиме, они и не догадывались о смертельной опасности!
Рождение Цербера
Этот пес двигал головой не так интенсивно, поэтому у него всего лишь вырос второй подбородок. Большой второй подбородок.
Без лица
Что случилось, спрашиваешь? А сам не видишь? Не надо было вертеться - не снялось бы полголовы!
Двуликий Янус
Этот парень обернулся во время съемки панорамного фото - в результате, кажется, он обзавелся вторым лицом про запас.
Без головы
С помощью панорамного фото можно остаться без головы, заменив ее на руку. Впрочем, чтобы выполнить первый пункт, некоторым и фотоаппарат не нужен.
На лошади-мутанте
Так выглядит лошадь в движении при панорамной съемке.
Робин-Бобин-Барабек
Внимание! Приседания при панорамной съемке плохо сказываются на фигуре!
Безголовый младенец
Фотографы говорят, снимать детей и животных труднее всего. На панораму так точно.
Беги, Бобик, беги!
Собаки - чемпионы по смешным панорамным фото, ведь они никогда не стоят на месте!
Короткот
Как ни старайся, а больше половины бегущего кота на панорамное фото не помещается.
Длинношеее
Если вам нужно еще доказательство, что панорамные снимки и селфи лучше не смешивать, - то вот оно, шею тянет.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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