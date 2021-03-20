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15 неподражаемых фотографий, где всё дело в эффектном фоне

15 неподражаемых фотографий, где всё дело в эффектном фоне (16 фото)

Автор:
20 марта 2021 22:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: Неподражаемые   Фон   Юмор   сюрприз   фотографии   эпичное   эффектные   
2243
16

Наверняка вы много раз убеждались, что случайные снимки получаются иногда интереснее, чем фотографии, сделанные в фотостудиях. И неожиданные сюрпризы, которые попадают в кадр, способны наполнить изображение юмором и весельем. В этом посте вы увидите фотографии, где всё эпичное происходит в фоновом режиме

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Метки: Неподражаемые   Фон   Юмор   сюрприз   фотографии   эпичное   эффектные   
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Игорь Михайлов 2 часа назад
Он не обиделся, он описался!

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Сталкер 2 часа назад
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