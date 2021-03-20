15 неподражаемых фотографий, где всё дело в эффектном фоне

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Наверняка вы много раз убеждались, что случайные снимки получаются иногда интереснее, чем фотографии, сделанные в фотостудиях. И неожиданные сюрпризы, которые попадают в кадр, способны наполнить изображение юмором и весельем. В этом посте вы увидите фотографии, где всё эпичное происходит в фоновом режиме
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