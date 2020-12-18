35 худших новогодних фотографий

На новый год мы не только веселимся и дарим друг другу подарки, но и, конечно, фотографируем свои праздничные развлечения на память. У некоторых фотографии удаются, а у героев этой подборки - наоборот.
"Мы хотели сфотографироваться всей семьей с собаками, но они явно не были в праздничном настроении"
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"Обычно мы с папой и старшей сестрой выглядим как нормальные люди. Но на этом фото - просто какой-то цирк уродов"
"Мы пошли в торговый центр фотографироваться с Сантой. Малыш был спокойным и общительным, а вот у Санты мысли явно витали где-то не там, где надо"
"В детстве я боялся Санта Клауса. Когда я вырос, я нашел это фото, посмотрел на его лицо и понял, что боялся не зря"
"Мы очень старались, наряжая еловку. А потом папа построил это, чтобы уберечь ее от кошки"
"Мы хотели сделать радостную рождественскую фотографию троих наших детей для бабушки. Трое голодных уставших детей! Это был худший день в нашей жизни. Вот лучшее, что мы смогли сделать"
"Это я в три года со святым Николаем в Польше. Теперь понятно, почему я всю жизнь боюсь клоунов?"
"Хотела сделать рождественское фото с моими мальчишками, но оба наотрез отказались сотрудничать"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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