35 худших новогодних фотографий

На новый год мы не только веселимся и дарим друг другу подарки, но и, конечно, фотографируем свои праздничные развлечения на память. У некоторых фотографии удаются, а у героев этой подборки - наоборот.

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"Мы хотели сфотографироваться всей семьей с собаками, но они явно не были в праздничном настроении" 0 Источник:

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"Утро рождества 1969-го. Мой дядя утешает моего папу, который только что разбил игрушку" 0 Источник:

"Это мое единственное младенческое фото. Боже, за что?" 0 Источник:

"Обычно мы с папой и старшей сестрой выглядим как нормальные люди. Но на этом фото - просто какой-то цирк уродов" 0 Источник:

"Мы пошли в торговый центр фотографироваться с Сантой. Малыш был спокойным и общительным, а вот у Санты мысли явно витали где-то не там, где надо" 0 Источник:

"У моего босса 6 детей. Ему с трудом удалось собрать их в кадре для праздничного фото" 0 Источник:

Готы тоже любят Санту! 0 Источник:

"Нас в семье пятеро. Мы решили повторить детское новогоднее фото 27 лет спустя" 0 Источник:

"Это фото очень любят мои родители" 0 Источник:

"Наша тетя сшщила нам карнавальные костюмы. Мы были в ужасе" 0 Источник:

"Это мой папа праздничным утром" 0 Источник:

"Мне не зря не понравился этот Санта" 0 Источник:

"Это мой детский новый год в Югославии. Бессмысленный и беспощадный" 0 Источник:

"Дедушка, у тебя ус отклеился!" 0 Источник:

Мамины бусы за секунду до... 0 Источник:

"В детстве я боялся Санта Клауса. Когда я вырос, я нашел это фото, посмотрел на его лицо и понял, что боялся не зря" 0 Источник:

"Родители пытались снять нас с братом, как на открытке. Не очень получилось" 0 Источник:

"Наш бульдог Джон думает явно не о фотосессии" 0 Источник:

"Мы очень старались, наряжая еловку. А потом папа построил это, чтобы уберечь ее от кошки" 0 Источник:

"Рождество в Румынии. Ой-ой-ой!" 0 Источник:

"У нас с братом была целая серия таких снимков. Но этот я люблю больше всего" 0 Источник:

Папа не вписался в кадр 0 Источник:

Когда не успел убраться к Новому году" 0 Источник:

"Кажется, санта немного испугался мисс Пигги. А я немного испугался Санты" 0 Источник:

"Мой бойфренд в три года. Какой ужас!" 0 Источник:

"Мы хотели сделать радостную рождественскую фотографию троих наших детей для бабушки. Трое голодных уставших детей! Это был худший день в нашей жизни. Вот лучшее, что мы смогли сделать" 0 Источник:

"Наша семья - пловцы. Вот такое получилось странное новогоднее фото" 0 Источник:

"Это я в три года со святым Николаем в Польше. Теперь понятно, почему я всю жизнь боюсь клоунов?" 0 Источник:

"Хотела сделать рождественское фото с моими мальчишками, но оба наотрез отказались сотрудничать" 0 Источник:

"Эти свитеры связала к новогодним праздникам на всю семью моя бабушка" 0 Источник:

"Решили сделать семейное фото в пижамах, но папа выпал из композиции" 0 Источник:

"Маленький я явно успел очень утомить родителей к новому году!" 0 Источник:

Этому Санте попался какой-то злой эльф. На месте ребенка вы бы тоже испугались 0 Источник:

К новогоднему похудению готовы! 0 Источник: