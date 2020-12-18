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35 худших новогодних фотографий

35 худших новогодних фотографий (36 фото)

Автор:
18 декабря 2020 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   неудача фотографа   новый год   праздничное фото   семейное фото   смешно   фотографии   юмор   
2655
36
На новый год мы не только веселимся и дарим друг другу подарки, но и, конечно, фотографируем свои праздничные развлечения на память. У некоторых фотографии удаются, а у героев этой подборки - наоборот.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: забавно   неудача фотографа   новый год   праздничное фото   семейное фото   смешно   фотографии   юмор   
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8  комментариев
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Мистер Фикс 2 часа назад
За бугром обычно отмечают рождество. Новый год постольку-поскольку...
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152
jenart Полчаса назад
в 3м классе на НГ-утренник мне выдали костюм льва. Всё бы ничего, но башка льва была из поролона и полая внутри. Я одел башку и чуть не задохнулся от приторной вони, похоже до этого в ней издохла мышь. Поскольку у меня в инсценировке была не большая роль, разоблачаться мне не разрешали. В общем на всех коллективных фотографиях я держался в заднем ряду ибо башку льва мне пришлось одеть задом-наперед, все улыбались и смотрели в кадр, я же стоял к объективу спиной потому, что в затылке башки мышь как раз прогрызла дырку - так и дышал... прошло много лет, с удовольствием иногда рассматриваю эту фотку - это был последний раз, когда я использовал костюм на НГ...мама до сих пор иногда меня называет "вонючий лев" - мне 45.
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182
Анна Анна 42 минуты назад
35 худших новогодних фотографий
35 худших новогодних фотографий
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182
Анна Анна 46 минут назад
35 худших новогодних фотографий
35 худших новогодних фотографий
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182
Анна Анна 47 минут назад
35 худших новогодних фотографий
35 худших новогодних фотографий
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38
Вадим Час назад
пиндосовские фотки
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6
Юрий Островский Час назад
Югославские костюмы порадовали)
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