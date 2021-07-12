Москва 1975: Красная площадь и люди больше 40 лет назад

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Подборка фотографий 1975 года. Фотограф: Ганс Рудольф Утхофф.
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Метки: Красная площадь Москва СССР интересно люди фотографии
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Терпеть не могу, когда несут всякую чернушную хрень про "проклятый совок". Но мифологизировать СССР и рассказывать про него волшебные сказки - это не менее глупо и бессмысленно. Надо говорить правду, если, конечно, знаешь ее и видел своими глазами, а не прочитал в интернете.
Если не ошибаюсь, это ГДРовцы.