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Москва 1975: Красная площадь и люди больше 40 лет назад

Москва 1975: Красная площадь и люди больше 40 лет назад (17 фото)

Автор:
12 июля 2021 20:48
Метки: Красная площадь   Москва   СССР   интересно   люди   фотографии   
848
17
Подборка фотографий 1975 года. Фотограф: Ганс Рудольф Утхофф.
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Метки: Красная площадь   Москва   СССР   интересно   люди   фотографии   
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4  комментария
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8k
portmen77 4 часа назад
Вот вы мне чего хотите говорите, но это лица хозяев своей страны. Да у них было много бед и проблем. Да им сложно было купить красивую одежду и мебель. Машину и квартиру. Но они хозяева на этой земле. Им и в голову не придёт кланяться господину на машине с мигалкой.
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2k
Frank Borman 3 часа назад
6.
Если не ошибаюсь, это ГДРовцы.
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