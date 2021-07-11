Само очарование: такса с уникальным окрасом "под далматинца"

Его хозяйка Виктория Хоффман из Майями рассказывает, что ее семья никогда не смогла бы завести собаку, если бы не прошлогодний локдаун. До этого постоянно не хватало времени, а тут его вдруг образовалась целая куча - и благодаря этому в доме появился питомец. Да еще какой!