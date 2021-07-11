Само очарование: такса с уникальным окрасом "под далматинца"

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Этот милый пес по кличке Му завоевал множество поклонников в соцсетях благодаря своему черно-белому пятнистому окрасу. Собака очень смешная - голова у нее как у таксы, а тело все в пятнышко, поэтому Му часто сравнивают с далматинцем и даже с коровой - в шутку, конечно.
Его хозяйка Виктория Хоффман из Майями рассказывает, что ее семья никогда не смогла бы завести собаку, если бы не прошлогодний локдаун. До этого постоянно не хватало времени, а тут его вдруг образовалась целая куча - и благодаря этому в доме появился питомец. Да еще какой!
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Забавный факт: люди, которые видят Му впервые, обычно принимают его пятнистую шкурку за какой-то специальный собачий наряд или даже пижаму.
Хозяйка говорит, что Му не только симпатичный внешне, он еще и очень приятный и милый пес.
С такой внешностью Му обречен на известность: на улице люди часто останавливаются и просят с ним сфотографироваться.
Виктория говорит, что во время изоляции дома Му очень старался ее развлечь - и ему это удалось.
Собаки - не единственные животные, у которых бывает пегий окрас. Он также часто встречается у птиц, кошек, крупного рогатого скота, лошадей, лисиц, свиней и даже змей.
Однако окрас Му особенный, потому что шерсть на голове сильно отличается от шерсти на теле.
Виктория ведет в Инстаграме аккаунт, посвященный своему питомцу, и у него уже более 60 000 подписчиков.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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