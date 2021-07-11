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Само очарование: такса с уникальным окрасом "под далматинца"

Само очарование: такса с уникальным окрасом "под далматинца" (13 фото)

Автор:
11 июля 2021 15:52
Сообщество : Животные
Метки: красота   милый песик   необычный окрас   окрас   собака   такса   уникальный пес   
290
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Этот милый пес по кличке Му завоевал множество поклонников в соцсетях благодаря своему черно-белому пятнистому окрасу. Собака очень смешная - голова у нее как у таксы, а тело все в пятнышко, поэтому Му часто сравнивают с далматинцем и даже с коровой - в шутку, конечно.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: красота   милый песик   необычный окрас   окрас   собака   такса   уникальный пес   
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2  комментария
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1k
Вано 37 минут назад
Брак обыкновенный...
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18k
Ego sum qui sum 56 минут назад
кусок фотошопа в конце сильно портит пост

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