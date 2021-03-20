FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Мастера фотошопа и видеомонтажа 314 постов • 202 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Мастера фотошопа и видеомонтажа 
В работе с фотошопом нужно знать меру!

В работе с фотошопом нужно знать меру! (19 фото)

Автор:
20 марта 2021 08:38
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: забавно   люди   переборщили   подборка   умора   фотошоп   
1163
19
Соцсетям уже давным-давно никто не верит, ведь все мы знаем, что без обработки фото туда просто не попадают.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Мастера фотошопа и видеомонтажа"
Метки: забавно   люди   переборщили   подборка   умора   фотошоп   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
269
Палыч Час назад
Про фото 9: ТС, ты никогда не видел таких перил? Вот тебе ещё:
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Мистер Фикс 5 минут назад
Мукл меньше не становится
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
255
Rakkaus 45 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
“Вампиры средней полосы“: первый правдивый сериал о российской нечисти “Вампиры средней полосы“: первый правдивый сериал о российской нечисти А ведь можно выделяться интеллектом А ведь можно выделяться интеллектом Эти люди перефотошопили свои снимки для соцсетей Эти люди перефотошопили свои снимки для соцсетей Анна Семенович продемонстрировала "стройную" фигуру, забыв отфотошопить отражение Анна Семенович продемонстрировала "стройную" фигуру, забыв отфотошопить отражение Фотошопер делает забавные коллажи с участием своего отца Фотошопер делает забавные коллажи с участием своего отца Сон - дело святое: люди, заснувшие в самых нелепых позах и местах Сон - дело святое: люди, заснувшие в самых нелепых позах и местах
Infinite

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

403880



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Российская бригада арбитров отказалась вставать на колено перед матчем Лиги чемпионов
1
216
Российская бригада арбитров отказалась вставать на колено перед матчем Лиги чемпионов
19 раз, когда Мать-природа показала свою мощь
0
25
19 раз, когда Мать-природа показала свою мощь
﻿
Набирающие популярность в сообществах
В Twitter люди поругались из-за советского мороженого
1
132
В Twitter люди поругались из-за советского мороженого
Этот звук могут слышать только молодые люди: в соцсетях проводят эксперимент
7
116
Этот звук могут слышать только молодые люди: в соцсетях проводят эксперимент
А ничего так похорошели: 7 эффектных трансформаций
А ничего так похорошели: 7 эффектных трансформаций
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#животные#дтп#аварии#автомир#факты#актеры#в мире#забавно
#фото#интересно#люди#картинки#автомобили#интересное#прикольные#байден#авария дня#питомцы
#прикол#кино#подборка#авто аварии#СССР#сша#Россия#жизнь#дети#приколы

На что жалуетесь?

Вернуться