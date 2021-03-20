В работе с фотошопом нужно знать меру!

Соцсети уже давно научили нас внимательно рассматривать и не доверять подозрительно красивым картинкам. Ведь с большой долей вероятности они содержат в себе определённый процент фотошопа. Без редактора не обходятся и фотографии многих блогеров и других пользователей Инстаграма, которые хотят демонстрировать подписчикам только самое лучшее, пряча реальность под слоем фильтром. Вот только иногда они слишком уж стараются, и правда всплывает наружу. Ну или где-то находится оригинал отредактированной фотографии, которая показывает, как всё было на самом деле.