Как живут потомки Чингизхана?

1997
23
Я женат на гражданке Монголии. Мы с женой раньше жили в России, но в прошлом году ей пришлось надолго вернуться на родину по делам.
Я поехал с ней. Полгода назад я получил разрешение на временное проживание в Монголии. Расскажу, как нам здесь живется
Я поехал с ней. Полгода назад я получил разрешение на временное проживание в Монголии. Расскажу, как нам здесь живется
Монголия — большая и самая малонаселенная страна в мире. В ней живет всего 3 млн человек, причем половина из них в столице — Улан-Баторе.
В остальных частях страны плотность населения — 1 человек на 1 квадратный километр.
Раньше в Монголии были сплошные пастбища, юрты и стада, но сейчас в столице понастроили небоскребов, за городом появились солнечные электростанции, а новые Айфоны сюда привозят раньше, чем в Россию.
Но традиции тут все равно сильны. Кока-колу по телевизору рекламируют пастухи, по праздникам все одеваются в национальную одежду, а в городе легко можно встретить человека на лошади — и никого это не удивит.
Монголия — нормальная страна, если вы фрилансер и работаете удаленно. Здесь недорого, вкусно и мало бюрократии. Главные достопримечательности — природные. Обязательно надо посетить Гоби, монгольский Алтай, старинные горные монастыри, озера.
Если вам интересен буддизм ламаистского толка, это лучшее место для просветления. Тут сотни дацанов — местных монастырей, образованные монахи-ламы и тысячи реликвий. А еще Монголия — родина динозавров. Самые крупные скелеты нашли именно здесь.
На фото — скелет тираннозавра в холле торгового центра «Хунн-молл» — тут же расположен филиал монгольского музея динозавров, пока основное его здание закрыто на реконструкцию
В остальных частях страны плотность населения — 1 человек на 1 квадратный километр.
Раньше в Монголии были сплошные пастбища, юрты и стада, но сейчас в столице понастроили небоскребов, за городом появились солнечные электростанции, а новые Айфоны сюда привозят раньше, чем в Россию.
Но традиции тут все равно сильны. Кока-колу по телевизору рекламируют пастухи, по праздникам все одеваются в национальную одежду, а в городе легко можно встретить человека на лошади — и никого это не удивит.
Монголия — нормальная страна, если вы фрилансер и работаете удаленно. Здесь недорого, вкусно и мало бюрократии. Главные достопримечательности — природные. Обязательно надо посетить Гоби, монгольский Алтай, старинные горные монастыри, озера.
Если вам интересен буддизм ламаистского толка, это лучшее место для просветления. Тут сотни дацанов — местных монастырей, образованные монахи-ламы и тысячи реликвий. А еще Монголия — родина динозавров. Самые крупные скелеты нашли именно здесь.
На фото — скелет тираннозавра в холле торгового центра «Хунн-молл» — тут же расположен филиал монгольского музея динозавров, пока основное его здание закрыто на реконструкцию
Граждане России могут приезжать в Монголию без визы на 30 дней. Чтобы я смог остаться дольше, жена оформила мне приглашение.
По нему дали визу на три месяца. С ней я въехал в страну и подал документы на аналог нашего разрешения на временное проживание.
Разрешение на проживание в Монголии получить гораздо проще, чем в России. Весь процесс занял несколько часов в течение пары дней.
Подтверждать знание языка не нужно, апостили и нотариальные переводы тоже не нужны. Через два месяца забрали готовое разрешение без очередей, нервов, кучи бумаг и справок.
В России оформление паспорта займет больше времени и сил. Разрешение на проживание я могу продлевать каждый год. С ним я могу работать в Монголии и даже оформить государственную медицинскую страховку. С бюрократией тут я не сталкивался. Когда подавал документы на разрешение на проживание, ошибся и принес не ту бумажку.
Мне позвонили и сказали, что нужный документ я могу принести, когда пойду получать свое разрешение. Все документы нужно подавать лично, зато получить их очень просто. 25 видов справок выдает специальный терминал: о разводе и браке, о несудимости, временный паспорт.
Платишь 1000 тугриков (24 Р) и получаешь документ с печатью. Такие автоматы стоят в каждом госучреждении и на почте.
Терминал для справок
По нему дали визу на три месяца. С ней я въехал в страну и подал документы на аналог нашего разрешения на временное проживание.
Разрешение на проживание в Монголии получить гораздо проще, чем в России. Весь процесс занял несколько часов в течение пары дней.
Подтверждать знание языка не нужно, апостили и нотариальные переводы тоже не нужны. Через два месяца забрали готовое разрешение без очередей, нервов, кучи бумаг и справок.
В России оформление паспорта займет больше времени и сил. Разрешение на проживание я могу продлевать каждый год. С ним я могу работать в Монголии и даже оформить государственную медицинскую страховку. С бюрократией тут я не сталкивался. Когда подавал документы на разрешение на проживание, ошибся и принес не ту бумажку.
Мне позвонили и сказали, что нужный документ я могу принести, когда пойду получать свое разрешение. Все документы нужно подавать лично, зато получить их очень просто. 25 видов справок выдает специальный терминал: о разводе и браке, о несудимости, временный паспорт.
Платишь 1000 тугриков (24 Р) и получаешь документ с печатью. Такие автоматы стоят в каждом госучреждении и на почте.
Терминал для справок
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Национальная валюта Монголии — тугрик. Курс тугрика к рублю — около 40—43 тугриков за рубль. Карты принимают почти в каждом магазине.
Но наличные все равно нужны, чтобы расплатиться с таксистом или купить продукты на рынке. Оплачивать счета проще всего через банковские приложения.
Два основных банка — «Хаан-банк» и «Голомт-банк». Иностранцу, чтобы оформить счет и карту, достаточно загранпаспорта. Скрины банковского приложения «Хаан-банка» Снимать деньги с российской карты можно в любом банкомате. Если снимать суммы от 100 $ с карточки Тинькофф-банка, то комиссий нет вообще.
Среди нашей семьи и знакомых кредиты есть у всех. Самые популярные — автокредит и ипотека. Средняя ставка по потребительским и автокредитам в Монголии — 20—30% годовых, по ипотеке — 8%.Проще всего остаться в стране по рабочей визе. Местному бизнесу нужны инженеры, строители, программисты.
Школы и университеты берут на работу преподавателей-иностранцев. Я прошел собеседование для работы учителем истории в русскоязычной школе в провинциальном городе, но в последний момент передумал: зарплата там невысокая. 42 тугрика стоил 1 Р, когда я писал статью. Выше всего оплачивается труд технических специалистов — 5—10 млн тугриков (119 000—238 000 Р).
Больше всего ценятся иностранные сотрудники со знанием английского в горных и строительных компаниях. Им платят в несколько раз больше, чем монголу той же квалификации. Заработок таких специалистов — от 5 до 10 тысяч долларов в месяц.
Зарплата учителя-иностранца в Улан-Баторе — 2—4 млн тугриков (47—95 тысяч рублей), в провинциальном городе — до 1,5 млн тугриков (36 000 Р). Средняя зарплата в Монголии — от 600 тысяч до 1 млн тугриков (14 000—24 000 Р) в провинции, 1—1,5 млн тугриков (24 000—36 000 Р) в столице. По статистике, у монгольских женщин зарплата в среднем на 200 000 тугриков меньше, чем у мужчин. 24 000 Р средняя зарплата в провинции.
В Монголии я пишу тексты и статьи для российских сайтов.
Жена работает переводчиком.
Но наличные все равно нужны, чтобы расплатиться с таксистом или купить продукты на рынке. Оплачивать счета проще всего через банковские приложения.
Два основных банка — «Хаан-банк» и «Голомт-банк». Иностранцу, чтобы оформить счет и карту, достаточно загранпаспорта. Скрины банковского приложения «Хаан-банка» Снимать деньги с российской карты можно в любом банкомате. Если снимать суммы от 100 $ с карточки Тинькофф-банка, то комиссий нет вообще.
Среди нашей семьи и знакомых кредиты есть у всех. Самые популярные — автокредит и ипотека. Средняя ставка по потребительским и автокредитам в Монголии — 20—30% годовых, по ипотеке — 8%.Проще всего остаться в стране по рабочей визе. Местному бизнесу нужны инженеры, строители, программисты.
Школы и университеты берут на работу преподавателей-иностранцев. Я прошел собеседование для работы учителем истории в русскоязычной школе в провинциальном городе, но в последний момент передумал: зарплата там невысокая. 42 тугрика стоил 1 Р, когда я писал статью. Выше всего оплачивается труд технических специалистов — 5—10 млн тугриков (119 000—238 000 Р).
Больше всего ценятся иностранные сотрудники со знанием английского в горных и строительных компаниях. Им платят в несколько раз больше, чем монголу той же квалификации. Заработок таких специалистов — от 5 до 10 тысяч долларов в месяц.
Зарплата учителя-иностранца в Улан-Баторе — 2—4 млн тугриков (47—95 тысяч рублей), в провинциальном городе — до 1,5 млн тугриков (36 000 Р). Средняя зарплата в Монголии — от 600 тысяч до 1 млн тугриков (14 000—24 000 Р) в провинции, 1—1,5 млн тугриков (24 000—36 000 Р) в столице. По статистике, у монгольских женщин зарплата в среднем на 200 000 тугриков меньше, чем у мужчин. 24 000 Р средняя зарплата в провинции.
В Монголии я пишу тексты и статьи для российских сайтов.
Жена работает переводчиком.
В Монголии, как и в России, столица и провинции живут очень по-разному. Весь бизнес, культура и работа сконцентрированы в Улан-Баторе.
Поэтому столичные цены в несколько раз выше провинциальных.
За пределами Улан-Батора жизнь медленная, небогатая и дешевая.
Несколько месяцев мы жили в Улан-Баторе, но потом переехали в маленький город Дархан. Жить в столице вредно для здоровья из-за экологии.
Главная причина плохой экологии города — юрты и частные дома.
Они популярны, потому что в них дешево жить: траты на содержание составят около 100 000 тугриков (2400 Р) в месяц. Улан-Батор находится в долине между невысокими горами, поэтому ветер плохо продувает город.
По склонам расположены частные районы — в них все живут в юртах и домах, а обогревают жилье углем и дровами. Весь дым спускается в город и никуда не уходит.
Поэтому столичные цены в несколько раз выше провинциальных.
За пределами Улан-Батора жизнь медленная, небогатая и дешевая.
Несколько месяцев мы жили в Улан-Баторе, но потом переехали в маленький город Дархан. Жить в столице вредно для здоровья из-за экологии.
Главная причина плохой экологии города — юрты и частные дома.
Они популярны, потому что в них дешево жить: траты на содержание составят около 100 000 тугриков (2400 Р) в месяц. Улан-Батор находится в долине между невысокими горами, поэтому ветер плохо продувает город.
По склонам расположены частные районы — в них все живут в юртах и домах, а обогревают жилье углем и дровами. Весь дым спускается в город и никуда не уходит.
Из 1,4 млн жителей Улан-Батора 350 тысяч живут в юртах, 450 тысяч — в простеньких домах, и только 600 тысяч — в квартирах.
Жить в юрте дешево — тратишься только на дрова, уголь и электричество. Часто молодожены после свадьбы переезжают в юрту, чтобы накопить на ипотеку
Ситуацию с экологией ухудшают предприятия и 230 тысяч машин и автобусов. На улице тяжело дышать: першит в горле.
Зимой одежда впитывает запах дыма, от которого невозможно избавиться. Люди ходят в защитных масках.
Концентрация вредных веществ в воздухе самых загрязненных районов выше нормы в 24 раза. По монгольской статистике, 20% жителей Улан-Батора умирают от загрязнения воздуха: инфекции дыхательных путей, закупорка легких, инфаркты, инсульты, рак легких.
Дымка внизу — это не облака, а смог
Жить в юрте дешево — тратишься только на дрова, уголь и электричество. Часто молодожены после свадьбы переезжают в юрту, чтобы накопить на ипотеку
Ситуацию с экологией ухудшают предприятия и 230 тысяч машин и автобусов. На улице тяжело дышать: першит в горле.
Зимой одежда впитывает запах дыма, от которого невозможно избавиться. Люди ходят в защитных масках.
Концентрация вредных веществ в воздухе самых загрязненных районов выше нормы в 24 раза. По монгольской статистике, 20% жителей Улан-Батора умирают от загрязнения воздуха: инфекции дыхательных путей, закупорка легких, инфаркты, инсульты, рак легких.
Дымка внизу — это не облака, а смог
Все, у кого есть деньги, стараются жить за городом, поближе к лесам и подальше от городского смога.
Но ездить на работу все равно приходится в Улан-Батор.
Семьи часто уезжают жить за город в конце беременности, чтобы рожать и растить детей в нормальной экологии.
Когда-то Улан-Батор был небольшим по-советски уютным городом. В 90-х в нем стали хаотично и бездумно строить бизнес-центры, уродливые жилые комплексы и торговые центры.
В монгольской столице слабо развита городская инфраструктура.
Тут постоянные пробки и ужасная застройка без нормальных дворов, парков и прогулочных мест. Из-за экологии и неуютности Улан-Батора мы переехали в маленький город Дархан с населением всего 100 тысяч человек.
До Дархана из столицы на машине ехать три часа. Памятник Чингисхану в Цонжин-Болдоге — самый большой конный памятник в мире, его высота 40 м. Внутри лестница и музей, а на голове лошади смотровая площадка.
Фото Станислава Фурсова
Но ездить на работу все равно приходится в Улан-Батор.
Семьи часто уезжают жить за город в конце беременности, чтобы рожать и растить детей в нормальной экологии.
Когда-то Улан-Батор был небольшим по-советски уютным городом. В 90-х в нем стали хаотично и бездумно строить бизнес-центры, уродливые жилые комплексы и торговые центры.
В монгольской столице слабо развита городская инфраструктура.
Тут постоянные пробки и ужасная застройка без нормальных дворов, парков и прогулочных мест. Из-за экологии и неуютности Улан-Батора мы переехали в маленький город Дархан с населением всего 100 тысяч человек.
До Дархана из столицы на машине ехать три часа. Памятник Чингисхану в Цонжин-Болдоге — самый большой конный памятник в мире, его высота 40 м. Внутри лестница и музей, а на голове лошади смотровая площадка.
Фото Станислава Фурсова
Большинство городов Монголии — небольшие поселения, которые напоминают российские поселки городского типа.
Кроме Улан-Батора развитые города — Дархан и Эрдэнэт.
В Дархане свежий воздух, нет пробок и в разы дешевле, чем в столице.
Город небольшой и тихий.
Тут есть бассейн и фитнес-залы, стадионы, торговые центры, кофейни, хотя монголы кофе пьют мало. Город небольшой и очень тихий.
Вид на Дархан. На фото — главный район города и центр
Кроме Улан-Батора развитые города — Дархан и Эрдэнэт.
В Дархане свежий воздух, нет пробок и в разы дешевле, чем в столице.
Город небольшой и тихий.
Тут есть бассейн и фитнес-залы, стадионы, торговые центры, кофейни, хотя монголы кофе пьют мало. Город небольшой и очень тихий.
Вид на Дархан. На фото — главный район города и центр
Снять однокомнатную или даже двухкомнатную квартиру в Дархане можно за 250—400 тысяч тугриков в месяц (6000—9500 Р). Для сравнения, средняя цена в Улан-Баторе — 400—700 тысяч тугриков (9500—16 700 Р).
Квартиры обычно сдают без мебели, плату берут за 3—6 месяцев вперед. С мебелью квартиры могут быть дороже на 100—200 тысяч тугриков (2400—4800 Р).
Мы платим 400 000 тугриков (9500 Р) за двухкомнатную квартиру с мебелью. Хозяин так и написал в объявлении: «Сдаю квартиру с мебелью для иностранцев».
Студия с мебелью в Улан-Баторе за 550 000 тугриков (13 000 Р) в месяц Искать жилье лучше всего на Фейсбуке и «Үнэгүе».
Это два основных сайта в Монголии. «Үнэгүй» — главная доска объявлений, но в группах Фейсбука объявления появляются оперативнее.
Свою квартиру мы нашли на Фейсбуке. Договоры найма здесь не очень распространены. Все в основном договариваются на словах.
Никаких особых требований к квартиросъемщику нет, главное — внести плату. От меня хозяин попросил лишь копию паспорта. 9500 Р в месяц мы платим за аренду двухкомнатной квартиры с мебелью.
Коммуналку мы платим только по счетчикам. Электричество и вода дороже, чем в моем родном Воронеже, зато нет платы за жилое помещение.
Поэтому сумма получается примерно такой же, как и в России: зимой мы платим примерно 140 000 тугриков (3300 Р). В 4000 тугриков (95 Р) в месяц обходится уборка подъезда и вывоз мусора.
Уборщица стучится днем в дверь и забирает мусорный пакет.
Многие жильцы просто оставляют мусор с утра в подъезде.
Я с трудом объяснил, что буду выносить мусор сам.
Сейчас мы хотим купить в Монголии квартиру.
Средняя цена двухкомнатной квартиры в Дархане — 30—50 млн тугриков (715 000—1 190 000 Р).
В Улан-Баторе за такую сумму можно купить однокомнатную квартиру, а цены на двухкомнатные в столице начинаются от 90 млн тугриков (2 140 000 Р). Летом в наш двор в Дархане каждое утро приезжает мужчина на лошади.
Он продает парное молоко. С 8 утра начинает кричать под окнами: «Покупайте молоко!»
Квартиры обычно сдают без мебели, плату берут за 3—6 месяцев вперед. С мебелью квартиры могут быть дороже на 100—200 тысяч тугриков (2400—4800 Р).
Мы платим 400 000 тугриков (9500 Р) за двухкомнатную квартиру с мебелью. Хозяин так и написал в объявлении: «Сдаю квартиру с мебелью для иностранцев».
Студия с мебелью в Улан-Баторе за 550 000 тугриков (13 000 Р) в месяц Искать жилье лучше всего на Фейсбуке и «Үнэгүе».
Это два основных сайта в Монголии. «Үнэгүй» — главная доска объявлений, но в группах Фейсбука объявления появляются оперативнее.
Свою квартиру мы нашли на Фейсбуке. Договоры найма здесь не очень распространены. Все в основном договариваются на словах.
Никаких особых требований к квартиросъемщику нет, главное — внести плату. От меня хозяин попросил лишь копию паспорта. 9500 Р в месяц мы платим за аренду двухкомнатной квартиры с мебелью.
Коммуналку мы платим только по счетчикам. Электричество и вода дороже, чем в моем родном Воронеже, зато нет платы за жилое помещение.
Поэтому сумма получается примерно такой же, как и в России: зимой мы платим примерно 140 000 тугриков (3300 Р). В 4000 тугриков (95 Р) в месяц обходится уборка подъезда и вывоз мусора.
Уборщица стучится днем в дверь и забирает мусорный пакет.
Многие жильцы просто оставляют мусор с утра в подъезде.
Я с трудом объяснил, что буду выносить мусор сам.
Сейчас мы хотим купить в Монголии квартиру.
Средняя цена двухкомнатной квартиры в Дархане — 30—50 млн тугриков (715 000—1 190 000 Р).
В Улан-Баторе за такую сумму можно купить однокомнатную квартиру, а цены на двухкомнатные в столице начинаются от 90 млн тугриков (2 140 000 Р). Летом в наш двор в Дархане каждое утро приезжает мужчина на лошади.
Он продает парное молоко. С 8 утра начинает кричать под окнами: «Покупайте молоко!»
Иностранные сотрудники платят такие же налоги и оплачивают такую же страховку, как и местные.
Я не плачу местные налоги, потому что зарабатываю в России.
Подоходный налог для наемного работника прогрессивный — 10—25%.
Если зарабатываете 3,5 млн тугриков в месяц (83 000 Р), налог — 25%.
Мои друзья из России, которые работают в Монголии учителями и зарабатывают по 2 млн тугриков в месяц (50 000 Р), платят налог 15%. Добровольная медицинская страховка обходится мне в 8400 тугриков в месяц (200 Р).
Кадровые сотрудники платят 2% от зарплаты, еще 2% за них оплачивает работодатель. 200 Р в месяц я плачу за медицинскую страховку.
Медицинская страховка покроет затраты до 1,32 млн тугриков (31 400 Р) в государственных клиниках и до половины трат в частных клиниках.
По страховке можно получить скидку 50—80% на лекарства в государственных аптеках по определенному списку — всего в нем 380 наименований. Экстренные операции вроде удаления аппендикса проводят бесплатно.
Если случай сложный или лежите в больнице, врачей принято благодарить.
К поликлиникам не надо прикрепляться — куда пришли, там и обслужат. Важно только показать полис. Соцстрахование вычитает работодатель — 10—12% зарплаты до уплаты налогов.
Чтобы получать пенсию, надо оплатить страховку за 20 лет.
Я не плачу местные налоги, потому что зарабатываю в России.
Подоходный налог для наемного работника прогрессивный — 10—25%.
Если зарабатываете 3,5 млн тугриков в месяц (83 000 Р), налог — 25%.
Мои друзья из России, которые работают в Монголии учителями и зарабатывают по 2 млн тугриков в месяц (50 000 Р), платят налог 15%. Добровольная медицинская страховка обходится мне в 8400 тугриков в месяц (200 Р).
Кадровые сотрудники платят 2% от зарплаты, еще 2% за них оплачивает работодатель. 200 Р в месяц я плачу за медицинскую страховку.
Медицинская страховка покроет затраты до 1,32 млн тугриков (31 400 Р) в государственных клиниках и до половины трат в частных клиниках.
По страховке можно получить скидку 50—80% на лекарства в государственных аптеках по определенному списку — всего в нем 380 наименований. Экстренные операции вроде удаления аппендикса проводят бесплатно.
Если случай сложный или лежите в больнице, врачей принято благодарить.
К поликлиникам не надо прикрепляться — куда пришли, там и обслужат. Важно только показать полис. Соцстрахование вычитает работодатель — 10—12% зарплаты до уплаты налогов.
Чтобы получать пенсию, надо оплатить страховку за 20 лет.
Все монголы мечтают о машине. Подержанные японские иномарки тут стоят дешево. В пределах 4 млн тугриков (95 000 Р) можно купить 10-летнюю Тойоту или Хендай Соната.
Не такая старая Тойота Приус обойдется в 10 млн тугриков (238 000 Р).
Большинство автомобилей в Монголии с правым рулем.
Самая популярная модель — гибридная Тойота Приус.
По ощущениям это каждая третья или четвертая машина в стране.
Владеть автомобилем в Монголии недорого. Бензин А−95 стоит 2050 тугриков (48 Р) за литр. За ту самую Тойоту Приус брат моей жены платит налог 51 000 тугриков в год (1200 Р).
Обязательная страховка обойдется в 1% от стоимости машины в год. Штрафы небольшие: средний штраф — 20 000 тугриков (475 Р), например за неправильную парковку или езду без ремня.
Дорожных полицейских за пределами города практически нет.
Платные парковки есть только в Улан-Баторе — 500 тугриков (12 Р) за полчаса. 1200 Р в год — налог на автомобиль Тойота Приус.
Это самая популярная машина в Монголии.
Чтобы уменьшить транспортный поток, в Улан-Баторе есть ограничение на вождение машин с определенными номерами в конкретные дни недели.
Если номер авто оканчивается на 7, на ней нельзя ездить по вторникам; на 5 — по пятницам. За нарушение — штраф 20 000 тугриков (475 Р).
У нас машины нет: в городе она нам не нужна.
Проезд на автобусе в Улан-Баторе стоит 500 тугриков (12 Р), в Дархане — 200 тугриков (5 Р). В Дархане я ни разу не ездил на автобусе: он ходит редко. Дархан — маленький город, и тут везде можно дойти пешком или доехать за 10—15 минут на велосипеде. Велосипедов тут мало.
В основном все ездят на нелегальных такси.
Выходишь на обочину дороги, и водители сами останавливаются, чтобы подвезти тебя. Проезд стоит 500 тугриков за человека (12 Р).
В салоне обычно есть и другие пассажиры, на заднем сиденье сидят по трое. Такси в Улан-Баторе дороже, но по российским меркам все равно недорогое: за проезд из центра города на окраину мы ни разу не платили больше 10 000 тугриков (240 Р). Короткая поездка обойдется в 2000 тугриков (50 Р).
Можно заказать официальное такси по телефону, но зачем, если в любое время дня и ночи сотни попутных водителей с радостью подвезут тебя дешевле.
Несколько раз в Улан-Баторе на автобусной остановке водители предлагали нам поехать с ними по пути за стоимость проезда на автобусе.
Между городами можно путешествовать на машине, поезде или самолете. Поездов мало, но они очень дешевые. Проехать 500 км от Улан-Батора до Гоби можно за 10 000 тугриков (240 Р). Автобус между столицей и Дарханом стоит столько же.
Чаще всего мы ездим с частниками, которых находим в группах на Фейсбуке. Поездка у такого водителя обойдется в те же 10 000 тугриков, но займет 3 часа вместо 4 на автобусе.
Если нет времени искать водителя, на автовокзале всегда есть другие таксисты-дальнобойщики, но они отвезут вас уже за 15 000 тугриков (350 Р). Когда надо выехать за город на природу, куда-то в сторону от главных дорог, лучше взять машину.
Мы берем у родственников. Здесь признают внутренние российские права, но за городом монгольских гаишников почти нет.
За год меня не остановили ни разу.
Не такая старая Тойота Приус обойдется в 10 млн тугриков (238 000 Р).
Большинство автомобилей в Монголии с правым рулем.
Самая популярная модель — гибридная Тойота Приус.
По ощущениям это каждая третья или четвертая машина в стране.
Владеть автомобилем в Монголии недорого. Бензин А−95 стоит 2050 тугриков (48 Р) за литр. За ту самую Тойоту Приус брат моей жены платит налог 51 000 тугриков в год (1200 Р).
Обязательная страховка обойдется в 1% от стоимости машины в год. Штрафы небольшие: средний штраф — 20 000 тугриков (475 Р), например за неправильную парковку или езду без ремня.
Дорожных полицейских за пределами города практически нет.
Платные парковки есть только в Улан-Баторе — 500 тугриков (12 Р) за полчаса. 1200 Р в год — налог на автомобиль Тойота Приус.
Это самая популярная машина в Монголии.
Чтобы уменьшить транспортный поток, в Улан-Баторе есть ограничение на вождение машин с определенными номерами в конкретные дни недели.
Если номер авто оканчивается на 7, на ней нельзя ездить по вторникам; на 5 — по пятницам. За нарушение — штраф 20 000 тугриков (475 Р).
У нас машины нет: в городе она нам не нужна.
Проезд на автобусе в Улан-Баторе стоит 500 тугриков (12 Р), в Дархане — 200 тугриков (5 Р). В Дархане я ни разу не ездил на автобусе: он ходит редко. Дархан — маленький город, и тут везде можно дойти пешком или доехать за 10—15 минут на велосипеде. Велосипедов тут мало.
В основном все ездят на нелегальных такси.
Выходишь на обочину дороги, и водители сами останавливаются, чтобы подвезти тебя. Проезд стоит 500 тугриков за человека (12 Р).
В салоне обычно есть и другие пассажиры, на заднем сиденье сидят по трое. Такси в Улан-Баторе дороже, но по российским меркам все равно недорогое: за проезд из центра города на окраину мы ни разу не платили больше 10 000 тугриков (240 Р). Короткая поездка обойдется в 2000 тугриков (50 Р).
Можно заказать официальное такси по телефону, но зачем, если в любое время дня и ночи сотни попутных водителей с радостью подвезут тебя дешевле.
Несколько раз в Улан-Баторе на автобусной остановке водители предлагали нам поехать с ними по пути за стоимость проезда на автобусе.
Между городами можно путешествовать на машине, поезде или самолете. Поездов мало, но они очень дешевые. Проехать 500 км от Улан-Батора до Гоби можно за 10 000 тугриков (240 Р). Автобус между столицей и Дарханом стоит столько же.
Чаще всего мы ездим с частниками, которых находим в группах на Фейсбуке. Поездка у такого водителя обойдется в те же 10 000 тугриков, но займет 3 часа вместо 4 на автобусе.
Если нет времени искать водителя, на автовокзале всегда есть другие таксисты-дальнобойщики, но они отвезут вас уже за 15 000 тугриков (350 Р). Когда надо выехать за город на природу, куда-то в сторону от главных дорог, лучше взять машину.
Мы берем у родственников. Здесь признают внутренние российские права, но за городом монгольских гаишников почти нет.
За год меня не остановили ни разу.
Дохода 50 000 Р хватит, чтобы почти ни в чем себе не отказывать в провинциальном городе, купить подержанную японскую машину, снимать квартиру и откладывать деньги. 50 000 Р в месяц хватит, чтобы вообще ни в чем себе не отказывать в монгольском Дархане.
Техника, одежда и бытовые мелочи китайского и корейского производства стоят в 1,5—2 раза дешевле, чем в России.
Например, джинсы обойдутся в 30 000 тугриков (715 Р). Теплую одежду и аксессуары мы стараемся покупать монгольские.
Они нормальные и недорогие, из натурального меха и кожи.
Получается в несколько раз дешевле, чем в России. Женская дубленка тут стоит 200—400 тысяч тугриков (4750—9500 Р). Кожа в основном коровья, мех овечий.
У меня симка «Юнител», со специальным тарифом для мобильного интернета. За 15 000 тугриков (350 Р) в месяц у меня есть 15 Гб и 20 минут разговоров. Чтобы дешево звонить в Россию, я подключаю специальную услугу за 5000 тугриков (120 Р), по которой у меня есть 30 минут в месяц на звонки в Россию. Пополнить счет проще всего через банковское приложение.
Терминалов оплаты в Монголии нет. Можно купить карту предоплаты или пополнить счет через посредника — чаще всего это продавец в магазине. Посредник заключает договор с оператором.
Когда вы даете ему деньги, он пишет смс оператору с вашим номером и суммой платежа. Деньги зачисляются вам на счет, а посредник получает свой небольшой процент. 350 Р в месяц я плачу за телефон.
Во всех городах и деревнях, где я был, ловил 3G.
Бесплатный вайфай есть в автобусах, в большинстве кафе и торговых центров. Домашний интернет есть почти в каждой семье, даже в юртах — через спутниковую антенну.
Техника, одежда и бытовые мелочи китайского и корейского производства стоят в 1,5—2 раза дешевле, чем в России.
Например, джинсы обойдутся в 30 000 тугриков (715 Р). Теплую одежду и аксессуары мы стараемся покупать монгольские.
Они нормальные и недорогие, из натурального меха и кожи.
Получается в несколько раз дешевле, чем в России. Женская дубленка тут стоит 200—400 тысяч тугриков (4750—9500 Р). Кожа в основном коровья, мех овечий.
У меня симка «Юнител», со специальным тарифом для мобильного интернета. За 15 000 тугриков (350 Р) в месяц у меня есть 15 Гб и 20 минут разговоров. Чтобы дешево звонить в Россию, я подключаю специальную услугу за 5000 тугриков (120 Р), по которой у меня есть 30 минут в месяц на звонки в Россию. Пополнить счет проще всего через банковское приложение.
Терминалов оплаты в Монголии нет. Можно купить карту предоплаты или пополнить счет через посредника — чаще всего это продавец в магазине. Посредник заключает договор с оператором.
Когда вы даете ему деньги, он пишет смс оператору с вашим номером и суммой платежа. Деньги зачисляются вам на счет, а посредник получает свой небольшой процент. 350 Р в месяц я плачу за телефон.
Во всех городах и деревнях, где я был, ловил 3G.
Бесплатный вайфай есть в автобусах, в большинстве кафе и торговых центров. Домашний интернет есть почти в каждой семье, даже в юртах — через спутниковую антенну.
Готовят в Монголии просто, но безумно вкусно. Основа местной кухни — мясо и тесто. Коров и баранов в Монголии в 20 раз больше, чем людей.
Поэтому мяса едят очень много.
Любимые блюда у всех одни: буузы (аналог мантов), цуйван (лапша с мясом и овощами), хушуры (аналог чебуреков), суутэ цэ (соленый чай с молоком).
Стандартный обед или ужин: цуйван, суп и рис с мясом и овощами.
На переднем плане цуйван, на заднем — хуушуры
Поэтому мяса едят очень много.
Любимые блюда у всех одни: буузы (аналог мантов), цуйван (лапша с мясом и овощами), хушуры (аналог чебуреков), суутэ цэ (соленый чай с молоком).
Стандартный обед или ужин: цуйван, суп и рис с мясом и овощами.
На переднем плане цуйван, на заднем — хуушуры
Два холодильника в монгольской семье — это абсолютно нормально.
Второй холодильник заполнен мясом на лето.
А зимой, с октября по март, мясо проще хранить на балконе
Выбор остальных продуктов даже в крупных монгольских магазинах скромный. Фрукты в Монголии не растут, поэтому они раза в два дороже, чем у нас: килограмм яблок стоит от 6000 тугриков за кг (140 Р).
Китайские фрукты недорогие, но невкусные.
Дешевле всего покупать на рынках.
Там все то же, что в магазинах, но примерно на 30% дешевле. Пастеризованное молоко в упаковке стоит 3000 тугриков (70 Р), парное в бутылке — 800 тугриков (19 Р). Крупы, фрукты, сладости, бытовая химия, косметика, консервы в Монголии дороже, чем в России, в 1,5—2 раза.
Выгоднее закупаться в российском пограничном городе Кяхте — там огромный гипермаркет «Абсолют» стоит в 200 метрах от пропускного пункта.
До него от нашего дома ехать два часа, не считая прохождения границы. Границу можно пройти за час, а можно задержаться часов на 6.
Очереди всегда только на российской стороне.
Многих привычных для России продуктов в Монголии вообще нет, например творога и кефира. Очень небольшой выбор рыбы, в ней плохо разбираются.
На местных консервах так и пишут: «Рыба». Обед в обычной столовой стоит 5000 тугриков (120 Р), в среднем ресторане — в 2—3 раза дороже.
Порции огромные. Заказывать надо только одно блюдо.
Если в меню написано «курица», это значит, что вам принесут курицу, рис и несколько салатов.
У нас еще ни разу не получилось потратить на ужин в ресторане больше 60 000 тугриков (1400 Р). 1400 Р максимальная сумма, которую мы с женой платили за ужин в ресторане в Монголии. Оставлять чаевые не принято.
Если оставите, вам, скорее всего, их вернут.
К чаевым более-менее привыкли только в крупных столичных ресторанах, в которые часто заходят туристы.
За этот обед в столовой в центре Улан-Батора мы заплатили 12 000 тугриков (285 р.). Тут примерно полкилограмма говядины и баранины
Второй холодильник заполнен мясом на лето.
А зимой, с октября по март, мясо проще хранить на балконе
Выбор остальных продуктов даже в крупных монгольских магазинах скромный. Фрукты в Монголии не растут, поэтому они раза в два дороже, чем у нас: килограмм яблок стоит от 6000 тугриков за кг (140 Р).
Китайские фрукты недорогие, но невкусные.
Дешевле всего покупать на рынках.
Там все то же, что в магазинах, но примерно на 30% дешевле. Пастеризованное молоко в упаковке стоит 3000 тугриков (70 Р), парное в бутылке — 800 тугриков (19 Р). Крупы, фрукты, сладости, бытовая химия, косметика, консервы в Монголии дороже, чем в России, в 1,5—2 раза.
Выгоднее закупаться в российском пограничном городе Кяхте — там огромный гипермаркет «Абсолют» стоит в 200 метрах от пропускного пункта.
До него от нашего дома ехать два часа, не считая прохождения границы. Границу можно пройти за час, а можно задержаться часов на 6.
Очереди всегда только на российской стороне.
Многих привычных для России продуктов в Монголии вообще нет, например творога и кефира. Очень небольшой выбор рыбы, в ней плохо разбираются.
На местных консервах так и пишут: «Рыба». Обед в обычной столовой стоит 5000 тугриков (120 Р), в среднем ресторане — в 2—3 раза дороже.
Порции огромные. Заказывать надо только одно блюдо.
Если в меню написано «курица», это значит, что вам принесут курицу, рис и несколько салатов.
У нас еще ни разу не получилось потратить на ужин в ресторане больше 60 000 тугриков (1400 Р). 1400 Р максимальная сумма, которую мы с женой платили за ужин в ресторане в Монголии. Оставлять чаевые не принято.
Если оставите, вам, скорее всего, их вернут.
К чаевым более-менее привыкли только в крупных столичных ресторанах, в которые часто заходят туристы.
За этот обед в столовой в центре Улан-Батора мы заплатили 12 000 тугриков (285 р.). Тут примерно полкилограмма говядины и баранины
В бесплатных клиниках очереди и запись на процедуры на недели вперед. Дешевле и проще за 20 000 тугриков (500 Р) сходить на прием к платному врачу. Большинство врачей, с которыми мы здесь сталкивались, казались нам профессиональнее своих российских коллег.
Многие из них учились в Корее и Китае, говорят на иностранных языках и читают свежие научные публикации. 500 Р стоит прием врача.
Но народ не всегда доверяет врачам — многие предпочитают лечиться народными методами, популярно обращение к шаманам.
Народная медицина здесь основана на мясе и молоке, а не на травах. «Если болит поджелудочная, нужно есть мясо сурка. Кобылье молоко помогает при кашле. Для рожениц нет ничего лучше бараньего мяса».
В аптеках много корейских, китайских, немецких лекарств.
За год я не видел ни одной полки с гомеопатией.
Из неприятного: российские лекарства в Монголии в два раза дороже, чем в России. Например, АЦЦ в Монголии стоит 12 000 тугриков (280 Р), у нас — 120 Р; антибиотик ципрофлоксацин — 2000 тугриков (48 Р), у нас — 12 Р.
Многие из них учились в Корее и Китае, говорят на иностранных языках и читают свежие научные публикации. 500 Р стоит прием врача.
Но народ не всегда доверяет врачам — многие предпочитают лечиться народными методами, популярно обращение к шаманам.
Народная медицина здесь основана на мясе и молоке, а не на травах. «Если болит поджелудочная, нужно есть мясо сурка. Кобылье молоко помогает при кашле. Для рожениц нет ничего лучше бараньего мяса».
В аптеках много корейских, китайских, немецких лекарств.
За год я не видел ни одной полки с гомеопатией.
Из неприятного: российские лекарства в Монголии в два раза дороже, чем в России. Например, АЦЦ в Монголии стоит 12 000 тугриков (280 Р), у нас — 120 Р; антибиотик ципрофлоксацин — 2000 тугриков (48 Р), у нас — 12 Р.
Я не говорю на монгольском. Знаю несколько сотен слов и несколько десятков выражений.
Этого хватает, чтобы объясниться с продавцом, таксистом или соседом по застолью. Общаться с госслужащими я хожу с женой.
К людям постарше лучше обратиться на русском, к молодежи — на английском. Молодежь в Монголии знает английский лучше большинства русских сверстников.
Школьный учитель-американец здесь в порядке вещей.
В 90-е они приезжали как волонтеры. Все к ним привыкли, а чтобы они приезжали чаще, стали платить 1—2 тысячи долларов.
Траты в Монголии маленькие, страна экзотичная, поэтому многие приезжают семьями.
Если вы освоите хотя бы элементарный разговорный монгольский, вас будут уважать все вокруг. Чтобы вызвать симпатию, достаточно хотя бы попыток говорить на монгольском.
Я выучил фразы, чтобы здороваться и спрашивать, как дела: «Как встречаете Новый год?», «Как работа?» — людям приятно, что я стараюсь.
Этого хватает, чтобы объясниться с продавцом, таксистом или соседом по застолью. Общаться с госслужащими я хожу с женой.
К людям постарше лучше обратиться на русском, к молодежи — на английском. Молодежь в Монголии знает английский лучше большинства русских сверстников.
Школьный учитель-американец здесь в порядке вещей.
В 90-е они приезжали как волонтеры. Все к ним привыкли, а чтобы они приезжали чаще, стали платить 1—2 тысячи долларов.
Траты в Монголии маленькие, страна экзотичная, поэтому многие приезжают семьями.
Если вы освоите хотя бы элементарный разговорный монгольский, вас будут уважать все вокруг. Чтобы вызвать симпатию, достаточно хотя бы попыток говорить на монгольском.
Я выучил фразы, чтобы здороваться и спрашивать, как дела: «Как встречаете Новый год?», «Как работа?» — людям приятно, что я стараюсь.
В Монголии очень красиво. Тут есть горы, степи, леса, пустыни.
Если любите поездки за город, будет куда съездить каждые выходные.
Вот такое можно увидеть, отъехав на 50 км от Улан-Батора.
Фото: Станислав Фурсов
Если любите поездки за город, будет куда съездить каждые выходные.
Вот такое можно увидеть, отъехав на 50 км от Улан-Батора.
Фото: Станислав Фурсов
Климат в Монголии континентальный: лето сухое и жаркое, а зима солнечная, но морозная. Из-за сухости воздуха монгольские −25 °Cвоспринимаются легче, чем воронежские −15 °C.
Я хожу в той же теплой куртке, которую носил в Воронеже, и не мерзну.
Но иногда зимой температура опускается до −40 °C — тут уж лучше одеться потеплее.
Главный плюс монгольского климата: здесь почти всегда солнце.
Редкие дождливые дни воспринимаешь как праздник.
Это я в национальной верхней одежде — дэле — пошел на сопку за родниковой водой.
Мне очень жарко, хотя на улице −30 °C
Я хожу в той же теплой куртке, которую носил в Воронеже, и не мерзну.
Но иногда зимой температура опускается до −40 °C — тут уж лучше одеться потеплее.
Главный плюс монгольского климата: здесь почти всегда солнце.
Редкие дождливые дни воспринимаешь как праздник.
Это я в национальной верхней одежде — дэле — пошел на сопку за родниковой водой.
Мне очень жарко, хотя на улице −30 °C
По выходным я гуляю на ближайших сопках — это такие небольшие горы. Сопки невысокие — метров 100—400, — но, пока дойдешь до вершины, голова освежится на целую неделю.
В Монголии много диких животных: волков, сурков, змей, оленей.
Гулять в незнакомой местности может быть опасно.
Особая опасность — собаки в частном секторе и возле одиноких юрт на природе.
Почти все жители юрт держат огромных собак для защиты жилья и стада.
В юрточных районах собаки сбиваются в стаи.
Несколько раз меня чуть не покусали во время пробежки по окрестным сопкам. Нельзя плавать в местных реках в незнакомых местах.
Реки в Монголии почти все горные, с быстрым и непредсказуемым течением.
В каждой деревне вам расскажут про людей, которые были уверены, что отлично плавают, но их унесло течение, и больше их не видели.
Сопка Баян-Улл.
Тут провела детство моя жена
В Монголии много диких животных: волков, сурков, змей, оленей.
Гулять в незнакомой местности может быть опасно.
Особая опасность — собаки в частном секторе и возле одиноких юрт на природе.
Почти все жители юрт держат огромных собак для защиты жилья и стада.
В юрточных районах собаки сбиваются в стаи.
Несколько раз меня чуть не покусали во время пробежки по окрестным сопкам. Нельзя плавать в местных реках в незнакомых местах.
Реки в Монголии почти все горные, с быстрым и непредсказуемым течением.
В каждой деревне вам расскажут про людей, которые были уверены, что отлично плавают, но их унесло течение, и больше их не видели.
Сопка Баян-Улл.
Тут провела детство моя жена
Я часто гуляю за городом. Вот стандартные пейзажи в 10 минутах ходьбы пешком от окраины Дархан
Типичная юрта за городом.
Пастух с семьей живут в ней круглый год.
На фото не видно, но сзади у юрты солнечные батареи.
В доме есть электричество и спутниковое телевидение с десятками каналов
Типичная юрта за городом.
Пастух с семьей живут в ней круглый год.
На фото не видно, но сзади у юрты солнечные батареи.
В доме есть электричество и спутниковое телевидение с десятками каналов
Для монголов семья — главная ценность в жизни.
Не просто папа с мамой, а все родственники сразу: дяди и тети, многоюродные братья и сестры, мужья и жены дальних родственников.
Летом мы ездили на встречу родственников дедушки жены со стороны мамы. Собралось 150 человек.
Родственников, с которыми мы постоянно поддерживаем связь и видимся, — 50 из них.
Я вырос единственным ребенком в семье, и такое количество родственников для меня непривычно.
Первые несколько месяцев после свадьбы я все время с кем-нибудь знакомился и очень много ел: каждая семья ставила себе цель накормить русского зятя лучше всех
Не просто папа с мамой, а все родственники сразу: дяди и тети, многоюродные братья и сестры, мужья и жены дальних родственников.
Летом мы ездили на встречу родственников дедушки жены со стороны мамы. Собралось 150 человек.
Родственников, с которыми мы постоянно поддерживаем связь и видимся, — 50 из них.
Я вырос единственным ребенком в семье, и такое количество родственников для меня непривычно.
Первые несколько месяцев после свадьбы я все время с кем-нибудь знакомился и очень много ел: каждая семья ставила себе цель накормить русского зятя лучше всех
Для меня в жизни в Монголии больше плюсов, чем минусов.
Мне нравится быть частью большой монгольской семьи: в России у меня этого нет. Нравится дикая природа в нескольких десятках метров от города.
В Монголии я могу быстро съездить в пустыню, в горы или на озера — и это будут очень недорогие поездки.
С небольшим доходом в Монголии я могу позволить себе любой досуг, машину и сбережения.
Если зарабатывать раза в 2—3 больше, я смогу купить себе двухэтажный дом за городом. С минусами я смирился.
В холода надо одеться теплее, а от смога Улан-Батора можно уехать за город. Но я очень скучаю по уютным улочкам, нормальным тротуарам и высоким деревьям.
Пока мы не планируем уезжать.
Мне нравится смотреть, как развивается и меняется Монголия.
Лет через 10—20 страну будет не узнать, и я хочу увидеть путь, который она пройдет.
Мне нравится быть частью большой монгольской семьи: в России у меня этого нет. Нравится дикая природа в нескольких десятках метров от города.
В Монголии я могу быстро съездить в пустыню, в горы или на озера — и это будут очень недорогие поездки.
С небольшим доходом в Монголии я могу позволить себе любой досуг, машину и сбережения.
Если зарабатывать раза в 2—3 больше, я смогу купить себе двухэтажный дом за городом. С минусами я смирился.
В холода надо одеться теплее, а от смога Улан-Батора можно уехать за город. Но я очень скучаю по уютным улочкам, нормальным тротуарам и высоким деревьям.
Пока мы не планируем уезжать.
Мне нравится смотреть, как развивается и меняется Монголия.
Лет через 10—20 страну будет не узнать, и я хочу увидеть путь, который она пройдет.
Авторский пост
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Большая страна затерявшаяся между Китаем и Россией.
И нет никому до нее дела, даже Госдепу.
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учился с нами монгол, в кафе/ресторанах, когда группой собирались отмечать сдачу сессии или диплом, постоянно рыбу заказывал, мотивируя тем, что у них туго с хорошей рыбой и блюдами из неё.
Хотя думаетсмя, что в горных реках рыбёха хорошая должна водиться) хариус тот же
Ещё монгол угостил целой коробкой чаёв "Их тайга" (или "ихъ тайга", не помню уже точно), понравились молочные солёные чаи с добавлением пшена или зерна какого-то - как лёгкий быстрорастворимый завтрак какой-то)
А вот сублимированные чаи с бараньим жиром такое себе - по факту как бульон из баранины)))
Интересно, а автор купил тарбаганью шапку. Очень ценилось в советские времена.
Есть еще сочетание помидоры с сахаром. Было такое испытание воли в пионерском лагере. Всех чуть не кондратий обхватывал, лица зелёные, а мне было нормально, даже нравилось. Я просто дома их так ел.
Скоро и у вас будет точно так же.
Википедия.
ХЗ.Я тоже всю жизнь не могу понять,почему мальчик ЧингиЗ,стал ЧингиСханом!