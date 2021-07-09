Как живут потомки Чингизхана?

Все монголы мечтают о машине. Подержанные японские иномарки тут стоят дешево. В пределах 4 млн тугриков (95 000 Р) можно купить 10-летнюю Тойоту или Хендай Соната.

Не такая старая Тойота Приус обойдется в 10 млн тугриков (238 000 Р).

Большинство автомобилей в Монголии с правым рулем.



Самая популярная модель — гибридная Тойота Приус.

По ощущениям это каждая третья или четвертая машина в стране.

Владеть автомобилем в Монголии недорого. Бензин А−95 стоит 2050 тугриков (48 Р) за литр. За ту самую Тойоту Приус брат моей жены платит налог 51 000 тугриков в год (1200 Р).

Обязательная страховка обойдется в 1% от стоимости машины в год. Штрафы небольшие: средний штраф — 20 000 тугриков (475 Р), например за неправильную парковку или езду без ремня.



Дорожных полицейских за пределами города практически нет.

Платные парковки есть только в Улан-Баторе — 500 тугриков (12 Р) за полчаса. 1200 Р в год — налог на автомобиль Тойота Приус.

Это самая популярная машина в Монголии.

Чтобы уменьшить транспортный поток, в Улан-Баторе есть ограничение на вождение машин с определенными номерами в конкретные дни недели.

Если номер авто оканчивается на 7, на ней нельзя ездить по вторникам; на 5 — по пятницам. За нарушение — штраф 20 000 тугриков (475 Р).



У нас машины нет: в городе она нам не нужна.

Проезд на автобусе в Улан-Баторе стоит 500 тугриков (12 Р), в Дархане — 200 тугриков (5 Р). В Дархане я ни разу не ездил на автобусе: он ходит редко. Дархан — маленький город, и тут везде можно дойти пешком или доехать за 10—15 минут на велосипеде. Велосипедов тут мало.

В основном все ездят на нелегальных такси.



Выходишь на обочину дороги, и водители сами останавливаются, чтобы подвезти тебя. Проезд стоит 500 тугриков за человека (12 Р).

В салоне обычно есть и другие пассажиры, на заднем сиденье сидят по трое. Такси в Улан-Баторе дороже, но по российским меркам все равно недорогое: за проезд из центра города на окраину мы ни разу не платили больше 10 000 тугриков (240 Р). Короткая поездка обойдется в 2000 тугриков (50 Р).

Можно заказать официальное такси по телефону, но зачем, если в любое время дня и ночи сотни попутных водителей с радостью подвезут тебя дешевле.



Несколько раз в Улан-Баторе на автобусной остановке водители предлагали нам поехать с ними по пути за стоимость проезда на автобусе.

Между городами можно путешествовать на машине, поезде или самолете. Поездов мало, но они очень дешевые. Проехать 500 км от Улан-Батора до Гоби можно за 10 000 тугриков (240 Р). Автобус между столицей и Дарханом стоит столько же.



Чаще всего мы ездим с частниками, которых находим в группах на Фейсбуке. Поездка у такого водителя обойдется в те же 10 000 тугриков, но займет 3 часа вместо 4 на автобусе.

Если нет времени искать водителя, на автовокзале всегда есть другие таксисты-дальнобойщики, но они отвезут вас уже за 15 000 тугриков (350 Р). Когда надо выехать за город на природу, куда-то в сторону от главных дорог, лучше взять машину.

Мы берем у родственников. Здесь признают внутренние российские права, но за городом монгольских гаишников почти нет.

За год меня не остановили ни разу.