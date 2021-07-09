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Как живут потомки Чингизхана?

Как живут потомки Чингизхана? (23 фото)

Автор:
09 июля 2021 16:30
Метки: Другая   жизнь   интересно   
1997
23
Я женат на гражданке Монголии. Мы с женой раньше жили в России, но в прошлом году ей пришлось надолго вернуться на родину по делам.
Я поехал с ней. Полгода назад я получил разрешение на временное проживание в Монголии. Расскажу, как нам здесь живется
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36  комментариев
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30k
Azesh 3 часа назад
да, интересно. Простенько живут, но надежно. Бросающийся в глаза бедности нет. Президент у них колоритный.
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2k
VPJ 3 минуты назад
Ничего нового не узнал. Как был уклад жизни со времен Чингиза, а наверняка за тыщщщу лет до него, так и живут. Ипотека и кредит. "Я дам тебе на пять переходов до молочных берегов юрту и стрелы и пару лошадей, вернувшись ты отдашь мне три лошади, ишака юрту оставь себе. Да, и если возьмешь в плен и живым приволочёшь иноземного специалиста, я не буду с тебя требовать налога три года, и дам пайцзу, чтоб тебя попутные караваны бесплатно подбирали. (Не хотел никого обидеть. Уклад жизни установленный веками.)
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3k
Fishkarub 5 минут назад
Сочно расписал, аж съездить захотелось
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501
manul74 13 минут назад
я много видео смотрел про Монголию. И почему то я хочу именно туда. Одна юрта по среди степи. Никаких соседей с перфораторами и алкашей на лавочках по утрам. Тишина природа. Но моя мечта не сбудется. Жаль. Автору завидую.
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4k
Zhora 39 минут назад
Жена у него и правда симпатичная. Привет земляку из Воронежа ! :)
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13k
Вася Александрович 40 минут назад
На ютубе достаточно видосов про эту страну.
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3k
Тимоша 48 минут назад
С монголами не сталкивался, но не плохо знаю бурят, прекрасные люди. Думаю монголы по менталитету где то рядом. Автору и его жене долгих счастливых лет под синим небом!
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752
Not Found! 52 минуты назад
За пост спасибо – было интересно. В далёком детстве (в советское время) кто был из друзей в Монголии (как правило, по месту службы отца) привозили очень красивые марки «Монгол Шуудан» (монгольская почта) с динозаврами и, конечно, тугрики с «дыркой» по центру монетки типа для «верёвочки»; взрослые – ну, там: дублёнки, «мелкоузорные» цветные фирменные ковры. Основные познания об этой стране были из учебников географии и истории (типа: лидирующее государство в мире по обеспечению мяса на душу населения, родина Чингисхана, юрты и страна, перешагнувшая из феодального строя сразу в строительство социалистического). У нас в Белоруссии часто встречались и студенты, которые на русском говорили без акцента. Впрочем, многие «пацаны» считали Монголию почти в составе СССР, а Улан-Батор называли первым на «у» в известной игре «в города»… Сейчас мне нравится, то, что плотность населения за пределами столицы – 1 человек на 1 квадратный километр, значит, природа там ещё заманчиво жива (увы, смок в Улан-Баторе – неотъемлемый продукт нынешней промышленности). Хотя, говорят, что люди там простые, добрые и отзывчивые. Чем дальше от «человеком переполненных» мест, где «всё схвачено», тем легче дышится… (вывод, в том числе, и из личного многолетнего периода жизни на Сахалине) С возрастом начинаешь больше ценить редкую порядочность отношений, покой и красоту чуда природы. »---(ツ)---«
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2k
Sergius SPb Час назад
Монголия страна-невидимка. Она как бы есть и как бы ее нет.
Большая страна затерявшаяся между Китаем и Россией.
И нет никому до нее дела, даже Госдепу.
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66k
Время - Ч. Час назад
С молодой женой везде хорошо..
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−8
orys Час назад
Так русские же потомки Чингиз хана. Забыли?
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3k
San_Fajanse Час назад
насколько мне известно, водоемы монголии кишат рыбой, они ее тупо не ловят, рыба для них священна, хотя свежему поколению может уже все равно на старые традиции, должны были в начале 2000-х ехать в Монголию работать, паспорта сделали всей бригаде, но сорвалось
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65k
Варакин Алексей Час назад
Каблук походу?
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5k
Александр Зотов 2 часа назад
Очень небольшой выбор рыбы, в ней плохо разбираются.
-----
учился с нами монгол, в кафе/ресторанах, когда группой собирались отмечать сдачу сессии или диплом, постоянно рыбу заказывал, мотивируя тем, что у них туго с хорошей рыбой и блюдами из неё.
Хотя думаетсмя, что в горных реках рыбёха хорошая должна водиться) хариус тот же
Ещё монгол угостил целой коробкой чаёв "Их тайга" (или "ихъ тайга", не помню уже точно), понравились молочные солёные чаи с добавлением пшена или зерна какого-то - как лёгкий быстрорастворимый завтрак какой-то)
А вот сублимированные чаи с бараньим жиром такое себе - по факту как бульон из баранины)))
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15k
Игорь Хомченко 2 часа назад
"Соленый чай с молоком" (с) Выглядит это так (непосредственно в степи): кобылье молоко, туда крошится плиточный зеленый чай, все кипятится до получения нежно-салатового цвета, туда соли и чайную ложку бараньего жира. Мой нежный желудок не вынес такой комбинации.

Интересно, а автор купил тарбаганью шапку. Очень ценилось в советские времена.
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11k
Bill 3 часа назад
Жену его жалко. Она-то надеялась вырваться в цивилизацию. А муж, придурок - какого-то хрена решил попробовать дауншифтинг.
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3k
Горожанин 3 часа назад
Интересно, сохранили монголы в Улан-Баторе памятник советскому танку серии БТ? У штаба на территори бывшей советской воинской части.
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1k
sedoisever 3 часа назад
Всё хорошо, но почему ЧингиЗхан? )
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5k
Shade116 3 часа назад
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5k
Олег 3 часа назад
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