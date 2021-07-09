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Как снимали "дешевую и неинтересную" мелодраму «Москва слезам не верит»

Как снимали "дешевую и неинтересную" мелодраму «Москва слезам не верит» (17 фото)

Автор:
09 июля 2021 13:18
Метки: история фильма   кино   режиссер   факты   
1631
17

Коронавирус продолжает собирать жертвы. Умер Владимир Меньшов – киносценарист, актер, режиссер и так далее... перечисление должностей, званий и наград займет пол-листа. А просто талантливый и умный творец и художник. Фильмы, которые он создал стали знаковыми – «Розыгрыш», «Любовь и голуби», «Ширли-Мырли». Ну и конечно же «Москва слезам не верит». Давайте не будем сегодня посыпать голову пеплом, а просто вспомним, как снимался этот замечательный фильм.

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Метки: история фильма   кино   режиссер   факты   
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16  комментариев
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55
Илья 3 часа назад
Современные киноделы дегенераты убогие.
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2k
Старожил 7 минут назад
Переписывать он не хотел, ага...

Автор в начале 90-х переписал книгу полностью, в угоду времени. Получился отвратительный антисоветский пасквиль. Кому интересно, легко находится.
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1
Азог-осквернитель Час назад
Любопытный факт. Прежде, чем встретиться с М.Горбачевым в Рейкъявике, Р.Рейган несколько раз пересмотрел фильм "Москва слезам не верит", чтобы легче было понять русскую душу и узнать, что русский и американский народ очень похожи.
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4k
RomaXz 2 часа назад
Лет 10 назад пытались посмотреть, но не смогли. Очень уныло, и мужик выбешивал своим поведением. Выключили.
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33k
Alex 2 часа назад
Современные супер-пупер креативные режиссеры и актеришки что-то не могут снять такое. Хотя и бабло вроде есть и цензура отсутствует. Ах да, с мозгами, нравственностью и совестью у них проблема.
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12k
Паша Эмильевич 2 часа назад
Ухххх, какой пост шикарный!!! С удовольствием плюсую, спасибо автору.
"Хэлоу, общежитие слушает...." Любимая фраза из Фильма...
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26
ДУС Крым Паша Эмильевич 12 минут назад
Вообще, да, но с навеянного постом о современных девушках, фраза "Чтобы генеральшей стать, надо за лейтенанта замуж выходить, да помотаться с ним по гарнизонам..." не менее актуальна
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