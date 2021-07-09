Как снимали "дешевую и неинтересную" мелодраму «Москва слезам не верит»

Самому сценаристу Валентину Черных его опус под названием «Дважды солгавшая», тоже не особо нравился. Вообще он корпел над пьесой, но тут узнал, что проводится конкурс на фильм о Москве. За 19 дней по бырому, пьесу переписал на киносценарий, который на конкурсе занял третье место. Правда два первых никому не присудили: не нашли достойных. Но сценарием никто из режиссёров не заинтересовался. Тогда супруга сценариста Людмила Кожинова предложила мужу показать его их другу, Владимиру Меньшову, за спиной которого был только один снятый фильм – «Розыгрыш», и который как раз искал материал для следующей картины.

Меньшову сценарий тоже не понравился. Нет, он не отказал другу, но в вежливой форме, сославшись на другие планы, обещал подумать. Он решил посоветоваться и показал сценарий Дунскому, Фриду, Фрэзу и другим уже маститым мастерам. И все советовали молодому режиссёру не связываться с этим «ничего из себя не представляющим сценарием». И даже супруга, Вера Алентова, чьё мнение тоже было интересно Меньшову, прочитав его сказала: «Ну и мура!».

Но Меньшова за живое зацепила одна сцена - временной прыжок с будильником, где главная героиня засыпает в слезах, а просыпается через два десятка лет другой женщиной. «Я даже сначала даже подумал, что пропустил несколько страниц, но потом меня осенило: это же так похоже на нашу с Верой жизнь», - вспоминал Владимир Меньшов. Он занимался другими делами, искал другие сценарии, но в мыслях постоянно возвращался к истории про Золушку-лимитчицу. Ведь это он, и его Вера пережили. Так же приехали в Москву из провинции, так же жили в общежитии... И Меньшов решил переделать сценарий на основе своих воспоминаний и впечатлений молодости.

Вот только Черных переделывать свою работу отказался. Ему она казалась вполне законченной. Поэтому на просьбу друга он ответил: «Не нравится – переписывай сам, а я лучше напишу что-нибудь новое». И Меньшов сел за доработку. Первое, что он изменил, это сцену, где подружки Екатерина и Людмила должны были наблюдать, как к аргентинскому посольству подъезжают приглашенные на дипломатический прием. Боливийского посла и военно-морского атташе США он заменил кинозвездами 50-х Юматовым и Конюховой, а «форды» и «бьюики»- отечественными «ЗИСами» и «Победами», подъезжающих на фестиваль французского кино. Появилась сцена со Смоктуновским, который "поздновато начинает" актерскую карьеру. Именно в этом моменте появилась главная тема фильма – в сорок лет жизнь только начинается. Кстати Юматов и Смоктуновский, к тому времени ставший суперзвездой, снятся в крошечном эпизоде не очень желали, но потом согласились – это, же очень интересно сыграть самого себя молодых. То же самое было и с Андреем Вознесенским.

У Черных главная героиня - депутат Моссовета - вела прием избирателей. «Скучно!» - решил Меньшов и отправил ее в клуб знакомств, где директриса, которую сыграла Лия Ахеджакова, сватала Екатерину за «работника главка - очень ответственного - всего пятидесяти трех лет». Изменил профессию Гоши, который стал у него «слесарем-интеллигентом». Ввел в сюжет спившегося хоккеиста Гурина. Появились новые сюжетные линии и герои. В результате первоначальный сценарий увеличился на треть.

С этим сценарием Меньшов пошел к директору «Мосфильма» Николаю Сизову, человеку суровому и жесткому, до этого работавшего начальником московского УВД. А тому, пожалуй, единственному из кинодеятелей, сюжет о трех провинциалках приехавших покорять Москву, неожиданно понравился. Сизов сам писал, правда, не очень удачные книги про милицию. Он разрешил снимать кинокартину, благо бюджет «Москва слезам не верит» был небольшим – всего 550 тысяч рублей. Не сравнить с другими фильмами с миллионными бюджетами.