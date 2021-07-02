И вода через все имеющиеся щели мощным потоком устремилась в салон... К счастью, расчёт буревестника из ПАТП оказался верным ("Безумству храбрых поём мы гимны...") - автобус не заглох и вытащил из затопленного углубления на маршруте, пассажиров и воду, успевшую подмочить места, на которых некоторые из них сидели.