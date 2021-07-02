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В&nbsp;Казани сняли ролик, как&nbsp;автобус с&nbsp;пассажирами заполняется водой

В Казани сняли ролик, как автобус с пассажирами заполняется водой (3 фото + 1 видео)

Автор:
02 июля 2021 22:27
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   Стоки   автобус   видео   затопление   казань   ливень   стихия   
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"Когда усталая подлодка из глубины идёт домой...", в сети появились кадры реакции пассажиров городского транспорта на уровень затопления салона, когда вода добралась до сидений.

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Метки: Россия   Стоки   автобус   видео   затопление   казань   ливень   стихия   
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10  комментариев
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−118
vova old 3 часа назад
можно брать новости 10 летней давности и публиковать их на 10 лет вперёд ливневая канализация не выдержала ливня вопрос: а когда она выдерживала?
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519
Сергей Ковалев Час назад
Пныгай Гныша,тут не гныбоко. Пныгнув Гниша и нема.Да гныбока гныбына.
Двоякое мнение об этом заезде. То,что довез и вывез конечно хорошо,но почему водитель думает,что люди в салоне скот не мытый?
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1k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
Привет вам из Москвы , по доброму
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11k
Михалыч 2 часа назад
Эх, бабы...
Везли бы мужиков, надо было затянуть
- "Врагууу неее сдаёёоотся наш гоооордыыый Варяяяг, пощааады никтооо неее желааает!"
Эпично было-бы.
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1k
Павел 3 часа назад
Хорошо что был автобус а не троллейбус. Интересно на какую-нибудь теслу посмотреть в этих реалиях
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1k
Incognito 3 часа назад
Потому что надо нормальные ливневки строить, а не халтуру и отмывать миллионы
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657
анатолий горленко 3 часа назад
Шаваш Карапетян, может кто забыл? 20 спасённых жизней!!!
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