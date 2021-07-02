"Когда усталая подлодка из глубины идёт домой...", в сети появились кадры реакции пассажиров городского транспорта на уровень затопления салона, когда вода добралась до сидений.
Во время недавнего ливня, затопившего дворы и улицы столицы Татарстана, водитель автобуса оказался смелым малым и храбро повёл болид на прорыв , через низину дороги под виадуком.
И вода через все имеющиеся щели мощным потоком устремилась в салон... К счастью, расчёт буревестника из ПАТП оказался верным ("Безумству храбрых поём мы гимны...") - автобус не заглох и вытащил из затопленного углубления на маршруте, пассажиров и воду, успевшую подмочить места, на которых некоторые из них сидели.
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На следующей остановке, после открытия дверей, сначала, весело бурля, вышла вода, а затем часть "благодарных пассажиров".
Напомним, что в Казани накануне прошёл сильный дождь, из-за которого случился крупный потоп. Очевидцы опубликовали кадры в соцсетях.
Как рассказали в паблике "Регион-116 | Казань", ливневая канализация не выдержала стихии, которая стала причиной массовых затоплений. Пострадали асфальтовые дороги, подъезды жилых домов и автотранспорт.
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Везли бы мужиков, надо было затянуть
- "Врагууу неее сдаёёоотся наш гоооордыыый Варяяяг, пощааады никтооо неее желааает!"
Эпично было-бы.