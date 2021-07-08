Почему в США в школе дети сидят по одному, а в России по двое?

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Любители американских фильмов наверняка замечали, что в местных школах дети учатся исключительно на одноместных партах. Большую часть времени школьник получает задание и работает самостоятельно, сдвигая стол с соседом лишь на время лабораторных работ. В России организация учебного процесса совершенно другая. Почему, с научной точки зрения, российские школьники сидят на двухместной парте?
На самом деле, одноместные ученические письменные столы распространены не только в США, но по всей Западной Европе и, даже в странах Юго-Восточной Азии.
Двухместная парта у зарубежных учителей вызывает шок и непонимание.
Считается, школа — это источник стресса для ребенка. Отдельное учебное место обеспечивает ученику личное пространство, минимизирует психологическое напряжение и создает комфортные условия для познавательного процесса.
Таким образом, одноместная парта, как правило, подписанная и принадлежащая конкретному ученику, рассматривается как «свой угол» ребенка — личное неприкосновенное пространство, которым, на ряду со шкафчиком, он может распоряжаться как угодно.
С точки зрения психологии, наличие подобных границ успокаивает и делает человека уверенным в себе.
Кроме того, отдельная парта снижает вероятность списывания. Ученик не отвлекается на соседа, сам никому не мешает, работает самостоятельно и слушает учителя более внимательно.
Русская парта — русский характер
Традиция сажать школьников по двое появилась в России еще в конце XIX века, стараниями петербургского студента Петра Феоктистовича Короткова.
В царское время люди учились на одноместной парте изобретателя Фёдора Эрисмана, за таким же столом сидел и сам студент Коротков.
Однако в 1878 году парень вступил в ряды революционеров «Земля и воля», за что был сослан на Урал и получил работу учителя. Там деятель увидел, в какой тесноте и нищете учатся уральские школьники.
Тогда Пётр подумал и изобрел новую двухместную парту. Она экономила место в классе, позволяла делить один учебник на двух учеников и, благодаря объемной столешнице, решала отсутствие отдельных шкафчиков.
В 1887 году Коротков продемонстрировал своё изобретение на Урало-Сибирской промышленной выставке, где получил серебряную медаль, диплом и всеобщую признательность. К советскому периоду парты Короткова уже стояли в каждой школе.
Стоит ли говорить, что в Советском Союзе такие понятия как личное пространство, психологические границы и неприкосновенность вообще не существовали.
В ситуации, когда люди жили в коммуналках, работали в колхозах, а личная жизнь выносилась на обсуждение общих собраний об одноместных партах и каких-то там шкафчиках даже не вспоминали.
Советский ученик — это человек с крепкими нервами, который с малых лет учился жить в коллективе, делил с соседом по парте все радости и невзгоды, давал списать домашку и помогал с контрольной работой.
Так, прямо со школьной скамьи, и складываются принципиальные устои общества. На Западе это индивидуализм и личная свобода, в России — коллективизм и сплоченность.
Двухместная парта у зарубежных учителей вызывает шок и непонимание.
Считается, школа — это источник стресса для ребенка. Отдельное учебное место обеспечивает ученику личное пространство, минимизирует психологическое напряжение и создает комфортные условия для познавательного процесса.
Таким образом, одноместная парта, как правило, подписанная и принадлежащая конкретному ученику, рассматривается как «свой угол» ребенка — личное неприкосновенное пространство, которым, на ряду со шкафчиком, он может распоряжаться как угодно.
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С точки зрения психологии, наличие подобных границ успокаивает и делает человека уверенным в себе.
Кроме того, отдельная парта снижает вероятность списывания. Ученик не отвлекается на соседа, сам никому не мешает, работает самостоятельно и слушает учителя более внимательно.
Русская парта — русский характер
Традиция сажать школьников по двое появилась в России еще в конце XIX века, стараниями петербургского студента Петра Феоктистовича Короткова.
В царское время люди учились на одноместной парте изобретателя Фёдора Эрисмана, за таким же столом сидел и сам студент Коротков.
Однако в 1878 году парень вступил в ряды революционеров «Земля и воля», за что был сослан на Урал и получил работу учителя. Там деятель увидел, в какой тесноте и нищете учатся уральские школьники.
Тогда Пётр подумал и изобрел новую двухместную парту. Она экономила место в классе, позволяла делить один учебник на двух учеников и, благодаря объемной столешнице, решала отсутствие отдельных шкафчиков.
В 1887 году Коротков продемонстрировал своё изобретение на Урало-Сибирской промышленной выставке, где получил серебряную медаль, диплом и всеобщую признательность. К советскому периоду парты Короткова уже стояли в каждой школе.
Стоит ли говорить, что в Советском Союзе такие понятия как личное пространство, психологические границы и неприкосновенность вообще не существовали.
В ситуации, когда люди жили в коммуналках, работали в колхозах, а личная жизнь выносилась на обсуждение общих собраний об одноместных партах и каких-то там шкафчиках даже не вспоминали.
Советский ученик — это человек с крепкими нервами, который с малых лет учился жить в коллективе, делил с соседом по парте все радости и невзгоды, давал списать домашку и помогал с контрольной работой.
Так, прямо со школьной скамьи, и складываются принципиальные устои общества. На Западе это индивидуализм и личная свобода, в России — коллективизм и сплоченность.
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Метки: Россия сша учебный процесс школа
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А приплести сюда ВВС из девяностых мог только реально больной
И то фигня, что на западе учатся за двойными, тройными и "десятирными" партами. А в старшей школе на лекциях одинарный это элементарно удобней, вот и все и нет там никакого тайного смысла.
Сами придумали, сами возмутились. Веселуха.
Западные школы (за океаном и "ближнего запада)
Ещё раз, отдельностоящие одиночные парты в основновном в лекционных кабинетах.
В Америке и в Европе нет чёткого "понимания" класса, как в России. Это комнаты с совершенно различным расположением столов в зависимости от предмета или даже темы. Они мобильные, как и сам процесс учёбы.
Процесс учёбу проходит примерно так. Краткий ввод, потом ты самостоятельно изучаешь материал, потом делят по группам 2-3-5 (как угодно) человек, происходит обсуждение внутри группы какого то конкретного вопроса (задания) , потом каждая группа выступает и обсуждает уже со всем классом свой вопрос из темы.
За 1 урок столы могут несколько раз менять свою местоположение в классе.
Вот вам старшая школа с сша
Только думаю порой отличница училась тоже, играть в морской тот же бой)))
Кстати: а почему в Америке (фото оттуда?) так много левшей? Из пяти человек на фотографии - четверо левши. Это с чем-то связано или такой психовыверт? Когда я учился в начальной школе, в нашем классе был один левша на 35 человек, да и того переучили (была такая метода в своё время), так что он оставшуюся жизнь писал как курица лапой.
Наши дети гораздо стрессоустойчивей! Поэтому и раздевалка у всех общая, и парты двухместные.
Например, тут очень много рассуждальщиков о вакцине от коронавируса, но среди них нет ни одного вирусолога.
А уж сколько тут спецов по Украине! И не все там бывали.
Я не говорю про «аналитиков» в области медицины, законотворчества, политологии, психологии, кулинарии, спорта и т.д. Сколько среди них медиков, депутатов, политиков и т.д.? Им всем заткнуться?
Но самое главное, если у вас есть что сказать по существу, например, по теме поста, то пожалуйста. Возможно кому-то будет интересно ваше мнение. Но не лезьте со своими советами! Вы выглядите глупо!