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Почему в США в школе дети сидят по одному, а в России по двое?

Почему в США в школе дети сидят по одному, а в России по двое? (1 фото)

Автор:
08 июля 2021 20:13
Метки: Россия   сша   учебный процесс   школа   
1075
1
Любители американских фильмов наверняка замечали, что в местных школах дети учатся исключительно на одноместных партах. Большую часть времени школьник получает задание и работает самостоятельно, сдвигая стол с соседом лишь на время лабораторных работ. В России организация учебного процесса совершенно другая. Почему, с научной точки зрения, российские школьники сидят на двухместной парте?

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Метки: Россия   сша   учебный процесс   школа   
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660
Alex 3 часа назад
"в России коллективизм и сплоченность" - особенно заметно когда на улице, например ,нерусские сплоченным коллективом избивают русского на глазах "сплоченного коллектива" русских..
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16k
Сергей 2 часа назад
Зато у нас есть категория друзей "в школе за одной партой сидели". А если сидел с девочкой, то это , как правило, и первая любовь
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22k
Юрьевич 2 часа назад
Меня больше напрягает, что все левши за исключением одной девочки... По статистике должно быть наоборот...
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45k
parallax 3 часа назад
На фото школа левшей?
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270
Corel.Cu-4 parallax 38 минут назад
не знаю чем это обусловлено, но в США реально очень много левшей. Я когда учился был один левша в классе и все хотели сидеть со мной за одной партой, потому как это удобно если сесть правильно
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3k
Горожанин 3 часа назад
Только западным идеологам придёт в голову такие идеологемы на примере школьных парт. Комплекс неполноценности перед Россией у них, похоже, хронический. Они постоянно, даже на глупых и незначительных примерах, доказывают свою состоятельность и превосходство. Помнится, в 90-е годы американские идеологи так же доказывали превосходство своих ВВС над российскими. На том основании, что в России боевые пилоты ориентируются на команды центров управления полетами с "земли", а в США стратегия боевых пилотов в воздухе - приятие решений самостоятельно. Значит, они более свободней, оттого продвинутей и эффективнее. Большего бреда придумать сложно. Но в 90-е годы этот бред на полном серьезе транслировался американскими иделогами как пример превосходства над российской ментальностью. Смеялись все, конечно, над этим. Понимали - такой ущербной нации, как американская, нигде нет и не будет. Годы прошли, но ещё раз это подтверждается)
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270
Corel.Cu-4 Юлия Полчаса назад
то что вы показали это комнаты из киндергардена в США, ну может еще 1 класс. а далее они все сидят по одному
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3k
Allmaster 3 часа назад
Какой стресс? Двоем интересней было играть в крестики нолики, морской бой, списывать у утличницы, ибо сажали обычно двоечников, кхм... )) с отличницами, для типа перевоспитания.:))
Только думаю порой отличница училась тоже, играть в морской тот же бой)))
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4k
★Lucifer★ 3 часа назад
"Сова", "глобус"....
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3k
kappaneed 3 часа назад
Ну фиг знает, я в первый класс пошел в 81-м, садили по двое, и в начальных классах проблем с этим небыло, так как никто не понимал, что может быть по другому, классе в четвертом, у одной девочки случилось расстройство кишечника, обдрысталась девочка прям во время урока, ни для кого не секрет, какие бывают дети жестокие, девочка попала в опалу среди сверстников, а за одно и сосед по парте. Гнобили потом и девочку, и соседа. После того случая, садиться с ней за пату никто не хотел, типа "взападло"... долгое время сидела одна, на задних рядах, потом ее родители, перевели ее в другую школу. Мы стали старше, и уже не находились в одном классе все уроки, а переходили в классы, в зависимости от предмета, и там уже были негласные распределения среди одноклассников, самые жирные места были, где ты один сидишь за партой)
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55k
Андрей 4 часа назад
Одноместные парты - воспитание единоличника-эгоиста, для которого все окружающие враги и конкуренты (гипербола).
Кстати: а почему в Америке (фото оттуда?) так много левшей? Из пяти человек на фотографии - четверо левши. Это с чем-то связано или такой психовыверт? Когда я учился в начальной школе, в нашем классе был один левша на 35 человек, да и того переучили (была такая метода в своё время), так что он оставшуюся жизнь писал как курица лапой.
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1k
Татьяна Юсова 4 часа назад
Судя по тому, что на «западе» самыми распространенными профессиями являются юрист и психолог, то народ там с детства страдает психологическими проблемами, поэтому им нужен свой уголок, свой шкафчик, своя парта.

Наши дети гораздо стрессоустойчивей! Поэтому и раздевалка у всех общая, и парты двухместные.
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124
Fisher1979 Татьяна Юсова 4 часа назад
Люблю людей обсуждающих страны где им никогда не удолось побывать.
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6
Ганс Fisher1979 3 часа назад
Да это тупой кремлебот, в каждой бочке затычка.
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