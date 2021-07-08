Почему в США в школе дети сидят по одному, а в России по двое?

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На самом деле, одноместные ученические письменные столы распространены не только в США, но по всей Западной Европе и, даже в странах Юго-Восточной Азии.Двухместная парта у зарубежных учителей вызывает шок и непонимание.Считается, школа — это источник стресса для ребенка. Отдельное учебное место обеспечивает ученику личное пространство, минимизирует психологическое напряжение и создает комфортные условия для познавательного процесса.Таким образом, одноместная парта, как правило, подписанная и принадлежащая конкретному ученику, рассматривается как «свой угол» ребенка — личное неприкосновенное пространство, которым, на ряду со шкафчиком, он может распоряжаться как угодно.С точки зрения психологии, наличие подобных границ успокаивает и делает человека уверенным в себе.Кроме того, отдельная парта снижает вероятность списывания. Ученик не отвлекается на соседа, сам никому не мешает, работает самостоятельно и слушает учителя более внимательно.Русская парта — русский характерТрадиция сажать школьников по двое появилась в России еще в конце XIX века, стараниями петербургского студента Петра Феоктистовича Короткова.В царское время люди учились на одноместной парте изобретателя Фёдора Эрисмана, за таким же столом сидел и сам студент Коротков.Однако в 1878 году парень вступил в ряды революционеров «Земля и воля», за что был сослан на Урал и получил работу учителя. Там деятель увидел, в какой тесноте и нищете учатся уральские школьники.Тогда Пётр подумал и изобрел новую двухместную парту. Она экономила место в классе, позволяла делить один учебник на двух учеников и, благодаря объемной столешнице, решала отсутствие отдельных шкафчиков.В 1887 году Коротков продемонстрировал своё изобретение на Урало-Сибирской промышленной выставке, где получил серебряную медаль, диплом и всеобщую признательность. К советскому периоду парты Короткова уже стояли в каждой школе.Стоит ли говорить, что в Советском Союзе такие понятия как личное пространство, психологические границы и неприкосновенность вообще не существовали.В ситуации, когда люди жили в коммуналках, работали в колхозах, а личная жизнь выносилась на обсуждение общих собраний об одноместных партах и каких-то там шкафчиках даже не вспоминали.Советский ученик — это человек с крепкими нервами, который с малых лет учился жить в коллективе, делил с соседом по парте все радости и невзгоды, давал списать домашку и помогал с контрольной работой.Так, прямо со школьной скамьи, и складываются принципиальные устои общества. На Западе это индивидуализм и личная свобода, в России — коллективизм и сплоченность.