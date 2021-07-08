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«Чужой» Нила Бломкампа: фильм, который мы не увидим

«Чужой» Нила Бломкампа: фильм, который мы не увидим (13 фото)

Автор:
08 июля 2021 16:45
Метки: кино   космос   фантастика   
1678
13
Многие из вас наверняка помнят, что в 2015 году кинокомпания «Fox» планировала приступить к съемкам нового фильма франшизы о культовом инопланетном паразите.
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Метки: кино   космос   фантастика   
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1k
Ловите наркомана! 6 часов назад
Он построил свое казино с блэк-джеком и шлюхами!
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9k
Majul 2 часа назад
Да фильм был бы достойным, не то что последние высеры, убившие серию
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867
оберлейтенант 2 часа назад
а дедушка МГ живее всех живых, пережил многое и чужих переживет
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4k
avix 4 часа назад
Честно говоря, очень хотелось увидеть чужого от этого режиссёра. Уровень реалистичности и криповости его проектов меня всегда восхищал. Но он перешёл на короткометражки. Внизу уже Rakka опубликовали. А еще есть жутковатый фильм Зигота. Очень рекомендую всем поклонникам жанра.
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