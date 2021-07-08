«Чужой» Нила Бломкампа: фильм, который мы не увидим

Планировалось, что создание картины возглавит молодой и талантливый режиссер Нил Бломкамп, в портфолио которого значится добротная фантастика «Район №9» и «Элизиум».



Будучи ярым поклонником олдскульной кинофантастики, канадское дарование с энтузиазмом приступил к подготовке к съемочному процессу. В социальных сетях Бломкампа стали регулярно появляться посты с информацией к предстоящему фильму. Главное – Бломкамп и студийные боссы пришли к соглашению, что новая часть серии не будет учитывать события третьего и четвертого фильмов, словно их не было, а сюжет будет развиваться как прямое продолжение шедеврального произведения Джеймса Кэмерона.



Но увы, ничего из этой многообещающей задумки не вышло!



Тяжеловес киноиндустрии Ридли Скотт убедил студию в том, что его «Чужой: Завет» будет более востребован у зрителей, и проект Бломкампа закрыли.



Совсем недавно в сети появились новые концепт-арты к несостоявшемуся фильму, при внимательном рассмотрении которых можно составить представление о сюжете картины, которую фанаты окрестили «Чужой-5».



Во-первых, живы все главные герои фильма «Чужие»: Эллен Рипли, капрал Хикс и девочка по кличке Ньют.