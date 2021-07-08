«Чужой» Нила Бломкампа: фильм, который мы не увидим

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Многие из вас наверняка помнят, что в 2015 году кинокомпания «Fox» планировала приступить к съемкам нового фильма франшизы о культовом инопланетном паразите.
Планировалось, что создание картины возглавит молодой и талантливый режиссер Нил Бломкамп, в портфолио которого значится добротная фантастика «Район №9» и «Элизиум».
Будучи ярым поклонником олдскульной кинофантастики, канадское дарование с энтузиазмом приступил к подготовке к съемочному процессу. В социальных сетях Бломкампа стали регулярно появляться посты с информацией к предстоящему фильму. Главное – Бломкамп и студийные боссы пришли к соглашению, что новая часть серии не будет учитывать события третьего и четвертого фильмов, словно их не было, а сюжет будет развиваться как прямое продолжение шедеврального произведения Джеймса Кэмерона.
Но увы, ничего из этой многообещающей задумки не вышло!
Тяжеловес киноиндустрии Ридли Скотт убедил студию в том, что его «Чужой: Завет» будет более востребован у зрителей, и проект Бломкампа закрыли.
Совсем недавно в сети появились новые концепт-арты к несостоявшемуся фильму, при внимательном рассмотрении которых можно составить представление о сюжете картины, которую фанаты окрестили «Чужой-5».
Во-первых, живы все главные герои фильма «Чужие»: Эллен Рипли, капрал Хикс и девочка по кличке Ньют.
Будучи ярым поклонником олдскульной кинофантастики, канадское дарование с энтузиазмом приступил к подготовке к съемочному процессу. В социальных сетях Бломкампа стали регулярно появляться посты с информацией к предстоящему фильму. Главное – Бломкамп и студийные боссы пришли к соглашению, что новая часть серии не будет учитывать события третьего и четвертого фильмов, словно их не было, а сюжет будет развиваться как прямое продолжение шедеврального произведения Джеймса Кэмерона.
Но увы, ничего из этой многообещающей задумки не вышло!
Тяжеловес киноиндустрии Ридли Скотт убедил студию в том, что его «Чужой: Завет» будет более востребован у зрителей, и проект Бломкампа закрыли.
Совсем недавно в сети появились новые концепт-арты к несостоявшемуся фильму, при внимательном рассмотрении которых можно составить представление о сюжете картины, которую фанаты окрестили «Чужой-5».
Во-первых, живы все главные герои фильма «Чужие»: Эллен Рипли, капрал Хикс и девочка по кличке Ньют.
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События фильма разворачиваются спустя десятилетие с небольшим после спасительного бегства с планеты LV-426 оставшихся в живых членов экспедиции «Сулако».
Ксеноморфы каким-то образом оказались в руках людей. Достоверно не известно причастна ли «Вэйланд-Ютани» к доставке чудовищ на Землю, логотипа корпорации на концепт-артах не обнаружено. Понятно, что с Чужими работает международная коалиция, так как на форме военных (или наемников) имеются шевроны с флагами Южной Кореи и Бельгии (один из шевронов-флагов идентифицировать не удалось).
Обращает внимание грандиозность сооружений: ангар, в котором поместили «derelict» (подковообразный инопланетный звездолет с LV-426) поражает своими размерами. В нем же создана искусственная биосфера с растениями и водоёмом.
Вероятно, там же разместили улей ксеноморфов, изучением которых занимаются ученые. Судя по всему, исследования были связаны с биотехнологиями – люди пытались вывести новую породу Чужого. Гуманностью специалисты не отличались, в качестве подопытных использовали людей.
на фото : В качестве подсобного персонала используются андроиды. Вероятно, одним из главных героев планировалось сделать искусственного человека
Чужих невозможно подчинить своей воле, естественно, что при первой же возможности монстры вырвались на волю и приступили к жатве.
Обратите внимание на две последующие картинки. На них изображен человек в костюме ксеноморфа. Возможно, такая маскировка использовалась для скрытного проникновения в логово Чужих. Подобная идея была реализована в романе Роберта Шекли «Чужие: Чужая жатва», когда робот, исполненный в виде ксеноморфа, свободно проникал в улей к кислотокровным тварям.
Ну и в заключение - в настоящее время ведется разработка сериала по Вселенной Чужих. Согласно последней информации к съемкам первого сезона приступят весной следующего года.
Авторский пост
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Метки: кино космос фантастика
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