9 киношных трюков, которые не работают в реальности

Но... Пираньи не готовы съесть здорового, шевелящегося, огромного (по сравнению с ними) человека живьем, просто так набрасываясь на него на пляже. Источник этой байки - рассказ Тедди Рузвельта, описавшего как на его глазах пираньи обглодали до костей коровью тушу. Во-первых, это было представление специально для Тедди - пираний держали в замкнутом пространстве и морили голодом Во-вторых, немногочисленные зафиксированные случаи нападения пираний на людей не описывают всего происходящего - одной девушке обглодали ноги, но она уже была мертва, попав в воду, парня сильно покусали. но он был пьян и не шевелился, попав в воду. Либо пираньи были вынуждены съесть то, что попало в водоем, т.к. были голодны из-за засухи и нехватки пищи. Просто так откуда-то приплыть и напасть на людей в планы пираний не входит