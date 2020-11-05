9 киношных трюков, которые не работают в реальности

Нет, мы не будем рассматривать космические прыжки или превращение в Человека-невидимку. Все гораздо прозаичнее - самые обычные вещи, которые мы часто видим в кино и которые могут случиться в реальной жизни, оказывается работают не так, как нам хотя это показать.
Сигарета, брошенная в сторону разлитого бензина и...взрыв
Однако, помните, вероятность хоть и мала, но она есть и это не отменяет запрет курения на заправках
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Стаи голодных пираний приплывают на пляж и начинается кровавая трагедия
Вот вам видео, где человек заходит в бассейн с пираньями, да еще и предварительно капает туда крови
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Люди в бронежилетах всегда выживают, бегают, прыгают и радуются жизни
Человека (нет не Терминатора) полили жидким азотом, он замерз и его разбили на куски
Облиться жидким азотом
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Эксперимент с заморозкой карпа
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И еще одно видео
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Машина врезается в стену и непременно загорается
Герой бежит, его шея попадает на натянутую проволоку и.. ой, голова героя летит в сторону
За спиной героя огромный взрыв, а он, непобежденный, уходит даже не оглядываясь
Герой кидает куда-то связку гранат и взрывает ее выстрелом из пистолета
Герой бьет своего противника в нос, ломает его и противник умирает
Авторский пост
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Доипались до фантастики)) Тогда уж сюда и томатных убийц, и муравьёв людоедов добавляйте :)
ну а по боевикам: да если бы всё "взаправду" делать, никто бы их и не смотрел
Мне ещё дед рассказывал. Он пол-жизни в тундре опоры ставил. Одного из работников кабелем разрубило, когда натягивали. Тот же трос по сути.
"А представляете сколько боксеров умерли бы на ринге, если это было бы правдой?"(с) про шлемы и перчатки никто не забыл? А про огромный список запрещенных ударов? В XVIII-XIX, даже в начале ХХ века смерть на ринге кулачных боёв (потом названных боксом) просто от прямого удара в лоб была обычным явлением.
В нынешнее время есть несколько мастерских ударов, пришедших из китайской школы богомола, тыкать пальчиками в глаза, из этой же школы пришел и контр удар - в нужный момент наклонить голову, чтоб удар пришелся не в глаза, а в лоб (там кость толстая). Если грамотно и эффективно пальцами в глаза научится один из ста, то лбом пальцы отбивать один из десяти или ста тысяч.
Прием в теории есть и даже мастера для туристов понты (и бабки) колотят, в практике - дробовик надежнее.
У меня этот вопрос был основным при присмотре "Брат 2"!
И еще. Брошенная щелчком сигарета, всегда поджигает разлитый бензин. Возможно потому, что при броске, пепел вокруг факела олетает, а сам факел, при скоростном контакте с воздухом-разгорается. Проверено лично и не раз.
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А я одним взглядом поджигаю розлитый бензин. Проверено не раз.
сфига ли не терминатора ? второй терминатор из жидкого металла. а любой металл в жидком азоте охлаждается практически моментально.
По меркам физики это зашкаливающий болливуд.
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