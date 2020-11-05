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9 киношных трюков, которые не работают в реальности

9 киношных трюков, которые не работают в реальности (12 фото + 5 видео)

Автор:
05 ноября 2020 12:52
Сообщество : Кино
Метки: Ложь   глупость   кино   трюки   фантастика   эсперимент   
11695
12
5

Нет, мы не будем рассматривать космические прыжки или превращение в Человека-невидимку. Все гораздо прозаичнее - самые обычные вещи, которые мы часто видим в кино и которые могут случиться в реальной жизни, оказывается работают не так, как нам хотя это показать.

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Метки: Ложь   глупость   кино   трюки   фантастика   эсперимент   
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4k
Александр 16 часов назад
Вот не трюк!

Вот не трюк!Посмотреть
Вот не трюк!
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29k
russger 8 часов назад
"Стаи голодных пираний приплывают на пляж и начинается кровавая трагедия"

Доипались до фантастики)) Тогда уж сюда и томатных убийц, и муравьёв людоедов добавляйте :)

ну а по боевикам: да если бы всё "взаправду" делать, никто бы их и не смотрел
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4k
Фомич 9 часов назад
Жертвы всегда в кино глухие! Ведь музыка всегда тревожная играет перед встречей с преступниками,а жертвы будто не слышат...)))
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83
Павел Каталкин 9 часов назад
Очень даже разрежет порвавшимся тросом
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27k
BuG Павел Каталкин 3 часа назад
Нет
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706
Сергей Дусаков 10 часов назад
Еще не бывает такого, пара поженилась и через десять минут у них рождается ребенок. Пусть режиссёр покажет правду, девять месяцев и не минутой позже.
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19k
turyst Сергей Дусаков 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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2k
Ув. Алексей Николаевич 10 часов назад
Хороший по
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18k
Dobrovit 11 часов назад
Неграмотный мудак...
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13k
homerchik 12 часов назад
Чел получает дичайших люлей в течении всего боя, но на последнем издыхании его посещает флешбек, где учитель говорит что-то из серии "Чтобы убить дракона, ты должен сам стать драконом", и все, этого достаточно для полного восстановления сил и победы над противником в течение пары минут.
Чел получает дичайших люлей в течении всего боя, но на последнем издыхании его посещает флешбек, где учитель говорит что-то из серии "Чтобы убить дракона, ты должен сам стать драконом", и все, этого достаточно для полного восстановления сил и победы над противником в течение пары минут.
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1k
denis karablev homerchik 11 часов назад
Ну в данном моменте ему походу зрение мешало..))
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5
xprint-media homerchik 2 часа назад
Блин, я всегда был за Боло!!!
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17k
Евгений 12 часов назад
"и никакой трос не разорвет ваше тело пополам"
Мне ещё дед рассказывал. Он пол-жизни в тундре опоры ставил. Одного из работников кабелем разрубило, когда натягивали. Тот же трос по сути.
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678
Сергей Евгений 11 часов назад
Верно лишь отчасти. Наверняка кабель лопнул при натягивании и с огромной скоростью концы разлетелись круша все вокруг. Будучи ребёнком, лет 12, я на бегу налетел на токую проволоку (около 1,5 мм). Правда, не шеей, а переносицей - подбросило знатно, аж ноги, как в кино, подлетели. Отделался падением и небольшой царапиной на носу. :)
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27k
winergy2012 12 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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64k
Пётровыч 16 часов назад
От себя добавлю. В фильме "Маска", герой Джима Керри в танце крутит Кэмеран Диаз с такой скоростью, что плёнка не успевает фиксировать кадры и размазывает, а скорость кадров 30 в секунду. Если провести простой математический расчёт, то тело Кэмерон двигалось примерно 1000 об в минуту, то есть 166 раз в секунду. При такой скорости вращения, перегрузка составила бы 50-60 G, с неё должна была слететь вся одежда, оторвались бы сисьски и мозг вытек бы через рот и нос.
От себя добавлю. В фильме "Маска", герой Джима Керри в танце крутит Кэмеран Диаз с такой скоростью, что плёнка не успевает фиксировать кадры и размазывает, а скорость кадров 30 в секунду. Если провести простой математический расчёт, то тело Кэмерон двигалось примерно 1000 об в минуту, то есть 166 раз в секунду. При такой скорости вращения, перегрузка составила бы 50-60 G, с неё должна была слететь вся одежда, оторвались бы сисьски и мозг вытек бы через рот и нос.
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161
Леший Пётровыч 15 часов назад
Ее в порнухе так жахали, крутили вертели, оттягивали сиськи, что маска, эт так, мелочи.
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6k
Алексей Леший 14 часов назад
Да ладно, друг пруфы требует...
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10k
[email protected] Алексей 13 часов назад
Дада и мой тоже, где ссыл??
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311
beshh Алексей 9 часов назад
Звиняйте пацаны, есть только фейки, кадры из фильмов и одна запись лёгкой клубнички.
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311
beshh 9 часов назад
ну и топлес фото со всяких пляжей
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7k
Uron 17 часов назад
значит показать видео, где человек заходит в бассейн с пираньями, да еще и предварительно капает туда крови - нельзя, а бедного карпика заморозить-разморозить смотрите пожалуйста! веганов на вас нету.
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110k
arek14 17 часов назад
Пляха муха, у кого то есть столько времени, чтобы проверять все киношные трюки. Смотрите, бля, Сельский час или Дневник наблюдения за ростом фасоли. Там без на, е, бок.
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13k
Ego sum qui sum 17 часов назад
да ладно, скажите еще, что боевые китайцы летать не умеют...
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5k
Андрей Ego sum qui sum 6 часов назад
Разрушители легенд не опровергает этот миф, значит вполне себе реально )
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25k
Aleksandr 18 часов назад
Самый гнилой трюк-бесконечные патроны...
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1k
Карагандинская Полиграфия 18 часов назад
"Герой бьет своего противника в нос"(c) - такой удар в действительности существует, как и многие другие, не применяемые в спорте. Боевые (армейские) мастера-рукопашники оттачивают удары и приёмов очень долго - будет если не фатально, то минимум ослепление, болевой шок или нокаут. Точная техника закрыта от гражданских.
"А представляете сколько боксеров умерли бы на ринге, если это было бы правдой?"(с) про шлемы и перчатки никто не забыл? А про огромный список запрещенных ударов? В XVIII-XIX, даже в начале ХХ века смерть на ринге кулачных боёв (потом названных боксом) просто от прямого удара в лоб была обычным явлением.
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1k
zenon Карагандинская Полиграфия 11 часов назад
Есть ещё такой способ: если противник всадил два пальца в глаза, нужно голову резко бросить вперёд и движением вниз обломать пальцы.
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1k
Карагандинская Полиграфия zenon 10 часов назад
Ну, не совсем так. Изначально был такой прием, еще в рыцарские времена, как шрамы и стрелы в рожу надоело получать - появился элемент шлема - личина - частенько в виде лица (у Невского такая штука на шлеме была). Только личина не вплотную к лицу прилегала, а 2-3 см отступала, в обзоре проигрыш, зато живой. Некоторые басурмане в рукопашке пытались по привычке "глаза" выдавить - вот тогда и появилась метода пальцы личиной ломать.
В нынешнее время есть несколько мастерских ударов, пришедших из китайской школы богомола, тыкать пальчиками в глаза, из этой же школы пришел и контр удар - в нужный момент наклонить голову, чтоб удар пришелся не в глаза, а в лоб (там кость толстая). Если грамотно и эффективно пальцами в глаза научится один из ста, то лбом пальцы отбивать один из десяти или ста тысяч.
Прием в теории есть и даже мастера для туристов понты (и бабки) колотят, в практике - дробовик надежнее.
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6k
Алексей 18 часов назад
"И еще - у меня личный вопрос к тем, кто делает кино... Почему главный герой убивает кучи "шестерок" злодея, но когда готов убить самого главного злодейского монстра у него вдруг просыпается совесть? Ему жалко злыдня, но не жалко всех тех, он "покрошил"?"

У меня этот вопрос был основным при присмотре "Брат 2"!
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54k
7guest 18 часов назад
Не, кино доверять нельзя. Я в одном фильме видел, как губернатор Калифорнии бегал по лесу и охотился на инопланетянина.
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46k
alertol 7guest 15 часов назад
Это документалка ты чо ? )))
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268
Alexander Kolesnikov 7guest 3 часа назад
Это была постановка: кандидат в губернаторы снял рекламный ролик для своей избирательной кампании. Чтобы сократить расходы на съёмку, сделали инопланетянина типа невидимым.
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20k
Vazari 19 часов назад
Если честно, уже подз...бали эти разрушители киношных мифов. Художественный фильм, тем более подобных жанров -должен развлекать. И степень его правдоподобия регулируется зрительским отношением. Потому есть и Болливудские фильмы и что-то серьезнее.
И еще. Брошенная щелчком сигарета, всегда поджигает разлитый бензин. Возможно потому, что при броске, пепел вокруг факела олетает, а сам факел, при скоростном контакте с воздухом-разгорается. Проверено лично и не раз.
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6k
Administrator Vazari 17 часов назад
так это не разоблачение
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505
Nane First NameLast Vazari 16 часов назад
И еще. Брошенная щелчком сигарета, всегда поджигает разлитый бензин
------
А я одним взглядом поджигаю розлитый бензин. Проверено не раз.
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11k
Андрей Дядя 19 часов назад
Человека (нет не Терминатора) полили жидким азотом, он замерз и его разбили на куски

сфига ли не терминатора ? второй терминатор из жидкого металла. а любой металл в жидком азоте охлаждается практически моментально.
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774
Андрей Батаев Андрей Дядя 18 часов назад
охлаждается - да, но на осколки он все равно не разлетится, где-то даже видео было, сделали "мини-терминатора", заморозили и пытались разбить выстрелом
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11k
Андрей Дядя Андрей Батаев 18 часов назад
все зависит от кинетической энергии пули и формы предмета. а так , вполне возможно.
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4k
Vallek Андрей Дядя 15 часов назад
У жидкого азота небольшая теплота парообразования (это то тепло, которое получит/заберет азот от теплого тела). А у терминатора, пусть даже человека, очень большая масса и относительно небольшая поверхность, через которую будет проходить теплообмен. "Любой металл" азотом не то что не моментально, даже не быстро будет охлаждаться. Но быстрее, конечно, чем живой орагнизм (теплопроводность). Короче, достаточно знаний школьного курса, чтобы понять, насколько это натянуто.
По меркам физики это зашкаливающий болливуд.
Краткий ликбез по теме:

Ссылка youtu.be
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217
евгений 19 часов назад
Это наглая ложь(
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