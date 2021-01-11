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Жаль, что не слетать: самые невероятные фантастические города из фильмов

Жаль, что не слетать: самые невероятные фантастические города из фильмов (16 фото)

Автор:
11 января 2021 18:37
Сообщество : Кино
Метки: городские пейзажи   кино   красота   мечты и грезы   придуманные города   фантазии   фантастика   фантастические фильмы   
657
16
Города, в которых живут люди, создают градостроители. А города, где мы мечтаем жить, придумывают кинематографисты. Они, конечно, интереснее и привлекательнее настоящих - жаль, не в один из этих мегаполисов нельзя купить путевку!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: городские пейзажи   кино   красота   мечты и грезы   придуманные города   фантазии   фантастика   фантастические фильмы   
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254
Вася Час назад
Блук

Блук
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22k
turyst 10 минут назад
Испания. Севилья.
Испания. Севилья.
Испания. Севилья.
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18k
Alf Полчаса назад
Из просторов интернета:
Из просторов интернета:
Из просторов интернета:
Из просторов интернета:
Из просторов интернета:
Из просторов интернета:
Из просторов интернета:
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7k
kaboza Полчаса назад
а этот все погнет)
а этот все погнет)
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2k
Свирепый Бамбр Полчаса назад
ЗВ: Атлантида
Судья Дредд
Супербратья Марио
5-ый элемент
Вспомнить все

Это вспомнил только пока смотрел пост.
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15k
Ego sum qui sum 36 минут назад
Жаль, что не слетать: самые невероятные фантастические города из фильмов
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788
Replicant 37 минут назад
Колумбия
Колумбия
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247
gral Replicant 18 минут назад
Тогда и Восторг.
Тогда и Восторг.
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788
Replicant gral 6 минут назад
Вот честно,в Восторг я бы не хотел,уж очень там мрачно.
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40k
Максим Т. 46 минут назад
А где Корусант? Город-планета?
А где Корусант? Город-планета?
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22k
turyst Максим Т. 9 минут назад
Там только сверху хорошо.
На нижних уровнях мрак и ужас. ;)
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247
gral Час назад
Готэм.
Готэм.
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