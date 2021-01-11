Жаль, что не слетать: самые невероятные фантастические города из фильмов

Города, в которых живут люди, создают градостроители. А города, где мы мечтаем жить, придумывают кинематографисты. Они, конечно, интереснее и привлекательнее настоящих - жаль, не в один из этих мегаполисов нельзя купить путевку!
Валериан и город тысячи планет
Город тысячи планет, населенный представителями самых разных галактических рас с самым невероятным обликом.
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Звездные войны, Эпизод I: Призрачная угроза
Тид, столица планеты Набу, - пожалуй, самый красивый город в звездной эпопее.
Mass Effect
В серии игр Mass Effect Цитадель - гигантский межгалактический пересадочный узел - предстает царством фантазии, где есть все и даже больше.
Город героев
Город Сан-Франсокио - магическая смесь Токио и Сан-Франциско с примесью сказочных грез.
Она
Фильм снимали в Шанхае и Лос-Анджелесе, добавив на компьютере штрихи будущего. Эффект получился завораживающим: этот город - фантастический, современный и чем-то смутно знакомый.
Двухсотлетний человек
Создаелям фильма очень хорошо удалось показать, как город меняется со временем, при этом оставаясь собой.
Бегущий по лезвию
В киберпанковский город "Бегущего по лезвию" немногие захотят попасть по своей воле - и все же пейзаж получился настолько притягательным, что вдохновил множество режиссеров - фанатов киберпанка на десятки лет вперед.
Восхождение Юпитер
Безнравственные богачи окружили себя роскошью и негой, выписанными настолько красиво, что поневоле завидуешь.
Пространство
Несмотря на климатические проблемы, город обеспечивает жителям максимум комфорта - по крайней мере, тем из них, у кого есть деньги.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: городские пейзажи кино красота мечты и грезы придуманные города фантазии фантастика фантастические фильмы
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Судья Дредд
Супербратья Марио
5-ый элемент
Вспомнить все
Это вспомнил только пока смотрел пост.
На нижних уровнях мрак и ужас. ;)