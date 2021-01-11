Жаль, что не слетать: самые невероятные фантастические города из фильмов

Города, в которых живут люди, создают градостроители. А города, где мы мечтаем жить, придумывают кинематографисты. Они, конечно, интереснее и привлекательнее настоящих - жаль, не в один из этих мегаполисов нельзя купить путевку!

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Валериан и город тысячи планет 0 Источник: Город тысячи планет, населенный представителями самых разных галактических рас с самым невероятным обликом.

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Стражи галактики 0 Источник: Экологичный город-утопия Ксандар.

Звездные войны, Эпизод I: Призрачная угроза 0 Источник: Тид, столица планеты Набу, - пожалуй, самый красивый город в звездной эпопее.

Земля будущего 0 Источник: Cоздатели фильма из компании Disney уверены, что Земля будущего прекрасна!

Mass Effect 0 Источник: В серии игр Mass Effect Цитадель - гигантский межгалактический пересадочный узел - предстает царством фантазии, где есть все и даже больше.

Город героев 0 Источник: Город Сан-Франсокио - магическая смесь Токио и Сан-Франциско с примесью сказочных грез.

Черная пантера 0 Источник: Ваканда - футуристический город-сад, живущий в гармонии с природой.

Она 0 Источник: Фильм снимали в Шанхае и Лос-Анджелесе, добавив на компьютере штрихи будущего. Эффект получился завораживающим: этот город - фантастический, современный и чем-то смутно знакомый.

Звездный путь 0 Источник: Практически в аждой серии мы видим новый фантастический городской пейзаж.

Двухсотлетний человек 0 Источник: Создаелям фильма очень хорошо удалось показать, как город меняется со временем, при этом оставаясь собой.

Футурама 0 Источник: Такого прикольного Нью-Йорка в настоящем не увидишь!

Бегущий по лезвию 0 Источник: В киберпанковский город "Бегущего по лезвию" немногие захотят попасть по своей воле - и все же пейзаж получился настолько притягательным, что вдохновил множество режиссеров - фанатов киберпанка на десятки лет вперед.

Восхождение Юпитер 0 Источник: Безнравственные богачи окружили себя роскошью и негой, выписанными настолько красиво, что поневоле завидуешь.

Пространство 0 Источник: Несмотря на климатические проблемы, город обеспечивает жителям максимум комфорта - по крайней мере, тем из них, у кого есть деньги.