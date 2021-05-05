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Диетическая кола - вовсе не диетическая!

Диетическая кола - вовсе не диетическая! (4 фото)

Автор:
05 мая 2021 08:30
Сообщество : Факты
Метки: Диетология   газированные напитки   диет-кола   диета   исследование   нездоровый образ жизни   ученые   факты   
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Так называемые диетические газированные напитки, в которых вместо сахара используется искусственный подсластитель, на самом деле, не имеет отношения к диетам и не обладает дополнительной пользой по сравнению с напитком с добавленным в него сахаром, предупреждают ученые.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Диетология   газированные напитки   диет-кола   диета   исследование   нездоровый образ жизни   ученые   факты   
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9  комментариев
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696
Сергей 2 часа назад
ога, новенькое исследование ниочем!)))
за 20 лет исследования из 1,2 ляма участников умерло 137 310 человек. Если бы пили воду из них ни кто не умер бы?
Если пьешь сладкую газировку то риск смерти от ЛЮБЫХ причин увеличивается.... Ну, да, упал самолет, погибло 200 человек. В принципе, они же пили газировку? значит, ситуация подтверждает исследование.
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13k
kotovski Полчаса назад
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7k
Dabus Час назад
Ну, по крайней мере то что все эти "0 калорий, без сахара" напитки не повышают уровень сахара в крови - это факт. А дальше уже многое зависит от того что конкретно в них напихано.

Фруктоза например, более натуральная история чем большинство хим. заменителей сахара, но перерабатывается организмом в энергию ещё круче чем глюкоза. И если люди на диете исключают сахар что бы не толстеть из-за переизбытка быстрой энергии которую он даёт, то с фруктозой, ты вроде бы без и сахара но этой лишней энергии получаешь ещё больше и сильно быстрее.
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4k
newegg Час назад
Совершенно дурацкая статейка.
Напитки называют диетическими потому чти их ингредиенты организмом не усваиваются, их энергетическая ценность очень низка, практически ноль. К диетам это прямого отношения не имеет.
Единственный минус таких напитков - от сладкого усиливается аппетит. Так каждому самому решать, что и сколько есть и пить.
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12k
banzai7 Час назад
Ага. Предложите диабетику колу с сахаром. Думаете его жизнь не сократится? Да он при вас может окочуриться.
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5k
АлександрЧестный Час назад
Заменитель сахара уже в большинстве напитков, есть даже там где он не написан (в таких и сахар и заменитель). Я по вкусу хорошо чувствую заменитель сахара в напитках (пью редко просто иногда хочется сладкого газированного холодного, а остальное время минералку и вообще чай без сахара пью (пуэры только)).
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3k
Бакар Час назад
Больше вам скажу, огурцы крайне опасны для жизни. Все люди которые ели огурцы умерли.
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61k
Доктор Джонс Час назад
Это всё грёбаный маркетинг...
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7k
Maddy8 2 часа назад
По факту, такое кол-во сахара убивает поджелудочную и приводит к диабету.
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