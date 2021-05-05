Диетическая кола - вовсе не диетическая!

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Так называемые диетические газированные напитки, в которых вместо сахара используется искусственный подсластитель, на самом деле, не имеет отношения к диетам и не обладает дополнительной пользой по сравнению с напитком с добавленным в него сахаром, предупреждают ученые.
Пить диетическую колу или любой другой газированный "диетический" напиток так же вредно, как и употреблять напитки с содержащимся в них сахаром. Регулярное употребление как диетическх напитков, так и их полных версий одинаково приводит к сокращению продолжительности жизни потребителя. К такому выводу пришли авторы мета-исследования, анализировавшие данные 14 крупных исследовательских работ, которые включили данные об 1,2 миллионах респондентов, включая исследования, в которых судьба участников отслеживалась на протяжении более чем 20 лет.
За время исследований из 1,2 миллиона участников зарегистрировано 137310 смертей. Как удалось выяснить исследователям, риск преждевременнной кончины вырастал с каждыми дополнительными 250 миллилитрами сладкого напитка в день. Как утверждают ученые, регулярное употребление таких напитков на 5% увеличивало риск преждевременной смерти от любых причин и на 13% - смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. При этом никакой разницы между потребителями обычных и диетических напитков установлено не было - на преждевременную смертность они влияли совершенно одинаково.
За время исследований из 1,2 миллиона участников зарегистрировано 137310 смертей. Как удалось выяснить исследователям, риск преждевременнной кончины вырастал с каждыми дополнительными 250 миллилитрами сладкого напитка в день. Как утверждают ученые, регулярное употребление таких напитков на 5% увеличивало риск преждевременной смерти от любых причин и на 13% - смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. При этом никакой разницы между потребителями обычных и диетических напитков установлено не было - на преждевременную смертность они влияли совершенно одинаково.
Участники исследования, употреблявшие больше всего сладких напитков с сахаром, имели на 12% больше шансов умереть от любой причины и на 20% больше шансов умереть от сердечных заболеваний, чем те, кто пил их менее других. Искусственно подслащенные напитки продемонстрировали практически такой же результат: их употребление было связано с повышением риска смерти от любой причины на 4% и с повышением риска смерти от сердечных заболеваний на 7%. У самых больших фанатов искусственно подслащенной газировки было на 12% больше шансов умереть от любой причины и на 23% - умереть от сердечных заболеваний, чем у тех, кто употреблял их по минимуму. «Высокое потребление как напитков с искусственным сахаром, так и напитков с сахаром показало значительную связь с более высоким риском смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и общей смертности. Эта информация может помочь нам снизить число болезней за счет сокращения потребления подслащенных напитков», - заявил ведущий автор исследования, доктор Хунги Ли из Университета Чжэнчжоу в Китае.
Интерес к теме связан с экспериментом, которой проводится сейчас в Великобритании: там с 2018 года действует налог на сладкие напитки. Те из них, которые содержат более 8 г сахара на 100 мл, облагаются более высоким налогом в размере 24 пенсов за литр. Ученых интересует, насколько такая мера может улучшить здоровье нации. Как оказалось, многие потребители после введения налога для экономии перешли на напитки с искусственными подсластителями. Некоторые производители пошли на изменение рецептуры, чтобы избежать уплаты налогов. Однако ученые подчеркивают: чем бы вы ни руководствовались, выбирая напитки с подслстителем, надеяться, что они принесут пользу здоровью, не стоит.
«В идеале людям следует избегать подслащенных сахаром и искусственно подслащенных напитков, говорит профессор Грэм Макгрегор, - и выбирать более здоровый вариант, например воду».
С учеными не согласны сами производители газированных напитков. Так, Гэвин Партингтон из Британской ассоциации производителей безалкогольных напитков утверждает: «Безалкогольные напитки безопасны для употребления как часть сбалансированной диеты. Наш сектор осознает, что играет важную роль в борьбе с ожирением в национальном масштабе и , поэтому производители безалкогольных напитков стараются вести интенсивную работу по изменению рецептуры».
«В идеале людям следует избегать подслащенных сахаром и искусственно подслащенных напитков, говорит профессор Грэм Макгрегор, - и выбирать более здоровый вариант, например воду».
С учеными не согласны сами производители газированных напитков. Так, Гэвин Партингтон из Британской ассоциации производителей безалкогольных напитков утверждает: «Безалкогольные напитки безопасны для употребления как часть сбалансированной диеты. Наш сектор осознает, что играет важную роль в борьбе с ожирением в национальном масштабе и , поэтому производители безалкогольных напитков стараются вести интенсивную работу по изменению рецептуры».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Диетология газированные напитки диет-кола диета исследование нездоровый образ жизни ученые факты
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за 20 лет исследования из 1,2 ляма участников умерло 137 310 человек. Если бы пили воду из них ни кто не умер бы?
Если пьешь сладкую газировку то риск смерти от ЛЮБЫХ причин увеличивается.... Ну, да, упал самолет, погибло 200 человек. В принципе, они же пили газировку? значит, ситуация подтверждает исследование.
Фруктоза например, более натуральная история чем большинство хим. заменителей сахара, но перерабатывается организмом в энергию ещё круче чем глюкоза. И если люди на диете исключают сахар что бы не толстеть из-за переизбытка быстрой энергии которую он даёт, то с фруктозой, ты вроде бы без и сахара но этой лишней энергии получаешь ещё больше и сильно быстрее.
Напитки называют диетическими потому чти их ингредиенты организмом не усваиваются, их энергетическая ценность очень низка, практически ноль. К диетам это прямого отношения не имеет.
Единственный минус таких напитков - от сладкого усиливается аппетит. Так каждому самому решать, что и сколько есть и пить.