Диетическая кола - вовсе не диетическая!

Участники исследования, употреблявшие больше всего сладких напитков с сахаром, имели на 12% больше шансов умереть от любой причины и на 20% больше шансов умереть от сердечных заболеваний, чем те, кто пил их менее других. Искусственно подслащенные напитки продемонстрировали практически такой же результат: их употребление было связано с повышением риска смерти от любой причины на 4% и с повышением риска смерти от сердечных заболеваний на 7%. У самых больших фанатов искусственно подслащенной газировки было на 12% больше шансов умереть от любой причины и на 23% - умереть от сердечных заболеваний, чем у тех, кто употреблял их по минимуму. «Высокое потребление как напитков с искусственным сахаром, так и напитков с сахаром показало значительную связь с более высоким риском смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и общей смертности. Эта информация может помочь нам снизить число болезней за счет сокращения потребления подслащенных напитков», - заявил ведущий автор исследования, доктор Хунги Ли из Университета Чжэнчжоу в Китае.