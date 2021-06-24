Тянка для сумоиста: как едят борцы сумо

К сожалению, средняя продолжительность жизни борца сумо между 60-65 лет (примерно на 10 лет меньше, чем в среднем японские мужчины). В основном это происходит из за того, что их образ жизни вызывает такие заболевания, как сахарный диабет, заболевания печени, болезни сердца, артриты и высокое кровяное давление.