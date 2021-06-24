Тянка для сумоиста: как едят борцы сумо

Наверняка вы видели эти удивительные соревнования, где огромные, но очень проворные дяди и тети, катают друг друга по специальной "сцене" - дохё. Как же питаются спортсмены, чтобы поддерживать свои параметры.
Вопреки мнению о том, что едят сумоисты очень много, это не так. На самом деле они едят жирную еду, с большим количеством каллорий и ложатся спать
Борцы сумо едят тянко-набэ 2 раза в день. В переводе с японского тянко-набэ — это еда для борцов сумо, приготовленная в котелке («набэ» — котелок, «тянко» — еда для борцов сумо). Но чаще тянко-набэ называют просто «тянка»
Сумоист употребляет 20 000 калорий в день, разбивая на два приема пищи, по 10 000калорий каждый. В основном это жирное мясо, бульон, овощи, соевый сыр, грибы, рыба
Тянка похожа на суп и рагу одновременно
Однако, сумоисты не только толстые, но еще и сильные ребята. В начале своих тренировок они набирают мышечную массу и лишь затем объем жира
Часто сумоисты запивают еду пивом - это очень калорийно и полезно для сохранения формы
Есть у борцов интересная традиция – перед соревнованиями отказываются от мяса животных, предпочитая курятину. Ведь сумоист, как птица, должен крепко стоять на двух ногах, а не на четырех.
Сразу после трапезы сумоист ложится спать - чтобы организм переработал полученные каллории в жир. Подъем у них в 4-5 утра, несколько часов тренировок на голодный желудок, и лишь затем прием пищи
Тчянка популярное японское блюдо. Конечно подают его маленькими порциями, но основные традиции - "винегрет" из овощей, мяса (иногда трех видов), грибов соблюдаются
Питание сумоистов нельзя назвать здоровым. Это высококалорийная пища с большим количеством углеводов и жиров. Едят борцы сумо такую еду большими порциями, чтобы нарастить мышечную и жировую массу. И в результате страдают ожирением
К сожалению, средняя продолжительность жизни борца сумо между 60-65 лет (примерно на 10 лет меньше, чем в среднем японские мужчины). В основном это происходит из за того, что их образ жизни вызывает такие заболевания, как сахарный диабет, заболевания печени, болезни сердца, артриты и высокое кровяное давление.
Источник:
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