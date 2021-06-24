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Тянка для сумоиста: как едят борцы сумо

Тянка для сумоиста: как едят борцы сумо (15 фото)

Автор:
24 июня 2021 14:24
Сообщество : Факты
Метки: Тянка   еда   интересное   каллории   познавательно   спорт   сумо   факты   
1311
15

Наверняка вы видели эти удивительные соревнования, где огромные, но очень проворные дяди и тети, катают друг друга по специальной "сцене" - дохё. Как же питаются спортсмены, чтобы поддерживать свои параметры.

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Метки: Тянка   еда   интересное   каллории   познавательно   спорт   сумо   факты   
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8  комментариев
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46k
Albert GER Час назад
О!!! Когда я ночью бегу к холодильнику жрать котлету с салом, я не жиробас а в сумоисты готовлюсь
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14k
Hairy. 13 минут назад
Нормальное такое едло) Вот сейчас только откушал макароны "Пофлоцкий", прочитал этот пост и опять есть захотел, надо будет что-нибудь из этого списка замутить)
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989
Dwarf61 Полчаса назад
Короче, у борцов сумо с их нездоровым образом питания, продолжительность жизни в среднем больше, чем у среднестатистического россиянина.
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296
Andiks Час назад
Прекрасно помню на японском ТВ программу о подготовке сумоистов. Так показывали, что они еще и лохань риса ко всему тому съедают. Я б такую не осилил.
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75
Fisher1979 Час назад
Теперь я понимаю что бабушка в детстве готовила меня стать борцом сумо.
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