Чем закончился роман советского боксера Бориса Никонорова и американской гимнастки Дорис Фукс

Естественно, Дорис понятия не имела ни о допросе Бориса, ни о запрете на их переписку. Она продолжала писать ему письма, даже не получая ответа. А после еще и прислала посылку, в которой были меховая куртка, рубашка, красивые чулки для мамы боксера, а также туалетное мыло, и несколько других мелочей.



Когда спортсмен распечатал посылку, то понял, что её уже тщательно проверили. В частности, в мыле были подозрительные сквозные отверстия, словно кто-то проверял, не спрятано ли чего внутри. Вскоре после этого его снова вызвали на Лубянку, где от рекомендаций перешли к прямым угрозам, заявив, что он потеряет свое место в сборной, если не прекратит переписку с американкой.



С одной стороны, Никоноров после этого всерьез переживал о своей дальнейшей спортивной карьере. Но, с другой стороны, он был молод, влюблен, и ему немало льстило то обстоятельство, что у него завязался роман с известной иностранкой, а все друзья ему откровенно завидовали, хотя и старались не подавать виду.