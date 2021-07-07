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Чем закончился роман советского боксера Бориса Никонорова и американской гимнастки Дорис Фукс

Чем закончился роман советского боксера Бориса Никонорова и американской гимнастки Дорис Фукс (15 фото)

Автор:
07 июля 2021 22:24
Метки: интересно   история   спорт   спортсмены   
598
15

Прошло уже шесть лет со дня смерти выдающегося советского боксера, шестикратного чемпиона всесоюзных первенств, и обладателя Кубка СССР – Бориса Николаевича Никонорова. Заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер Советского Союза также имел репутацию блестящего рассказчика, но об одной истории из собственной биографии он предпочитал не упоминать.

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Метки: интересно   история   спорт   спортсмены   
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10k
Типа граф 4 часа назад
Печальная история !
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31
FreshFish 58 минут назад
Грустная история, жалко, что правда. Лучше был бы [мат].
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2k
Frank Borman 3 часа назад
Лес рубят - щепки летят. Они попали в жернова Холодной войны.
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