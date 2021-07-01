Самураи и сфинкс: история одной фотографии

Автором фотографии стал итальяно-британский фотограф Антонио Беато. Беато известен своими жанровыми работами, портретами, видами архитектуры и пейзажами Египта. Антонио и его брат Феличе стали одними из первых фотографов, оставивших нам фотоизображения Востока.

К 1850-м годам туристические поездки на Ближний Восток создали большой спрос на фотографии в качестве сувениров. Беато и его брат отправились на Восток, чтобы заработать на этом спросе. Они стали одними из первых коммерческих фотографов, которые массово фотографировали на Ближнем Востоке.

Антонио Беато отправился в Каир в конце 1859 или начале 1860 года и провел там два года, прежде чем переехать в Луксор, где он открыл фотостудию в 1862 году и работал там до своей смерти в 1906 году. Он фотографировал туристов и делалдля них снимки архитектурных памятников древности. Изображения Египта Беато заметно отличались от изображений других фотографов, работающих в этом регионе. В то время как большинство фотографов сосредоточилось на величии памятников и архитектуры, Беато больше интересовали сцены повседневной жизни. В 1864 году Антонио сфотографировал членов японской миссии Икэда Нагаоки, которые посетили Египет по пути во Францию. Впрочем, этот снимок стал единственным исторически значимым результатом миссии. 23 августа 1864 года миссия Нагаоки вернулась в Японию, так ничего и не добившись.