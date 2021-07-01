Самураи и сфинкс: история одной фотографии

780
3
Старый снимок, на которомгруппа японских самураев позирует на фоне сфинкса, вызывает у каждого зрителя множество вопросов. Как понские воины в XIX столетии оказались в песках Египта? Действительно, за этой фотографией стоит не совсем обычная история.
Икеда Нагаоки (1837-1879) был губернатором группы небольших деревень в Ибара, провинция Битчу. Он был избран, чтобы возглавить группу делегатов посольства Японии в Европу, посланных сёгунатом Токугава 6 февраля 1864 года. Эта миссия стала известна историкам как "миссия Икэда".
Основная цель миссии заключалась в том, чтобы заключить торговое соглашение с французами, согласно которому гавань Иокогамы будет закрыта для внешней торговли. Это должно было закрыть страну для западных влияний и вернуть ее к национальному уединению - "сакоку." Однако задача с самого начала казалась невыполнимой: ведь Иокогама была центром иностранного присутствия в Японии с 1854 года, когда страна была открыта для Запада коммодором Мэтью Перри.
В 1864 году по пути в Париж миссия Икеды посетила Египет. Пребывание было увековечено в одном из самых необычных изображений фотографии XIX века: члены посольства, одетые в костюмы самураев, в крылатых камисимо и шляпах дзингаса, с длинными (катана) и короткими (вакидзаси) мечами стоят перед сфинксом Гизы.
Основная цель миссии заключалась в том, чтобы заключить торговое соглашение с французами, согласно которому гавань Иокогамы будет закрыта для внешней торговли. Это должно было закрыть страну для западных влияний и вернуть ее к национальному уединению - "сакоку." Однако задача с самого начала казалась невыполнимой: ведь Иокогама была центром иностранного присутствия в Японии с 1854 года, когда страна была открыта для Запада коммодором Мэтью Перри.
В 1864 году по пути в Париж миссия Икеды посетила Египет. Пребывание было увековечено в одном из самых необычных изображений фотографии XIX века: члены посольства, одетые в костюмы самураев, в крылатых камисимо и шляпах дзингаса, с длинными (катана) и короткими (вакидзаси) мечами стоят перед сфинксом Гизы.
Автором фотографии стал итальяно-британский фотограф Антонио Беато. Беато известен своими жанровыми работами, портретами, видами архитектуры и пейзажами Египта. Антонио и его брат Феличе стали одними из первых фотографов, оставивших нам фотоизображения Востока.
К 1850-м годам туристические поездки на Ближний Восток создали большой спрос на фотографии в качестве сувениров. Беато и его брат отправились на Восток, чтобы заработать на этом спросе. Они стали одними из первых коммерческих фотографов, которые массово фотографировали на Ближнем Востоке.
Антонио Беато отправился в Каир в конце 1859 или начале 1860 года и провел там два года, прежде чем переехать в Луксор, где он открыл фотостудию в 1862 году и работал там до своей смерти в 1906 году. Он фотографировал туристов и делалдля них снимки архитектурных памятников древности. Изображения Египта Беато заметно отличались от изображений других фотографов, работающих в этом регионе. В то время как большинство фотографов сосредоточилось на величии памятников и архитектуры, Беато больше интересовали сцены повседневной жизни. В 1864 году Антонио сфотографировал членов японской миссии Икэда Нагаоки, которые посетили Египет по пути во Францию. Впрочем, этот снимок стал единственным исторически значимым результатом миссии. 23 августа 1864 года миссия Нагаоки вернулась в Японию, так ничего и не добившись.
К 1850-м годам туристические поездки на Ближний Восток создали большой спрос на фотографии в качестве сувениров. Беато и его брат отправились на Восток, чтобы заработать на этом спросе. Они стали одними из первых коммерческих фотографов, которые массово фотографировали на Ближнем Востоке.
Антонио Беато отправился в Каир в конце 1859 или начале 1860 года и провел там два года, прежде чем переехать в Луксор, где он открыл фотостудию в 1862 году и работал там до своей смерти в 1906 году. Он фотографировал туристов и делалдля них снимки архитектурных памятников древности. Изображения Египта Беато заметно отличались от изображений других фотографов, работающих в этом регионе. В то время как большинство фотографов сосредоточилось на величии памятников и архитектуры, Беато больше интересовали сцены повседневной жизни. В 1864 году Антонио сфотографировал членов японской миссии Икэда Нагаоки, которые посетили Египет по пути во Францию. Впрочем, этот снимок стал единственным исторически значимым результатом миссии. 23 августа 1864 года миссия Нагаоки вернулась в Японию, так ничего и не добившись.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Еще крутые истории!
- В Уфе медики не только лечат, но и смеются
- Люди, которым повезло встретиться с тем, что не каждый день увидишь
24
Понравилось24
Новости партнёров