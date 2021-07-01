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Самураи и сфинкс: история одной фотографии

Самураи и сфинкс: история одной фотографии (3 фото)

Автор:
01 июля 2021 09:14
Сообщество : Исторические факты
Метки: Сфинкс   Япония   египет   интересно   история   самураи   факты   фотоистория   
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Старый снимок, на которомгруппа японских самураев позирует на фоне сфинкса, вызывает у каждого зрителя множество вопросов. Как понские воины в XIX столетии оказались в песках Египта? Действительно, за этой фотографией стоит не совсем обычная история.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Сфинкс   Япония   египет   интересно   история   самураи   факты   фотоистория   
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83k
Феофан 21 минуту назад
Болонка, а кто такие "понские воины"?
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