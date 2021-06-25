Одной из причин увеличения количества случаев обращения за медицинской помощью после укуса клеща является прошлогодний режим самоизоляции. Из-за него амбулаторная помощь была менее доступна, нежели сейчас. Еще одна значимая причина увеличения количества обращений – это тот факт, что в прошлом году люди задумывались о своем здоровье преимущественно в разрезе пандемии.

Этот весенний сезон был достаточно ранним, а клещам для активизации необходим диапазон температур от +3 до +5 градусов. Из-за теплой погоды клещи рано проснулись не только в Центральной России, но и в Сибири, на Урале.

Повышенная активность этих паукообразных в последнее время объясняется слабой, недостаточной обработкой территорий либо полным ее отсутствием. Прекращены выкашивания полей и возделывания сельхозугодий, массово вырубаются хвойные посадки, на смену которым приходят смешанные. В опавшей листве клещи достаточно хорошо пережидают зиму. Вследствие чего весной отмечается повышение их активности.