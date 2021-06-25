Утверждение, что так много клещей в 2021 году, не голословное: с мая месяца зафиксировано большее на 40-50% количество обращений по сравнению с прошлым годом. Почему паразиты так активизировались?
Одной из причин увеличения количества случаев обращения за медицинской помощью после укуса клеща является прошлогодний режим самоизоляции. Из-за него амбулаторная помощь была менее доступна, нежели сейчас. Еще одна значимая причина увеличения количества обращений – это тот факт, что в прошлом году люди задумывались о своем здоровье преимущественно в разрезе пандемии.
Этот весенний сезон был достаточно ранним, а клещам для активизации необходим диапазон температур от +3 до +5 градусов. Из-за теплой погоды клещи рано проснулись не только в Центральной России, но и в Сибири, на Урале.
Повышенная активность этих паукообразных в последнее время объясняется слабой, недостаточной обработкой территорий либо полным ее отсутствием. Прекращены выкашивания полей и возделывания сельхозугодий, массово вырубаются хвойные посадки, на смену которым приходят смешанные. В опавшей листве клещи достаточно хорошо пережидают зиму. Вследствие чего весной отмечается повышение их активности.
По информации, предоставленной Роспотребнадзором, в общем число обращений за медицинской помощью пострадавших от укусов не превышает предельных показателей за пятилетний период. В среднем число обращений по этому поводу за год варьируется в районе от 219 до 259 тыс. человек. На начало июня месяца было зафиксировано без малого 221 тыс. обращений. Наибольшее число пострадавших пришлось на Кировскую, Кемеровскую, Тюменскую, Свердловскую и Томскую области, а также Удмуртию и Пермский край. На начало месяца было зафиксировано 50 случаев клещевого вирусного энцефалита. Это заболевание очень серьезное, поэтому желательно делать от него прививку. Болезнь достаточно трудно поддается диагностике из-за долгого инкубационного периода. Может потребоваться до 6 месяцев, прежде чем недуг даст о себе знать, и можно будет идентифицировать клиническую картину.
После укуса клеща человеку нужно особенно внимательно следить за изменениями здоровья и самочувствия, особенно в части состояния нервной системы. При периодических головных болях, головокружении, тошноте незамедлительно обращаться в медицинское учреждение. Чем раньше будет начата терапия, тем меньше негативных изменений произойдет в организме. Если энцефалит не лечить, и пустить все на самотек, состояние может осложниться вплоть до лихорадки, поражения отделов нервной системы, паралича и даже привести к смерти.
Источник:
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