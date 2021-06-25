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ПАРАЗИТельная картина: чем ученые объясняют нашествие клещей этим летом?

ПАРАЗИТельная картина: чем ученые объясняют нашествие клещей этим летом? (2 фото)

Автор:
25 июня 2021 12:08
Сообщество : Животные
Метки: 2021 год   клещ   паразит   почемучка   причина   распространение   сезон   
1202
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Утверждение, что так много клещей в 2021 году, не голословное: с мая месяца зафиксировано большее на 40-50% количество обращений по сравнению с прошлым годом. Почему паразиты так активизировались?

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Метки: 2021 год   клещ   паразит   почемучка   причина   распространение   сезон   
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7  комментариев
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14k
Hairy. 49 минут назад
При ужасном совке клещей было в разы меньше, ибо: обрабатывали леса спецрастворами при помощи малой авиации, ни клещей, ни короедов не было почти, лесники убирали сухостой и валежник. А сейчас что? Леса стоят полусгнившие, авиации малой нет, оставшиеся лесники из хранителей леса превратились в вымогателей и жуликов, вот и результат.
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10k
Bonchyk 44 минуты назад
Осенью выборы, все паразиты активизировались!
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23k
Vazari 50 минут назад
В прошлом году, в мае, на одежде занесли в дом аж шесть клещей. После чего семья была эвакуирована, а весь участок выкошен под ноль. В этом году ни одного клеща замечено пока не было (Подмосковье, Раменский район). И еще, клещи водятся практически во всех регионах России. К счастью далеко не везде они энцефалитные и баррелиозные.
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−92
wr2x2 59 минут назад
автор, почему не привел способы и методы защиты? раз уж написал такую статью
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