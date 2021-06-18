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Весенняя гиперсомния: причины, проявления, профилактика

Весенняя гиперсомния: причины, проявления, профилактика (2 фото)

Автор:
18 июня 2021 10:30
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: авитаминоз   апатия   весна   гиперсомния   почемучка   причина   свет   сонливость   
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Не секрет, что весной хочется спать – очень сильно и многим. Да и начало летнего сезона тоже может характеризоваться состоянием подавленности и апатии. Какие факторы вызывают такое состояние?

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Метки: авитаминоз   апатия   весна   гиперсомния   почемучка   причина   свет   сонливость   
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