Главной причиной весенней гиперсомнии – постоянной сильной сонливости является реакция организма на изменения в природе. Под воздействием извне меняется скорость обменных процессов и гормональный фон. При недостатке солнечного света и холоде в организме активизируются защитные механизмы.

Когда начинает теплеть, то начинает и быстро и активно расходоваться серотонин – гормон счастья и хорошего настроения, как его часто называют. Организму нужно время на его восстановление, и для этого промежутка как раз характерна сонливость, апатия, отсутствие сил. В срок от двух недель до месяца состояние обычно стабилизируется.

Если этого не произошло, то причинами сонливости также могут быть:

- стресс;

- физическое или психологическое переутомление;

- авитаминоз;

- прием некоторых лекарств.

Признаки и проявления весенней апатии

Помимо проблем со сном такое состояние может проявляться ленью, отсутствием желания и стремления что-либо делать, плохим аппетитом или полным его отсутствием, безэмоциональностью, плохим настроением, раздражительностью, нежеланием общаться с окружающими, ленью, отсутствием интереса к жизни.