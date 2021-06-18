Не секрет, что весной хочется спать – очень сильно и многим. Да и начало летнего сезона тоже может характеризоваться состоянием подавленности и апатии. Какие факторы вызывают такое состояние?
Главной причиной весенней гиперсомнии – постоянной сильной сонливости является реакция организма на изменения в природе. Под воздействием извне меняется скорость обменных процессов и гормональный фон. При недостатке солнечного света и холоде в организме активизируются защитные механизмы.
Когда начинает теплеть, то начинает и быстро и активно расходоваться серотонин – гормон счастья и хорошего настроения, как его часто называют. Организму нужно время на его восстановление, и для этого промежутка как раз характерна сонливость, апатия, отсутствие сил. В срок от двух недель до месяца состояние обычно стабилизируется.
Если этого не произошло, то причинами сонливости также могут быть:
- стресс;
- физическое или психологическое переутомление;
- авитаминоз;
- прием некоторых лекарств.
Признаки и проявления весенней апатии
Помимо проблем со сном такое состояние может проявляться ленью, отсутствием желания и стремления что-либо делать, плохим аппетитом или полным его отсутствием, безэмоциональностью, плохим настроением, раздражительностью, нежеланием общаться с окружающими, ленью, отсутствием интереса к жизни.
Прежде всего, нужно пересмотреть рацион и включить в него побольше овощей и фруктов, дополнив приемом витаминно-минеральных комплексов. Нельзя игнорировать и режим дня: ослабленный организм нуждается в полноценном отдыхе.
Не стоит игнорировать и активность: в течение дня важно уделять время физическим нагрузкам: гулять, заниматься спортом. Стараться больше общаться с людьми.
А вот избегать социума и надолго оставаться дома в одиночестве не стоит: это может только усугубить ситуацию. Не стоит стимулировать работу нервной системы искусственно, с помощью постоянного употребления кофеина. Еще не будет лишней хотя бы кратковременная смена обстановки и пусть даже недолгий отдых.
А как вы боретесь с повышенной сонливостью?
Источник:
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