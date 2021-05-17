FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 3881 пост • 945 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты 
10 фактов о гейшах, о которых вы не догадывались

10 фактов о гейшах, о которых вы не догадывались (11 фото)

Автор:
17 мая 2021 12:10
Сообщество : Факты
Метки: Исторические факты   Япония   вот это да!   гейши   интересно   история   познавательно   факты   
1097
11
Гейши - одна из самых романтических загадок Востока. Красавицы с выбеленными лицами и малюсенькими ножками, танцовщицы и музыканты, предметы воздыханий и бурной страсти. Их обучение, жизнь и быт, наконец, роль в обществе, были довольно необычными даже для удивительноя Японии. Давайте попробуем разгобраться с этой загадкой.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: Исторические факты   Япония   вот это да!   гейши   интересно   история   познавательно   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
uutb Час назад
О мужчинах-гейшах. Я офигел сколько им платят...
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
88k
сапер Водичка 10 минут назад
ХОККУ ПРО ОЗОН

Гром прогремел из-за туч.
Майский разлился озон.
С гейши упали трусы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Зачем подделывали почтовые марки Зачем подделывали почтовые марки 27 исторических фактов, которые на первый взгляд кажутся неправдоподобными 27 исторических фактов, которые на первый взгляд кажутся неправдоподобными Ванные комнаты: 500 лет истории Ванные комнаты: 500 лет истории Самые знаменитые эпидемии в истории человечества: чем дело кончилось? Самые знаменитые эпидемии в истории человечества: чем дело кончилось? Вот такими были первые в мире спортивные тренажеры Вот такими были первые в мире спортивные тренажеры
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

310099



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
20 иллюстраций, наглядно показывающих разницу между объектами
14
175
20 иллюстраций, наглядно показывающих разницу между объектами
22 заброшки, от которых захватывает дух
3
56
22 заброшки, от которых захватывает дух
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Поклонник "Симпсонов" переосмысливает классические полотна
0
10
Поклонник "Симпсонов" переосмысливает классические полотна
Янки в космосе-3. Хьюстон, скажи наркотикам "Оh yeah, камон бэби!"
0
70
Янки в космосе-3. Хьюстон, скажи наркотикам "Оh yeah, камон бэби!"
Cubot X50 - бюджетный смартфон с квадрокамерой
Cubot X50 - бюджетный смартфон с квадрокамерой
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Что случится если экономить на резине
2
14

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#картинки#фотографии#Россия#сша#забавно#космос#позитив#сарказм
#интересно#животные#факты#прикольные#дети#спорт#китай#новости#приколы#смешные
#Юмор#СССР#люди#прикол#кино#еда#комментарии#оружие#ретро#на различный вкус

На что жалуетесь?

Вернуться