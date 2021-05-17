10 фактов о гейшах, о которых вы не догадывались

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Гейши - одна из самых романтических загадок Востока. Красавицы с выбеленными лицами и малюсенькими ножками, танцовщицы и музыканты, предметы воздыханий и бурной страсти. Их обучение, жизнь и быт, наконец, роль в обществе, были довольно необычными даже для удивительноя Японии. Давайте попробуем разгобраться с этой загадкой.
Первыми гейшами были мужчины
Первая гейша-женщина появилась только в 1751 году. В то время сама мысль, что женщина может быть гейшей, воспринималась как нечто странное и удивительное. Ее рекламировали как «женщину-гейшу», потому что до того момента гейшами были только мужчины. Институт мужчин-гейш существовал сотни лет, хотя само слово "гейша" появилось лишь в XVII веке. При этом с XIII века при знатных дворах юноши делали именно то, что впоследствии вменялось в обязанности гейшам: развлекали мужчин, подавали им чай, исполняли песни, рассказывали веселые истории и дарили собеседнику чувство, что он - самый важный человек в комнате. После 1600 года эти мужчины стали называть себя гейшами и устраиваться на работу в публичных домах высококлассных куртизанок. Они развлекали гостей, беседовали с ними и поднимали им настроение, пока они ждали своей очереди. Только в 1800-х годах в полной мере развернулась мода на женщин-гейш. Даже сегодня большинство японцев называют женщин-гейш отдельным "женским" словом "гейко", потому что технически "гейша" - слово мужского рода, и носитель этого названия должен быть мужчиной.
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Гейша - не проститутка
Что бы мы ни думали об этом, гейши икогда не продавали свои тела. Наборот - им категорически запрещалось спать с клиентами. Гейш нанимали, чтобы развлекать клиентов-мужчин, пока они ждали своей очереди к настоящими проститутками: высококлассными куртизанками, называемыми ойранами. Они играли музыку, танцевали и вели беседы с мужчинами, развлекая их, пока они ждут. Их цель заключалась в том, чтобы не дать мужчинам уйти и заставить их почувствовать себя красавцами, мужчинами, которые могут соблазнять красивых женщин, а не отчаявшимися клиентами, платящими за секс. Сами они никогда не спали с этими мужчинами. Некоторые бордели даже запрещали своим гейшам сидеть слишком близко к мужчинам из опасения, что они украдут клиентов ойрана.
Гейши гордились своей недоступностью. В XIX веке девизом гейш было: "Мы продаем искусство, а не тела". "Мы никогда не продавали себя, свое тело за деньги, - говорят гейши . - Мы к этому никогда не стремимся, на это есть другие женщины".
Гейши гордились своей недоступностью. В XIX веке девизом гейш было: "Мы продаем искусство, а не тела". "Мы никогда не продавали себя, свое тело за деньги, - говорят гейши . - Мы к этому никогда не стремимся, на это есть другие женщины".
"Гейша" означает "артистка"
Гейши были артистками - собственно говоря, именно это и означает слово "гейко": он опредставляет собой комбинацию слов "искусство" и "ребенок", и наиболее правильно перевести его можно как "художник" или "творец". Гейши очень усердно работали над своими художественными талантами. Они = годами учились музыке и танцам не прекращая совершенствовать свое искусство до конца жизни. Независимо от возраста, гейше требуется заниматься на своем инструменте каждый день. Многие из них играли на струнном инструменте под названием сямисэн, а некоторые писали свою музыку. Гейши, как правило, писали меланхоличные песни и создавали медленные, изящные танцы, наполненные сложной символикой. Требовплись многие годы, чтобы должным обраом развить эти навыки. В период расцвета этого искусства гейша начинала обучение, когда ей было всего шесть лет. В домах гейш были свои школы искусств, где каждая девочка занималась с собственным наставником много лет подряд. В средне, девушка должна потратить не менее пяти лет на тренировки, прежде чем ей позволят называть себя гейшей.
Слово "гейша" привлекало американских моряков в дома терпимости
Путать гейш с проститутками во всем мире начали не просто так. Все началось в конце Второй мировой войны, когда в Японии дислоцировались американские военные, ставшие главными клиентами местных проституток. Местные девушки с пониженной социальной ответственностью, завлекая солдат, массово представлялись им гейшами, надеясь, что такая экзотика поможет привлечь клиентов. Для многих девушек это был вопрос выживания: население было нищим, и для многих девушек работа на улице или в борделе была единственной возможностью прокормиться. К 1949 году, по некоторым оценками, 80 процентов американских солдат, дислоцированных в Японии, уже вступали в контакт с японками - как правило, с проститутками, которые называли себя "девушками-гейшами". Через этих американмских военных сведения о гейшах как о проститутках просочились в америку, а оттуда уже разлетелись по всему миру.
Белолицые гейши - несовершеннолетние
Когда мы пытаемся представить гейшу, у нас возникает картина девушки в богатом кимоно и с украшениями в волосах, лицо которой покрыто белой краской. В реальности гейша выглядела не совсем так. Гейши наносили белую краску для лица для особых случаев, но в целом у них был гораздо более обычный вид, который не слишком выделялих на фоне других женщин с макияжем. Девочки, которые ходили с белой краской для лица весь день напролет. были майко: несовершеннолетние, едва достигшие совершеннолетия ученицы, которые обучались, чтобы стать гейшами. Эти молодые девушки одевались так, как мы сегодня представляем гейш. Белая краска для лица и украшения, которые они носили, на самом деле были символом неопытности; чем опытнее была гейша, тем проще ей было разрешено одеваться. К тому времени, когда гейша входила в число лучших, она полностью избавлялась от белой краски для лица. Так что, представляя привычный для европейца образ гейши, мы видим перед собой 13-летнего ребенка.
Предшественниками гейш были женщины, которые одевались мужчинами
Еще до того, как появились мужчины-гейши, существовала другая группа, называемая сирабёси, представительниц которой можно назвать ранней версией гейш. Эти ранние гейши были женщинами, но они делали все, чтобы мужчины-клиенты этого не заметили, - в первую очередь, одевались как мужчины. Сирабёси были танцовщицами, которые во многих смыслах походили на гейш. Они использовали белый макияж, рассказывали истории, устраивали шоу, играли музыку и развлекали гостей. По сути, они выполняли ту же функцию, что и гейши, - но только делали это в костюмах самураев. . В то время у многих самураев были мальчики-возлюбленные, и, вероятно, сибарёси одевались как мальчики потому, что именно это было приятно видеть мужчинам, на которых они пытались произвести впечатление.
У большинства гейш есть лысины
Один из верных способов распознать гейшу без костюма - лысина рядом с макушкой. На работе ее прикрывали париком или начесом, но большое пятно на голове без волос было при этом почти у каждой гейши в Японии. Оно появлялось еще во время тренировок в качестве майко. Майко полагались особенно экстравагантные прически, в основу которых клали небольшую тугую прядь волос, тщательно собранную на макушке. Это так сильно влияло на волосы, что они рано или поздно выпадали и никогда не отрастали снова. Гейши назвали эти лысины «почетными медалями майко» и гордились ими как наглядным признаком того, что они потратили годы на обучение искусству.
Чем старше гейша, тем она желанней
Не все гейши - юные девушки, и так было всегда. Гейши не уходили на покой с первыми признаками увядания, наоборот - чем старше они становились, тем больше уважались. Период профессионального расцвета самых популярных гейш приходилось на возраст от 50 до 60 лет. Гейши считали, что с возрастом они становятся только красивее, и чем старше женщина, тем больше она была достойна являть миру свое не покрытое косметикой лицо. В то время как юная гейша по-прежнему использовала белую краску для лица на особых мероприятиях, в 30 лет, ей разрешалось полностью отказаться от краски. К тому времени, согласно философии гейш, полностью проявлялась естественная красота женщины. Как правило, гейши уходили на пенсию, только выходя замуж, но если они оставались одинокими, они работали столько, сколько хотели. На сегодняшний день старейшей гейше, которая все еще трудится по профессии, Юко Асакусе, 94 года, она работает гейшей с 16 лет. Она считается лучшей в своем деле, ее услуги невероятно дороги. Обычно ее нанимают политики и очень богатые бизнесмены - клиенты, которые готовы платить сколько угодно, чтобы за ними ухаживал более опытный человек.
Обучение гейш было настолько жестоким, что сегодня находится под запретом
Гейши есть и сегодня, но уже не такие, как раньше. В прежние времена работа гейши начиналась, когда бедная семья продавала девочку в дом гейш. Девочек покупали, начиная с шести лет, и тут же начинали обучение. Сегодня в Киото, столице старинного искусства, работает около 250 гейко и майко - а сто лет назад их было 2000. Однако современные гейши сильно отличаются от прежних. Они не начинают тренироваться, пока им не исполнится 15 лет, они не работают рядом с куртизанками и не проходят через такую строгую систему обучения. Некоторые дома гейш сегодня предлагают только один день обучения. В 1998 году в Киото разгорелся скандал, когда родители, приверженцы старых добрых правил, пытались отдать свою 6-летнюю дочь в обучение по классической системе. В результате они попали в тюрьму - современное японское законодательство отнюдь не приветствует торговлю детьми.
Мужчины-гейши существуют и сегодня
Помимо женщин-гейш, сегодня в Японии есть и мужчины-гейши - и этот бизнес с каждым годом идет в гору. По некоторым подсчетам, в районе Кабуки-Чо в Токио работают до 7000 мужчин-гейш. Возвращение мужчин-гейш началось в 1960-х годах: тогда в стране появилось немало богатых женщин, которым был нужен способ скоротать время, пока мужьяна работе. Эти мужья часто бывали в домах гейш, где до сих пор часто заключаются важные бизнес-сделки, - и их жены решили, что заслуживают собственные дома гейш. Они начали нанимать мужчин для приятного времяпрепровождения. Сегодня существует несколько клубов, где женщины могут нанимать мужчин-гейш. Современные мужчины-гейши (см.фото) называются "хосуто". Обычно у них нет артистических талантов гейш прошлого, но их вполне хватает на то, чтобы пить с женщинами вино, льстить им и помогать чувствовать себя особенными.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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