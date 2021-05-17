10 фактов о гейшах, о которых вы не догадывались

Не все гейши - юные девушки, и так было всегда. Гейши не уходили на покой с первыми признаками увядания, наоборот - чем старше они становились, тем больше уважались. Период профессионального расцвета самых популярных гейш приходилось на возраст от 50 до 60 лет. Гейши считали, что с возрастом они становятся только красивее, и чем старше женщина, тем больше она была достойна являть миру свое не покрытое косметикой лицо. В то время как юная гейша по-прежнему использовала белую краску для лица на особых мероприятиях, в 30 лет, ей разрешалось полностью отказаться от краски. К тому времени, согласно философии гейш, полностью проявлялась естественная красота женщины. Как правило, гейши уходили на пенсию, только выходя замуж, но если они оставались одинокими, они работали столько, сколько хотели. На сегодняшний день старейшей гейше, которая все еще трудится по профессии, Юко Асакусе, 94 года, она работает гейшей с 16 лет. Она считается лучшей в своем деле, ее услуги невероятно дороги. Обычно ее нанимают политики и очень богатые бизнесмены - клиенты, которые готовы платить сколько угодно, чтобы за ними ухаживал более опытный человек.