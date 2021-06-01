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Эксперименты с подручными средствами

Эксперименты с подручными средствами (17 фото)

Автор:
01 июня 2021 08:59
Сообщество : Фабрика идей
Метки: забавно   интересно   опыты   самодеятельные ученые   странный человек   удивительное рядом   факты   эксперименты   
357
17

Эти люди мужественно решились провести интересные эксперименты - и вот что из этого вышло!

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Метки: забавно   интересно   опыты   самодеятельные ученые   странный человек   удивительное рядом   факты   эксперименты   
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Касьян Пуздой 21 минуту назад
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