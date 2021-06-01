Эксперименты с подручными средствами

Эти люди мужественно решились провести интересные эксперименты - и вот что из этого вышло!
Что будет с куском мыла, который слишком долго лежит в душе? Как будет выглядеть картина, которую напишет улитка? И придёт ли кому-то в голову покрасить пельмени красителем для пасхальных яиц? Держим пари, что вы вряд ли задумываетесь над этими вопросами, но согласитесь, узнать на них ответы было бы довольно любопытно. Мы решили собрать для вас фотографии, которые без слов ответят на вопросы «что будет, если…»
Вот что произойдёт с куском мыла, если вы оставите его в душе и не будете его использовать
Что будет, если радуга от солнечного света будет разделена ножкой стула
Вот что будет, если браслет начнёт примагничивать железо из песка
Вот какой след оставляет лягушка, которая решила ночью поскакать по автомобилю
Вот что будет, если улитка решит написать картину
Я создаю акварельные рисунки со своей улиткой, разбавляя пищевой краситель и позволяя ей скользить по холсту.
Вот что происходит, когда вы случайно оставляете газировку в морозильной камере на 18 часов
Вот что будет с одинаковой кожей, если сидеть дома и если выходить на улицу
Разница цвета моей кожи и моего брата-близнеца. Он выходит на улицу, а я нет.
Вот что будет, если покрасить пельмени краской для пасхальных яиц
Вот как будет выглядеть раковина в свете ультрафиолетового фонаря
Вот что будет, если напечатать сердце на 3D-принтере на основе снимка в масштабе 1:1
Вот что будет, если собака заснёт под дождём
А вот как телефон притягивает к себе магнитный песок
Эта записка висит на доске 15 лет под ярким солнечным светом
И можно увидеть, как за это время солнце заставило доску поблекнуть.
Вот что будет, если попробовать яблоко из Икеи
Акварельные краски остались на солнце и превратились в шарики
Вот какая разница в цвете кожи будет, если работать в печатках, и кисти останутся незагорелыми
Источник:
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