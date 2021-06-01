Эксперименты с подручными средствами

Что будет с куском мыла, который слишком долго лежит в душе? Как будет выглядеть картина, которую напишет улитка? И придёт ли кому-то в голову покрасить пельмени красителем для пасхальных яиц? Держим пари, что вы вряд ли задумываетесь над этими вопросами, но согласитесь, узнать на них ответы было бы довольно любопытно. Мы решили собрать для вас фотографии, которые без слов ответят на вопросы «что будет, если…»

Вот что произойдёт с куском мыла, если вы оставите его в душе и не будете его использовать