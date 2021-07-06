Два друга, два Героя СССР, два предателя

В ходе тщательного досмотра одежды у одного из них, в потайном отделении каблука сапога была обнаружена советская медаль "Золотая Звезда Героя СССР" с порядковым номером, который был присвоен летчику Антилевскому, пропавшему без вести в 1943 году.

Задержанный гражданин предъявил документы некоего Березовского, члена антифашистского партизанского отряда, якобы возвращающегося с чужбины в СССР. Но откуда у него взялась медаль пропавшего летчика — он объяснить не сумел.

Вскоре задержанный признался, что он и есть Герой Советского Союза Антилевский. И чуть позже военная контрразведка выяснила все обстоятельства жизни этого человека за последние два года.