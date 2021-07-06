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Два друга, два Героя СССР, два предателя

Два друга, два Героя СССР, два предателя (8 фото)

Автор:
06 июля 2021 13:19
Метки: ВОВ   великая война   летчики - герои   
866
8
Герой Советского Союза — это высокое звание, которое давалось на фронтах Великой Отечественной за выдающиеся подвиги. Герои СССР всегда были примером для всех окружающих. А многие Герои так и не были награждены за свой великий подвиг, как, например, гвардейский летчик Александр Мамкин.
Но все же находились такие люди, которые это высокое звание пачкали своими грязными поступками.
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Метки: ВОВ   великая война   летчики - герои   
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6  комментариев
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Том Джоуд Час назад
Всегда, когда читаю про таких, читаю мнения про них что типа, они "были вынуждены", "не выдержали" и брочее бла-бла-бла, вспоминаю одного Человека - Карбышева Дмитрия Михайловича.
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Serg2001 2 часа назад
Странно, что расстреляли, а не повесили... Насколько я знаю предателей вешали. И они это полностью заслужили.
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27k
MatveiVainrub 2 часа назад
Преступление и Наказание
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