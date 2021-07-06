Прощай армейский котелок, вслед за сапогами и портянками, уходящий в отставку

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По результатам испытаний предварительно можно сказать, что этот комплект [посуды] более компактный, легкий и практичнее в эксплуатации./Слова ученого из НИИ ВСИ МТО ВС РФ/
Так говорят создатели нового полевого армейского комплекта посуды индивидуального пользования... Ведь эта посуда легче, компактнее и:
Не издает никакого звука!
Вслед за сапогами и портянками настала очередь котелков... В отставку из российской армии уходят армейские металлические (алюминиевые) котелки и фляжки (на фото). Об этом пишет и показывает портал телеканала "Звезда".
Не издает никакого звука!
Вслед за сапогами и портянками настала очередь котелков... В отставку из российской армии уходят армейские металлические (алюминиевые) котелки и фляжки (на фото). Об этом пишет и показывает портал телеканала "Звезда".
Новый полевой комплект посуды для солдата, который скоро поступит в российскую армию, изготовлен из особой и прочной пластмассы.
Состав комплекта:
Состав комплекта:
×
Мини-котелок - для разогрева пищи (единственно металлический в комплекте).
Универсальный прибор для специй!?!
Емкость с изменяемым объемом для третьего блюда.
Фляжка.
Три в одном: ложка, нож и вилка.
Универсальный прибор для специй!?!
Емкость с изменяемым объемом для третьего блюда.
Фляжка.
Три в одном: ложка, нож и вилка.
Честно говоря, не вызывает доверия новая, бесшумная и многофункциональная полевая посуда для солдата. Непонятно как этот котелок с горячей пищей нести, хотя как говорят производители:
С этой посудой руки не обожжешь горячим!
Однако хлипкое всё на вид. Как есть из этой посуды в окопе или лесу, горах? Да и как в этом мини-котелке на костре согреешь (сваришь еду) на костре? Ежели у него ручки сбоку, да и мелкий больно, супа на один зуб не хватит.
Толи дело старый котелок, наполнил необходимым для разогрева, ручкой на рогатину и на костер.
Если же готовить пищу самим, то с товарищем в одном котелке варишь суп - кашу, в другом чай!
Нет, конечно, за столом с клееночкой, как на фото выше десант кушает на разведвыходе??? Можно...
Но в окопах как?
С этой посудой руки не обожжешь горячим!
Однако хлипкое всё на вид. Как есть из этой посуды в окопе или лесу, горах? Да и как в этом мини-котелке на костре согреешь (сваришь еду) на костре? Ежели у него ручки сбоку, да и мелкий больно, супа на один зуб не хватит.
Толи дело старый котелок, наполнил необходимым для разогрева, ручкой на рогатину и на костер.
Если же готовить пищу самим, то с товарищем в одном котелке варишь суп - кашу, в другом чай!
Нет, конечно, за столом с клееночкой, как на фото выше десант кушает на разведвыходе??? Можно...
Но в окопах как?
А ведь ещё говорят диетологи, что в царапинах пищевых контейнеров начинают плодиться микробы. Царапины же появятся и много. Ведь наш солдат, не будет нашим, если не напишет, например:
Орел. ДМБ-2022.
А на ложке:
Ищи мясо с...!
У нас в частях Воздушно-десантных войск на вооружении состояли комбинированные (алюминиевые) котелки, тоже компактные и не тяжелые. Одно слово для:
ВеСщь!
Да пехотные котелки с фляжками неплохие были...
Орел. ДМБ-2022.
А на ложке:
Ищи мясо с...!
У нас в частях Воздушно-десантных войск на вооружении состояли комбинированные (алюминиевые) котелки, тоже компактные и не тяжелые. Одно слово для:
ВеСщь!
Да пехотные котелки с фляжками неплохие были...
2 комплекта котелков десантных, комбинированных из пищевого алюминия(один в сборе). Комплект весом 540 грамм, котелок емкостью - 1 литр, подкотельник - 0,5 литра, фляга - 1 литр.
Зашёл в военный магазин, посмотрел. Есть старый котелок, и новая фляжка с мини котелком для разогрева пищи в камуфлированном чехле. Остальной посуды пока нет в продаже.
Зашёл в военный магазин, посмотрел. Есть старый котелок, и новая фляжка с мини котелком для разогрева пищи в камуфлированном чехле. Остальной посуды пока нет в продаже.
В ВС СССР тоже была пластмассовая посуда, вернее фляжки 1.5 - литровые пластмассовые в чехлах. Мы в Туркестане в таких фляжках на поясных ремнях носили летом чай из верблюжьей колючки. Долго, правда, фляжки не служили. Русскому солдату всё надо из железа...
Прощай котелок!
Прощай котелок!
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Метки: армия россии котелок оружие солдат флот
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Железный только мини-котелок - действительно мини.
А если я еще и чайку горячего хочу?
А потом, когда начались пищевые инфекции, на входе в полевую столовую поставили большие кастрюли с водой с хлоркой и все ополаскивали котелки перед едой. Все 1000 человек.
Посуда из алюминия так же вредна уже давно доказано, поэтому такой посудой уже давно не пользуются.
Эээх, жив ли ты, мой котелок?!...
А если серьезно , зачем нужен котелок если его нельзя поставить на огонь ?
Помню - 1,5 литра утром и 1,5 литра вечером. И, не дай бог, на поверке фляга пустая!
А называли да, из "верблюжьей колючки". Там, походу, опилки одни, а не лист.
Как говорили старики в нашей деревне: "Смотри в бане не скажи - тазами закидают".
Про такие пластмассы я не слышал, впрочем как знать, как знать...