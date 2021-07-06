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Прощай армейский котелок, вслед за сапогами и портянками, уходящий в отставку

Прощай армейский котелок, вслед за сапогами и портянками, уходящий в отставку (8 фото)

Автор:
06 июля 2021 10:29
Сообщество : Военное
Метки: армия россии   котелок   оружие   солдат   флот   
2366
8
По результатам испытаний предварительно можно сказать, что этот комплект [посуды] более компактный, легкий и практичнее в эксплуатации./Слова ученого из НИИ ВСИ МТО ВС РФ/
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Метки: армия россии   котелок   оружие   солдат   флот   
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38  комментариев
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15k
Игорь Хомченко 4 часа назад
Берем котелок , полбанки тушенки, 2 жмени макарошек, залил водой и на костерчик - полевой супчик на двоих готов. Как повторить данный финт в пластмассовом котелке не представляю. Одним словом, очередное новшество в стиле погон на пузе.
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15k
Игорь Хомченко 41 минуту назад
А можно еще и так
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1k
Карагандинская Полиграфия 59 минут назад
Странный набор. В столовке при отсутствии посуды может и сгодится (как на фото), а в поле как?
Железный только мини-котелок - действительно мини.
А если я еще и чайку горячего хочу?
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−25
с миру по нитке 2 часа назад
шансовый инструмент хоть оставьте чем китайцев будем выгонять от байкала.
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397
Евгений с миру по нитке Час назад
Шансовый инструмент? Это рулетка что ли? Если имелась ввиду лопатка, то это шанцевый инструмент.
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−85
☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Месяца 4 питался в армии из котелка. Воды горячей, мыла не было помыть. Пол кружки тёплой воды и песочек под ногами - иди, оттирай.

А потом, когда начались пищевые инфекции, на входе в полевую столовую поставили большие кастрюли с водой с хлоркой и все ополаскивали котелки перед едой. Все 1000 человек.
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6k
klop 2 часа назад
// А ведь ещё говорят диетологи, что в царапинах пищевых контейнеров начинают плодиться микробы. //

Посуда из алюминия так же вредна уже давно доказано, поэтому такой посудой уже давно не пользуются.
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55k
Андрей 3 часа назад
Классический армейский котелок, алюминиевая фляга и 20-и литровая канистра для бензина - нам достались от Вермахта в качестве трофеев. И прижились. Теперь уходят на пенсию и они - посмотрим, как новодел справится.
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1k
Горец U 3 часа назад
В цветмет кое кто решил сдать котлы с флагами.
Эээх, жив ли ты, мой котелок?!...
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10k
Kucher 3 часа назад
Да ладно! Я срочную в Чирчике служил, а потом один курс проучился в Ташкентском ВОКУ. Действительно у нас были полуторалитровые капроновые (как их у нас называли) фляги. Так у меня она 1,5 года срочной выдержала и потом ещё дома валялась, целая была. Но, при переезде родителей, где-то потерялась к сожалению. А училищную старшина забрал, когда я в Россию перевёлся в 1994, тоже год выдержала и была целой.
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558
Sexxxton 3 часа назад
Надо, что-бы Солид, проверил на прочность.
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18k
иванов дмитрий 4 часа назад
Так и до посуды из фарфора докатимся )
А если серьезно , зачем нужен котелок если его нельзя поставить на огонь ?
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35k
jonnyD 4 часа назад
Кто то им вообще реально в СА пользовался ? Тушенка со штык ножа - вот и весь столовый набор . Я не помню , чтобы полевые кухни хоть раз выходили на учения , хоть в автопарке и стояли .
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43k
doker 4 часа назад
За чай из верблюжьей колючки десять плюсов!

Помню - 1,5 литра утром и 1,5 литра вечером. И, не дай бог, на поверке фляга пустая!
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33k
Гёз Уленшпигель 5 часов назад
Подходит к концу "немецкая эпоха" в нашей армии. А ведь всё ЭТО , ещё верой и правдой служило в вермахте во Вторую мировую , откель и перекочевало к нам. И вот финиш.....
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28k
Snork Snorkoff 5 часов назад
Время не стоит на месте, окопные войны, костры и котелки с рогатиной уже прошлое или далекое будущее. Ну а буде понадобятся, этого добра на складах не на одну армию припасено )
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8
Maxpechorin 5 часов назад
Современная армия, не сидит в окопах, не штурмует противника дивизиями, и уж тем более не передвигается пешим на большие расстояния. Для этого есть техника. Какие то локальные задачи как правило выполняются небольшими боевыми группами, которые имеют сухой паёк. Разогревать пищу в условиях боевых действий это выдать себя, поэтому данные котелки вообще не нужны в боевых условиях, разве что на учениях и в мирное время.
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12k
Юрий Николаевич 5 часов назад
Осталось в память о армии. 25 лет уже верой и правдой служит.
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8k
Клёст 5 часов назад
Алюминиевый котелок можно переехать танком, с превеликим трудом выпрямить и дальше использовать по назначению.
Про такие пластмассы я не слышал, впрочем как знать, как знать...
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40k
Александр 5 часов назад
Зачем менять то что удобно, комфортно и вечно! Ну отличные же котелки были. Самому довелось овсянки и сечки из них откушать.
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20k
hebpat 5 часов назад
не знаю французский комплект вроде не плох, а флягу ссуки не трогайте ничего удобнее и проще нет
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348
Елена Букреева 5 часов назад
Ну, теперь очередь за пластмассовым оружием.
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238
Nuucha Елена Букреева 4 часа назад
да как бы давно уже существует пистолет glock 17.
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238
Nuucha Kucher 57 минут назад
Но две трети деталей УСМ полимеры и керамика
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