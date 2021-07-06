Прощай армейский котелок, вслед за сапогами и портянками, уходящий в отставку

Честно говоря, не вызывает доверия новая, бесшумная и многофункциональная полевая посуда для солдата. Непонятно как этот котелок с горячей пищей нести, хотя как говорят производители:



С этой посудой руки не обожжешь горячим!

Однако хлипкое всё на вид. Как есть из этой посуды в окопе или лесу, горах? Да и как в этом мини-котелке на костре согреешь (сваришь еду) на костре? Ежели у него ручки сбоку, да и мелкий больно, супа на один зуб не хватит.



Толи дело старый котелок, наполнил необходимым для разогрева, ручкой на рогатину и на костер.

Если же готовить пищу самим, то с товарищем в одном котелке варишь суп - кашу, в другом чай!

Нет, конечно, за столом с клееночкой, как на фото выше десант кушает на разведвыходе??? Можно...



Но в окопах как?