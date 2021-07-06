Бригада скорой провела "комплексный" осмотр ветерана ВОВ, дополнительно обшарив карманы пациента

В Департаменте здравоохранения Москвы уже открестились от случившегося, заявив, что медики неотложки не являлись сотрудники Московской станции скорой помощи имени Пучкова, а работали на частную клинику.
Как сообщил Telegram-канал "Mash", накануне - в прошедшие выходные, бригада врачей приехала по вызову на Нагорную улицу. Во время осмотра медики трудились чётко и слаженно: пока доктор колдовала над телом дедушки, делая ЭКГ, фельдшер незаметно для ветерана, но тщательно, обшарил карманы одежды и ящики прикроватной мебели пациента. Позже, он оправдывался тем, что искал документы, хотя по словам родственника ветерана, все необходимые бумаги сотрудникам скорой предоставили сразу по их приезду.
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Однако, как следует из интервью, опубликованного на REN.TV, родственники ветерана оказались не лыком шиты. Заметив происходящее по онлайн-камерам наблюдения, дочь пенсионера сразу позвонила на квартиру отца и попросила прекратить беспредел с обыском.
И хотя, ввиду отсутствия материальных претензий, родственники пациента скорой не стали обращаться в полицию, Следственным комитетом Москвы уже начата проверка по факту случившегося.
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