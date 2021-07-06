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Бригада скорой провела "комплексный" осмотр ветерана ВОВ, дополнительно обшарив карманы пациента

Бригада скорой провела "комплексный" осмотр ветерана ВОВ, дополнительно обшарив карманы пациента (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 июля 2021 08:19
Сообщество : Криминал
Метки: ВОВ   Москва   Россия   ветеран   видео   неотложка   обыск   частная   
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В Департаменте здравоохранения Москвы уже открестились от случившегося, заявив, что медики неотложки не являлись сотрудники Московской станции скорой помощи имени Пучкова, а работали на частную клинику.

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Метки: ВОВ   Москва   Россия   ветеран   видео   неотложка   обыск   частная   
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5  комментариев
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9k
Шурум-бурум 51 минуту назад
очередной сын б@яди прославился в сети
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−12
$ 9 минут назад
гребанный путлерстан ...
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1k
Вано 16 минут назад
Три, Два, Раз...
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22k
Батончик с маком 19 минут назад
Фигассе. Эта падла поди людям какую-нибудь жижу вкалывает вместо лекарств. Стопудово нарколыга и поэтому пристроился на такую работу. Отпиз.дить этого яценюка и впаять лет 20.
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832
Алксандр Шевченко 21 минуту назад
Совесть нынче не в моде.
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