Бригада скорой провела "комплексный" осмотр ветерана ВОВ, дополнительно обшарив карманы пациента

Однако, как следует из интервью, опубликованного на REN.TV, родственники ветерана оказались не лыком шиты. Заметив происходящее по онлайн-камерам наблюдения, дочь пенсионера сразу позвонила на квартиру отца и попросила прекратить беспредел с обыском.





И хотя, ввиду отсутствия материальных претензий, родственники пациента скорой не стали обращаться в полицию, Следственным комитетом Москвы уже начата проверка по факту случившегося.

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