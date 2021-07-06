История парохода «Аравия», затонувшего в реке, а найденного в кукурузном поле

Но, несмотря на это, пароход был обречен – течение Миссури за несколько дней разрушило все палубные надстройки, а илистое дно засосало корпус «Аравии». Уже через неделю ничто не напоминало о том, что недавно на отмели затонул большой речной пароход с грузом.



За более чем сто лет изменилось многое, в том числе русло реки Миссури. То, что когда-то было серединой реки, оказалось вдали от берега и на месте крушения «Аравии» появилось кукурузное поле. Но про пароход не забыли – всем было хорошо известно, что с судна не смогли спасти ничего из груза и теперь все эти сокровища скрыты где-то под полем.



Нет, кладоискателей не интересовали кирпичи, балки и лесопилка – ходили слухи, что в трюмах «Аравии» было кое-что поинтереснее. Местные жители упорно верили в то, что пароход вез большой груз виски для поселенцев и целый ящик золота. Попытки найти место крушения предпринимались неоднократно, но заканчивались ничем, пока за дело не взялся Дэвид Хоули.