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История парохода «Аравия», затонувшего в реке, а найденного в кукурузном поле

История парохода «Аравия», затонувшего в реке, а найденного в кукурузном поле (14 фото)

Автор:
06 июля 2021 06:03
Метки: интересное   крушение   пароход   
1111
14
Истории о старинных кладах увлекают не только романтичных подростков, но и взрослых. Поиск сокровищ может отнимать немало времени и средств, при этом никто не даст гарантии, что усилия окупятся. Но американец Дэвид Хоули нашел то, что искал – в 1987 году он обнаружил в кукурузном поле целый пароход с грузом, затонувший в 19 столетии.
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Метки: интересное   крушение   пароход   
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3k
mukado 3 часа назад
а виски где
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144
fduch_a 10 минут назад
Не хило его так за 100 лет закопали! Вот и ответ новохроноложцам...
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4k
Roman 44 минуты назад
Архимед в гробу перевернулся от такого "гребного винта".
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5k
TirAn 2 часа назад
5++
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3k
Еркен 2 часа назад
Мула жалко
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5k
newegg 2 часа назад
Я так понял, золота нишиша не нашли? Собственно, его и не было.

Уточнение - пароход ударила затопленная коряга сикамора, или платан западный (sycamore tree). Такие деревья в изобилии росли по берегам реки, и уносились течением при размытии берега.
Речной ил на столько хорошо и быстро облепил затонувший пароход, что солома, в которую был упакован фарфор, сохранила свой золотистый цвет. Консервированные в банках яблоки оказались вполне съедобными.
Раскопки парохода сильно изменили представление о жизни переселенцев запада США. Фарфор, сигары, устрицы, вина, вишня в коньке... «Арабия» везла немало предметов роскоши и деликатесов американского и европейского происхождения всё это было доступно обеспеченным жителям американского фронтира.
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