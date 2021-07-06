История парохода «Аравия», затонувшего в реке, а найденного в кукурузном поле

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Истории о старинных кладах увлекают не только романтичных подростков, но и взрослых. Поиск сокровищ может отнимать немало времени и средств, при этом никто не даст гарантии, что усилия окупятся. Но американец Дэвид Хоули нашел то, что искал – в 1987 году он обнаружил в кукурузном поле целый пароход с грузом, затонувший в 19 столетии.
Середина 19 века была для США периодом экономического подъема и развития. В разных уголках страны открывались золотые прииски, строились железные дороги и заводы, основывались города. В то время основным способом доставки грузов из одной части страны в другую были крупные водные артерии, такие как реки Миссисипи и Миссури.
В сентябре 1856 года пароход «Аравия» отправился из речного порта города Канзас вверх по течению Миссури с пассажирами и 200 тоннами строительных материалов. Груз был предназначен для 16 строящихся в степи новых городов. Пароходу «Аравия» было всего три года и его техническое состояние было отменным.
Корпус судна был изготовлен из прочного дуба, а в движение его приводили две мощные паровые машины с большими гребными колесами. Несмотря на внушительные габариты, пароход был одним из самых быстрых и маневренных на Миссури. Впрочем, как и знаменитый «Титаник», от нелепой случайности он застрахован не был.
Навигация на Миссури была делом очень непростым и требовавшим от капитана и команды максимального внимания и профессионализма. Река изобиловала коварными отмелями, которые из-за быстрого течения непрерывно перемещались. Кроме этого, могучая река увлекала за собой огромное количество крупного мусора, от которого деревянным пароходам приходилось уворачиваться.
Корпус судна был изготовлен из прочного дуба, а в движение его приводили две мощные паровые машины с большими гребными колесами. Несмотря на внушительные габариты, пароход был одним из самых быстрых и маневренных на Миссури. Впрочем, как и знаменитый «Титаник», от нелепой случайности он застрахован не был.
Навигация на Миссури была делом очень непростым и требовавшим от капитана и команды максимального внимания и профессионализма. Река изобиловала коварными отмелями, которые из-за быстрого течения непрерывно перемещались. Кроме этого, могучая река увлекала за собой огромное количество крупного мусора, от которого деревянным пароходам приходилось уворачиваться.
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Но в тот день «Аравия» плыла на запад и во второй половине дня солнце светило рулевому прямо в глаза. Наверное, из-за этого он не увидел массивный ствол орехового дерева, плывший по течению навстречу пароходу. Удар оказался настолько сильным, что бревно пробило борт «Аравии» в ее передней части и прочно застряло в пробоине.
Отверстие было внушительных размеров, а бревно не дало экипажу принять экстренные меры и поставить пластырь. Поэтому корпус судна начал быстро наполняться водой и «Аравия» дала сильный крен. К счастью, затопление парохода не было стремительным, поэтому пассажиры и члены экипажа успели сесть в шлюпки и благополучно добраться до берега.
Во время кораблекрушения была только одна жертва – утонул мул, привязанный к лесопильному оборудованию на грузовой палубе. Глубина реки в месте катастрофы была настолько незначительной, что «Аравия» не скрылась вся под водой и на поверхности остались ее верхняя палуба и дымовые трубы.
Отверстие было внушительных размеров, а бревно не дало экипажу принять экстренные меры и поставить пластырь. Поэтому корпус судна начал быстро наполняться водой и «Аравия» дала сильный крен. К счастью, затопление парохода не было стремительным, поэтому пассажиры и члены экипажа успели сесть в шлюпки и благополучно добраться до берега.
Во время кораблекрушения была только одна жертва – утонул мул, привязанный к лесопильному оборудованию на грузовой палубе. Глубина реки в месте катастрофы была настолько незначительной, что «Аравия» не скрылась вся под водой и на поверхности остались ее верхняя палуба и дымовые трубы.
Река Миссури
Но, несмотря на это, пароход был обречен – течение Миссури за несколько дней разрушило все палубные надстройки, а илистое дно засосало корпус «Аравии». Уже через неделю ничто не напоминало о том, что недавно на отмели затонул большой речной пароход с грузом.
За более чем сто лет изменилось многое, в том числе русло реки Миссури. То, что когда-то было серединой реки, оказалось вдали от берега и на месте крушения «Аравии» появилось кукурузное поле. Но про пароход не забыли – всем было хорошо известно, что с судна не смогли спасти ничего из груза и теперь все эти сокровища скрыты где-то под полем.
Нет, кладоискателей не интересовали кирпичи, балки и лесопилка – ходили слухи, что в трюмах «Аравии» было кое-что поинтереснее. Местные жители упорно верили в то, что пароход вез большой груз виски для поселенцев и целый ящик золота. Попытки найти место крушения предпринимались неоднократно, но заканчивались ничем, пока за дело не взялся Дэвид Хоули.
За более чем сто лет изменилось многое, в том числе русло реки Миссури. То, что когда-то было серединой реки, оказалось вдали от берега и на месте крушения «Аравии» появилось кукурузное поле. Но про пароход не забыли – всем было хорошо известно, что с судна не смогли спасти ничего из груза и теперь все эти сокровища скрыты где-то под полем.
Нет, кладоискателей не интересовали кирпичи, балки и лесопилка – ходили слухи, что в трюмах «Аравии» было кое-что поинтереснее. Местные жители упорно верили в то, что пароход вез большой груз виски для поселенцев и целый ящик золота. Попытки найти место крушения предпринимались неоднократно, но заканчивались ничем, пока за дело не взялся Дэвид Хоули.
Опытный кладоискатель привлек к поискам «Аравии» серьезный научно-технический арсенал. Им были использованы не только чувствительные металлоискатели, но и геологические карты, схемы эрозии грунта, вырезки из старых газет и даже материалы аэрофотосъемки. Поиск был непростым, но дал результат – в 1987 году Дэвид объявил, что «Аравия» найдена.
То, что осталось от парохода, находилось глубоко под землей в километре от берега Миссури и чтобы извлечь обломки на поверхность требовались масштабные земляные работы. Откапывали посреди кукурузного поля «Аравию» целый год, слой за слоем снимая грунт и старый речной ил. Часть работы выполнялась экскаваторами, часть гидромониторами, размывающими ил струей воды, а часть вручную.
То, что осталось от парохода, находилось глубоко под землей в километре от берега Миссури и чтобы извлечь обломки на поверхность требовались масштабные земляные работы. Откапывали посреди кукурузного поля «Аравию» целый год, слой за слоем снимая грунт и старый речной ил. Часть работы выполнялась экскаваторами, часть гидромониторами, размывающими ил струей воды, а часть вручную.
Когда корпус парохода появился на поверхности, усилия команды Хоули, наконец, были вознаграждены. Из земли начали одна за другой появляться вещи давно минувшей эпохи, причем в идеальном состоянии. На «Аравии» нашли посуду, ящики с продовольствием, бочки с касторовым маслом и мускатным орехом, обувь, одежду, оружие и даже такие мелочи, как швейные игры, очки, серьги и портсигары.
Все что было найдено с таким трудом под кукурузным полем сейчас можно увидеть в музее «Пароход Аравия» в Канзас-Сити, США. Кроме многочисленных мелких артефактов музей демонстрирует реконструкцию палубы парохода длиной 52 метра, паровые котлы, гребные колеса и якоря «Аравии». Здесь же представлен скелет мула – единственной жертвы кораблекрушения.
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Метки: интересное крушение пароход
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Уточнение - пароход ударила затопленная коряга сикамора, или платан западный (sycamore tree). Такие деревья в изобилии росли по берегам реки, и уносились течением при размытии берега.
Речной ил на столько хорошо и быстро облепил затонувший пароход, что солома, в которую был упакован фарфор, сохранила свой золотистый цвет. Консервированные в банках яблоки оказались вполне съедобными.
Раскопки парохода сильно изменили представление о жизни переселенцев запада США. Фарфор, сигары, устрицы, вина, вишня в коньке... «Арабия» везла немало предметов роскоши и деликатесов американского и европейского происхождения всё это было доступно обеспеченным жителям американского фронтира.