Советский секретный фотоаппарат продали по цене квартиры в Москве

Несмотря на такую высокую цену, ФС-З был не самым дорогим фотооборудованием, проданным на прошедшем аукционе. Дороже него были проданы: камера Leica IIIG в комплекте с Elmarit 90мм f/2.8 и 50-мм объектив Karl Ziess Planar f/0.7.



Leica IIIg чёрного цвета с такими же чёрными объективами Summarit 50mm f/1.5 и Elmarit 90mm f/2.8 описываются как очень редкие, выпущенные чуть ли ни в единственном экземпляре для шведской армии.