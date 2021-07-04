Советский секретный фотоаппарат продали по цене квартиры в Москве

Уникальный прототип советского фоторужья, разработанного для военно-морского флота, и помеченного в своё время грифом «совершенно секретно», на днях был продан на аукционе почти за 12,5 миллионов рублей.
Новый владелец секретного фоторужья определился в ходе недавно завершившегося аукциона Leitz Photographica, заплатив за него 144 000 Евро.
Созданный, ориентировочно, в 1943 году для Балтийского флота, ФС-3 фотоснайпер был разработан для дальних разведывательных миссий и оснащался 600-мм объективом с постоянной светосилой f/4,5.
По информации организаторов Leitz Photographica, этот проект этого фоторужья был внесен в список «совершенно секретных документов», поэтому единственная историческая документация, которую аукционный дом смог найти об этом фотоаппарате - это фотография, на которой изображён момент испытания фоторужья на флоте:
Согласно информации аукционного дома, сопоставимых фотоаппаратов не существует, и это может быть единственный когда-либо созданный образец. Именно поэтому редкость советского секретного фоторужья не осталась незамеченной любителями коллекционировать фототехнику.
Начальная стоимость лота с ФС-3 фотоснайпер составляла 60 000 Евро (около 5,2 миллиона рублей), но он был продан за цену, более чем вдвое превышающую стартовую - 144 000 Евро или около 12,5 миллиона рублей (кстати, это средняя цена квартиры в Москве).
Несмотря на такую высокую цену, ФС-З был не самым дорогим фотооборудованием, проданным на прошедшем аукционе. Дороже него были проданы: камера Leica IIIG в комплекте с Elmarit 90мм f/2.8 и 50-мм объектив Karl Ziess Planar f/0.7.
Leica IIIg чёрного цвета с такими же чёрными объективами Summarit 50mm f/1.5 и Elmarit 90mm f/2.8 описываются как очень редкие, выпущенные чуть ли ни в единственном экземпляре для шведской армии.
Комплект был продан за 408 000 Евро (примерно 35,3 миллиона рублей).
Объектив Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7, который аукционный дом описывает как «самый известный объектив, произведенный Zeiss», был разработан для фотосъёмки обратной стороны Луны во время лунных миссий НАСА.
Созданный для изучения космоса, этот объектив был продан за цену, которую можно считать “космической”: 180 000 Евро (около 15,6 миллиона рублей).
Источник:
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