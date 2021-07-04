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Советский секретный фотоаппарат продали по цене квартиры в Москве

Советский секретный фотоаппарат продали по цене квартиры в Москве (8 фото)

Автор:
04 июля 2021 23:22
Метки: СССР   интересно   технологии   фото   
739
8

Уникальный прототип советского фоторужья, разработанного для военно-морского флота, и помеченного в своё время грифом «совершенно секретно», на днях был продан на аукционе почти за 12,5 миллионов рублей.

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Метки: СССР   интересно   технологии   фото   
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5  комментариев
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8k
Cornho 7 часов назад
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3k
RALEXXX 6 часов назад
Фоторужье, которое продавалось в СССР по цене 280 рублей - это не оно?
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45k
parallax 7 часов назад
50mm f/ 0,7 - оптика с такой светосилой, это мечта любого знающего фотографа.
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