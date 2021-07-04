Увлекательные исторические фото с фактами, которые расскажут то, о чём не пишут в учебниках по истории

После употребления наркотика солдат было не остановить. Они могли бодрствовать три дня и три ночи подряд, например, во время Арденнской операции 16 декабря 1944 — 29 января 1945.

Благодаря первитину в историю так же вошёл финский солдат Аймо Койвунен, который прибыл в составе разведывательного отряда на советско-финский фронт 16 марта 1944 года, но был вынужден спасаться бегством от советских войск. Солдат принял сразу 30 капсул препарата (которые предназначались на весь отряд), как сообщается, он мог сделать это по ошибке, из-за волнения, или что ему просто было неудобно открывать упаковку. Впав в метамфетаминовый бред, он проехал на лыжах 400 км. Аймо просто не мог остановиться. Всё это время он питался только сосновыми почками и съел одну сибирскую сойку, которую смог поймать и съесть в сыром виде. После нахождения солдата в одной из канав, его доставили в больницу. На тот момент у Аймо был пульс под 200 и он весил всего 43 кг. Он выжил и мирно скончался в возрасте 71 года.