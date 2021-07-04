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Увлекательные исторические фото с фактами, которые расскажут то, о чём не пишут в учебниках по истории

Увлекательные исторические фото с фактами, которые расскажут то, о чём не пишут в учебниках по истории (17 фото)

Автор:
04 июля 2021 12:40
Метки: интересно   история   фото   
1476
17

Каждый день мы с вами творим историю, и она как хорошее вино, чем старее какие-нибудь исторические факты, тем они интереснее. Из-за своей сущности, история никогда не кончится, и с годами её будет становиться всё больше и больше. Однако нам не надо знать всё, а можно ограничиться лишь самыми интересными фактами, ведь мы с вами не историки (хотя кто-то из вас наверняка историк), а просто любители.

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Метки: интересно   история   фото   
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kalinser 3 часа назад
"президент Гарри Трумэн отдал приказ не вербовать немецких учёных, которые непосредственно работали на нацистов"
Особенно Фон Браун
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2k
Frank Borman 43 минуты назад
В рамках секретной операции разведки США под названием «Скрепка», в период с 1945 по 1959 гг из бывшей нацистской Германии были вывезены 1600 немецких ученых, инженеров и техников для работы на правительство США

У СССР была такая же программа. Например, немецкий оружейник Хуго Шмайссер после войны работал в Ижевске (Ижмаш), рядом с М.Калашниковым. Великий немецкий физик Манфред фон Арденне работал в лаборатории под Сухуми, занимался ядерной физикой.
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1k
Татьяна Юсова 3 часа назад
Согласна, что в учебниках истории не расскажут про макеты маринованных огурцов, бодибилдерах и ещё о многом другом.
Может потому, что для этих, бесспорно интересных фактов, есть другие учебники?
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