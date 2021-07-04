Увлекательные исторические фото с фактами, которые расскажут то, о чём не пишут в учебниках по истории

Каждый день мы с вами творим историю, и она как хорошее вино, чем старее какие-нибудь исторические факты, тем они интереснее. Из-за своей сущности, история никогда не кончится, и с годами её будет становиться всё больше и больше. Однако нам не надо знать всё, а можно ограничиться лишь самыми интересными фактами, ведь мы с вами не историки (хотя кто-то из вас наверняка историк), а просто любители.
Как сообщает издание Los Angeles Times, восхождения на пирамиды осуществлялись веками. Записи показывают, что во время попыток взобраться на пирамиды за последние 200 лет погибло более 1600 человек. Последней погибшей была 21-летняя американка Сюзанна Урбан, которая умерла в результате падения в 1980-м году.
Строительство началось в 1875 году. Чтобы закончить Статую Свободы строительные бригады работали круглосуточно, 7 дней в неделю, в течение 9 лет. После завершения в 1885 году, статую разобрали на 350 частей и отправили в Нью-Йорк, где она снова была собрана. Несколько частей статуи были отправлены десятью годами ранее. Рука и факел Свободы были выставлены на Всемирной выставке 1876 года в Филадельфии, а затем в парке Мэдисон-сквер, чтобы вызвать шумиху и собрать деньги
Во время Второй мировой войны некоторые нападения нацистов проходили под метамфетамином, который носил название «первитин»
После употребления наркотика солдат было не остановить. Они могли бодрствовать три дня и три ночи подряд, например, во время Арденнской операции 16 декабря 1944 — 29 января 1945.
Благодаря первитину в историю так же вошёл финский солдат Аймо Койвунен, который прибыл в составе разведывательного отряда на советско-финский фронт 16 марта 1944 года, но был вынужден спасаться бегством от советских войск. Солдат принял сразу 30 капсул препарата (которые предназначались на весь отряд), как сообщается, он мог сделать это по ошибке, из-за волнения, или что ему просто было неудобно открывать упаковку. Впав в метамфетаминовый бред, он проехал на лыжах 400 км. Аймо просто не мог остановиться. Всё это время он питался только сосновыми почками и съел одну сибирскую сойку, которую смог поймать и съесть в сыром виде. После нахождения солдата в одной из канав, его доставили в больницу. На тот момент у Аймо был пульс под 200 и он весил всего 43 кг. Он выжил и мирно скончался в возрасте 71 года.
Вряд ли всё было бы белым, потому как уже было доказано, что римские скульптуры и сооружения часто были окрашены в синий, красный и жёлтый цвета
На кубике выгравированы задания, например: «Пей до дна и танцуй» или «Спой песню»
Набор макетов маринованных огурцов Heinz примерно 1905 года, которыми пользовались продавцы, чтобы показывать потенциальным покупателям размеры и количество солений в бочках
Компания Heinz была основана в 1869 году, и с тех пор успешно продавала кетчупы, соусы и соленья.
Это набор макетов маринованных огурцов в твоем кармане или ты просто рад меня видеть?
Колесница не выглядит очень устойчивой из-за 4 колёс, близко расположенных друг к другу. Скорее всего она не была военной, а носила церемониальный характер.
Бутылка была обнаружена в 1867 году в римской гробнице недалеко от Шпайера, Германия, и датируется 325–350 г н.э. Содержимое бутылки потеряло этанол, но согласно анализам часть жидкости когда-то была вином
На момент завершения строительства башни-близнецы были самыми высокими зданиями в мире, первый небоскрёб имел высоту 417 м, а второй — 415,1 м.
Фаюмские портреты — погребальные портреты в Римском Египте. Эти портреты ~2000-летней давности, были найдены в некрополе Египта
Этот коллаж очень напоминает виды стрижек, которые раньше висели в парикмахерских. Меня, пожалуйста, под Брута, но чуть длиннее
Сбросили они однажды цепь, а за ней палубу, котлы и т.д...
Кстати, в левом нижнему углу можно видеть очень молодого рабочего, которому на вид лет 12.
Можем поспорить, что автор перерисовки был уверен, что этого никто никогда не узнает
Это клише на пластинке из пьютера, было получено французским изобретателем Жозефом Нисефором Ньепсом в 1826 году с помощью камеры-обскура. Позже с этого клише была напечатана легендарная фотография «Вид из окна в Ле Гра», на которой изображён вид из окна мастерской Ньепса в поместье Гра, расположенном в городке Сен-Лу-де-Варенн, Бургундия, Франция
Арест сербского революционера Гаврило Принципа после убийства Франца Фердинанда в Сараево, что послужило формальным поводом для начала Первой мировой войны, 1914 г
Гаврило застрелил эрцгерцога и его жену Софию (по его словам случайно), из-за чего был приговорён к 20 годам каторги, так как его не могли приговорить к смертной казни из-за 19-летнего возраста. В заключении молодой революционер умер от туберкулёза, которым, как известно, был болен ещё до преступления
В рамках секретной операции разведки США под названием «Скрепка», в период с 1945 по 1959 гг из бывшей нацистской Германии были вывезены 1600 немецких ученых, инженеров и техников для работы на правительство США
Как сообщается, это было сделано не для того, чтобы заполучить выдающихся учёных, а чтобы их знания и наработки не попали к в руки Советского Союза и Великобритании. Причём президент Гарри Трумэн отдал приказ не вербовать немецких учёных, которые непосредственно работали на нацистов, поддерживали их или был членами нацистской партии
На центральном фото в коллаже вы можете видеть Евгения Сандова (настоящее имя Фридрих Мюллер), который считается основоположником бодибилдинга. Для выступления в цирке он выбрал себе псевдоним Евгений Сандов, взяв девичью фамилию своей русской матери (папа был немец). После обретения славы он уехал в США, где заработал много денег на продаже спортивных снарядов, а также программ тренировок и питания
Spam — это консервированный колбасный фарш из свинины, название которого намеренно часто произносилось в скетче, чтобы оно стало раздражать. Очень раздражать. Таким образом, спам раздражает человечество ещё с 1969 года
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Особенно Фон Браун
У СССР была такая же программа. Например, немецкий оружейник Хуго Шмайссер после войны работал в Ижевске (Ижмаш), рядом с М.Калашниковым. Великий немецкий физик Манфред фон Арденне работал в лаборатории под Сухуми, занимался ядерной физикой.
Может потому, что для этих, бесспорно интересных фактов, есть другие учебники?