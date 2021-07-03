Инфекционист рассказала, как обезопасить себя от паразитарной "болезни купальщика"

Вместе с открытием купального сезона на головы (и кожу) россиян обрушилась новая напасть – церкариоз или "болезнь купальщика".
За последний месяц повысилось число обращений к дерматологам с жалобами на кожный зуд, повышенную температуру и волдыри на теле.
Доцент кафедры инфекционных болезней ПИМУ Наталья Сенягина рассказала журналистам о болезни: "Церкариоз — острое паразитарное заболевание, которое развивается у людей, купающихся в водоемах со стоячей водой. Оно вызывается личинками паразитических плоских червей из рода трематод. Источником являются водоплавающие птицы — они являются резервуаром для церкариев. С фекалиями птиц в водоем попадают их яйца, из которых образуются личинки. Они и внедряются под кожу человека, вызывая острую аллергическую реакцию, что сопровождается появлением высыпания и сильным зудом".
Инфекционист пояснила, что заболевание не передаётся от человека к человеку, внешне напоминает укусы насекомых и доставляет массу неудобств.
Основным фактором риска подцепить заболевание является купание в водоёмах со стоячей водой, поэтому доктор рекомендует избегать таких мест.
По словам Натальи Сенягиной, лечится церкариоз антигистаминными и местными противозудными препаратами, но никак не гормональными.
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"При попытке заразить неспецифичного хозяина с более грубыми покровами (например, человека) птичьи церкарии гибнут, однако в качестве первичной реакции способны вызывать раздражение кожи, аллергию и сильный зуд. Температура тела при этом повышается до 38 С и выше. Дальнейшее развитие этого паразитарного заболевания в виде системного поражения организма больного различными биологически активными веществами и продуктами распада церкарий и собственных тканей способно вызвать более глубокие нарушения с длительным течением."