Инфекционист рассказала, как обезопасить себя от паразитарной "болезни купальщика"

За последний месяц повысилось число обращений к дерматологам с жалобами на кожный зуд, повышенную температуру и волдыри на теле.



Доцент кафедры инфекционных болезней ПИМУ Наталья Сенягина рассказала журналистам о болезни: "Церкариоз — острое паразитарное заболевание, которое развивается у людей, купающихся в водоемах со стоячей водой. Оно вызывается личинками паразитических плоских червей из рода трематод. Источником являются водоплавающие птицы — они являются резервуаром для церкариев. С фекалиями птиц в водоем попадают их яйца, из которых образуются личинки. Они и внедряются под кожу человека, вызывая острую аллергическую реакцию, что сопровождается появлением высыпания и сильным зудом".