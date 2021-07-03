FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 4562 поста • 765 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Инфекционист рассказала, как обезопасить себя от паразитарной "болезни купальщика"

Инфекционист рассказала, как обезопасить себя от паразитарной "болезни купальщика" (2 фото)

Автор:
03 июля 2021 13:57
Сообщество : Жить в России
Метки: Водоём   болезнь   кожное заболевание   купание   паразиты   церкариоз   
1514
2

Вместе с открытием купального сезона на головы (и кожу) россиян обрушилась новая напасть – церкариоз или "болезнь купальщика".

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Водоём   болезнь   кожное заболевание   купание   паразиты   церкариоз   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Татьяна Юсова Час назад
То есть купание в озерах нежелательно? Купались столетиями и не было проблем! Ну если что-то зачешется, попьют отвар успокоительных травок, помажут чем нибудь, и всё пройдет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
78
Mischa Татьяна Юсова 43 минуты назад
Купаться можно только там, где бьет ключ и водятся раки... следует опасаться омута. Он пострашней кусачих бактерий
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
972
Вано 38 минут назад
Паразитическое заболевание лечить антигистаминными препаратами?
Новое слово в медицине. Это прорыв!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
919
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
919
Показать ещё
19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото) 19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото) Причины потери обоняния Причины потери обоняния Почему воробьи купаются в песке? Почему воробьи купаются в песке? Взаимосвязь жары и самочувствия Взаимосвязь жары и самочувствия Зудень – возбудитель чесотки: заражение, размножение, лечение и профилактика Зудень – возбудитель чесотки: заражение, размножение, лечение и профилактика "Живи быстро - умри молодым": в Татарстане от анорексии скончалась модель "Живи быстро - умри молодым": в Татарстане от анорексии скончалась модель
Ирина Николаевна

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

94081



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Инопланетная плесень, которую не берет даже нож
1
21
Инопланетная плесень, которую не берет даже нож
Чем ворон отличается от вороны
10
91
Чем ворон отличается от вороны
﻿
19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото)
19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Снег по версии netflix
1
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#кино#люди#приколы#автомобили#фотографии#знаменитости#путешествия
#Юмор#Россия#подборка#сша#СССР#спорт#картинки#прикольные#отдых#соцсети
#факты#интересное#история#забавно#дтп#аварии#новости#собака#пешехода сбили#футбол

На что жалуетесь?

Вернуться