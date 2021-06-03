Когда человек не чувствует запахи, то первым предположением, объясняющим такое состояние, является заражение ковид-19. Но не только эта болезнь провоцирует нарушение обонятельной функции – очень, к слову, важной.
Помимо гриппа и простуды потерю обоняния могут вызывать такие недуги как болезнь Альцгеймера и Паркинсона. Нередко именно этот симптом выступает в качестве одного из первых свидетельств поражения головного мозга. В этом случае природа потери способности чувствовать запахи исключительно неврологическая. Атрофия коры затрагивает отдел, где располагается обонятельный анализатор.
Помимо этих болезней проблемы с обонянием могут вызывать следующие факторы:
- аллергическая реакция. При появлении поблизости аллергена развивается отек, препятствующий нормальному восприятию запахов;
- травмирование. Удар, перелом, травма мозга может сразу лишить человека обоняния;
- старение. С возрастом все реакции в организме замедляются: это естественный ход вещей. Это касается и слизистой оболочки носовой полости;
- новообразования. Появление в носу полипов, опухолей и других образований препятствует нормальному восприятию запахов;
- курение. Эта вредная привычка негативно сказывается на состоянии обонятельных рецепторов и может полностью лишить человека возможности ощущать запахи;
- частые стрессы. Постоянное эмоциональное напряжение и перегрузки способны вызвать проблемы с обонянием;
- ожоги. Вдыхание токсичных паров или использование лекарственных средств на спиртовой основе негативно отражается на состоянии слизистой;
- физиологически неправильное строение носовой перегородки;
- недостаток витаминов и других важных для организма веществ.
Несмотря на кажущуюся малозначительность этого чувства, оно играет важную роль, поскольку запускает процесс пищеварения, стимулируя выработку желудочного сока.
При попадании в носовую полость вирусов и других вредоносных агентов запускается защитная реакция, к примеру, чихание. При потере обоняния защитная реакция не активизируется, и процесс поражения будет беспрепятственно продолжаться и дальше.
Восстановление обонятельной функции в зависимости от первопричины может осуществляться одним или несколькими из следующих способов:
- хирургический – устранение образования, выпрямление носовой перегородки и т.д.;
- медикаментозный. Спектр назначенных препаратов может быть самым широким, начиная от промываний и спреев и заканчивая антибиотиками и противогрибковыми мазями;
- физиотерапевтический. СВЧ-терапия, прогревания, ингаляции, лазер назначаются в зависимости от первопричины и сложности заболевания;
- использование народных средств – отваров, настоев, промываний на основе лекарственных трав;
- комплексный. Подразумевает одновременное применение нескольких способов восстановления обоняния.
Во избежание потери обоняния важно укреплять иммунитет, что снижает риск инфекций, и соблюдать меры безопасности при работе с едкими и токсичными веществами. Помимо этого важно избегать стрессовых ситуаций, питаться здоровой пищей, регулярно проходить медицинские осмотры, принимать витаминно-минеральные комплексы, регулярно проводить проветривание и влажную уборку помещения, соблюдать правила гигиены.
А вам приходилось сталкиваться с потерей обоняния? Как получилось его вернуть?
Источник:
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А эти идиоты какие-та там анализы делают... когда все ясно - чихнул, значить вирус!