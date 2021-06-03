Помимо гриппа и простуды потерю обоняния могут вызывать такие недуги как болезнь Альцгеймера и Паркинсона. Нередко именно этот симптом выступает в качестве одного из первых свидетельств поражения головного мозга. В этом случае природа потери способности чувствовать запахи исключительно неврологическая. Атрофия коры затрагивает отдел, где располагается обонятельный анализатор.

Помимо этих болезней проблемы с обонянием могут вызывать следующие факторы:

- аллергическая реакция. При появлении поблизости аллергена развивается отек, препятствующий нормальному восприятию запахов;

- травмирование. Удар, перелом, травма мозга может сразу лишить человека обоняния;

- старение. С возрастом все реакции в организме замедляются: это естественный ход вещей. Это касается и слизистой оболочки носовой полости;

- новообразования. Появление в носу полипов, опухолей и других образований препятствует нормальному восприятию запахов;

- курение. Эта вредная привычка негативно сказывается на состоянии обонятельных рецепторов и может полностью лишить человека возможности ощущать запахи;

- частые стрессы. Постоянное эмоциональное напряжение и перегрузки способны вызвать проблемы с обонянием;

- ожоги. Вдыхание токсичных паров или использование лекарственных средств на спиртовой основе негативно отражается на состоянии слизистой;

- физиологически неправильное строение носовой перегородки;

- недостаток витаминов и других важных для организма веществ.