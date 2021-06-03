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Причины потери обоняния

Причины потери обоняния (3 фото)

Автор:
03 июня 2021 10:52
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Травма   болезнь   запах   опухоль   потеря   почемучка   слизистая   стресс   
1062
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Когда человек не чувствует запахи, то первым предположением, объясняющим такое состояние, является заражение ковид-19. Но не только эта болезнь провоцирует нарушение обонятельной функции – очень, к слову, важной.

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Метки: Травма   болезнь   запах   опухоль   потеря   почемучка   слизистая   стресс   
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423
Миша 4 часа назад
Отбить нюх поможет Кайенская смесь - порошок из перца и табака, известна всем читавшим про шпийонов.

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14k
Corvus Corax 3 часа назад
"При попадании в носовую полость вирусов и других вредоносных агентов запускается защитная реакция, к примеру, чихание."
А эти идиоты какие-та там анализы делают... когда все ясно - чихнул, значить вирус!
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4k
Денис Колосов 4 часа назад
как аллергик со стажем, скажу, что потеря обоняния при ковид и аллергии, совершенно разные.. при ковид обоняние просто выключено, несмотря на то что нос дышит , хоть нашатырь нюхай - все пофиг. При аллергии, просто отекает нос и не дышит, если разогнать кровь, допустим пробежать пару км (это я так делал, когда не было нормальных антигистаминных препаратов, а дышать хотелось ), обоняние появится..
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