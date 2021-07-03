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Налога на роскошь в России не будет: правительство заботится о сверхбогатых

Налога на роскошь в России не будет: правительство заботится о сверхбогатых (6 фото)

Автор:
03 июля 2021 09:54
Сообщество : Политика
Метки: Правительство РФ   богатые   забота   налог   налог на роскошь   политика   
795
6
Который год правительство отвергает все инициативы по введению налога на роскошь. И почему же наши власти так переживают за богатых?
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Метки: Правительство РФ   богатые   забота   налог   налог на роскошь   политика   
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4k
KonstantinLeirov Час назад
Ну в такой то версии, что он тут приведен - вряд ли нужен. Как пример: фермер покупает для своего хозяйства трактор и комбайн. Знаете сколько стоит эта техника?? И что теперь, фермеру пришлось бы платить налог на роскошь, потому что у него есть комбайн за 15 лямов? С учётом того, что в нашей стране подавляющее большинство фермерских хозяйств концы с концами сводит кое как.
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4k
RRK 3 минуты назад
Ну все правильно, что вы бурогозите? Олигархи представляют имидж страны и показывают насколько богатая у нас страна. Считаю, что надо их полностью освободить от налогов ради такого благого дела
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3k
Brataxe 6 минут назад
"В правительстве объяснили своё решение тем, что владельцы данной собственности уже и так уплачивают другие налоги в зависимости от стоимости объектов – налог на имущество физических лиц, транспортный налог, земельный налог, налог на имущество организаций."

То есть как дело касается самих себя любимых, так ай-яй-яй, мы же уже платим транспортный налог с повышающим коэффициентом. А как простого народа, так нате вам и транспортный налог, и постоянный рос цен на безнзин с налогами в 3/4 его стоимости, и платон вот вам, и платные дороги ещё берите. Все для любимого народа. А завтра ещё что-нибудь придумаем. Но ругать власть нельзя, за это тюрьма.
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−190
Лучший Друг 22 минуты назад
@Татьяна Юсова

Вы ещё скажите - не понравится президент, другого выберем..... Экстремистка вы наша...

Кстати. На последних выборах в думу по партийных спискам едро набрал всего 40%. Меньше всего за все время существования

Но хитрый финт руками с мажоритариями и вуаля - 75% - впервые конституционное большинство.

Во власти далеко не дураки сидят. Нет, конечно, не настолько не дураки, чтобы хорошие законы для страны принимать, но как удержаться у власти, они принимают
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632
СанТимм 24 минуты назад
Ирина Николаевна, а ты вообще-то кто? Хохол или ниггер преклонных годов?
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13k
albedo Полчаса назад
Вообще то у нас (в России) УЖЕ есть налог на роскошь.

Его я плачу в виде повышенного транспортного налога на машину стоимостью свыше 3 млн. рублей, на квартиру налог на имущество от 0.1 % при стоимости квартиры от 10 млн. до 2 % (то есть налог в ДВАДЦАТЬ РАЗ больше) при стоимости квартиры от 300 млн. рублей.

Похоже школьник на каникулах писал этот опус.
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−190
Лучший Друг Полчаса назад
@KonstantinLeirov

Вы путаете предметы роскоши и средства производства. Вот если фермер продаст комбайн за 15 лямов и купит бентли.....

Предметы роскоши – это товары премиум-класса (дизайнерская одежда, сумки и аксессуары, ювелирные украшения и часы, косметика и парфюмерия), дорогостоящие объекты недвижимости и транспорт (поместья, яхты, самолёты, лимузины), объекты изобразительного искусства и коллекционирования, алкогольные напитки.
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6k
Фельдъегерь Полчаса назад
налог на роскошь уже давно введен. В соцсетях, конечно, полно дебилов, готовых осуждать всё только на основании заголовков статей помойных СМИ, но владельцы яхт, самолетов и другой роскоши и так платят налоги на это имущество.
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13k
Вася Александрович Полчаса назад
"правительство заботится о сверхбогатых"
Потому что сверхбогатые - это и есть правительство.
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−190
Лучший Друг 36 минут назад
Чиновники считают, что налог на роскошь приведёт к тому, что из России сбегут все богатые.... А иностранные патриоты России вроде сигнала и этого носа ого алкаша из Франции к нам не приедут.

Вообще престиж страны под угрозой! Конституционный строй трещит! Не раскачивайте лодку, крыс тошнит!

Пс. Справоросики естественно понимают, что их популистский проект не пройдёт. Просто выборы скоро, пытаются переманить электорат у кпрф и лдпр.
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1k
Вадим 49 минут назад
Вот прям даже интересно становится сколько у народа терпения ещё, уже в открытую прям. Эй вы холопье, отребье! Поганцы просто гадят на людей не стесняясь, в открытую.. а люди обтекают и только рады и хоть бы не хуже, а каждый раз всё хуже и хуже
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12k
Паша Эмильевич 53 минуты назад
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1k
Татьяна Юсова 55 минут назад
Осенью выберем другую Думу. Вот кого выберем, такие законы и будут.
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