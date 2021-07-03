Налога на роскошь в России не будет: правительство заботится о сверхбогатых

...2)...закон на роскошь. Почему? Да потому, что ставки на роскошь на порядок выше, чем повышенный налог. Умный человек этого не понимать не может. Соответственно эти дебилы заволновались, что им и их хозяевам, которые пропихнули их на эти должности, придется раскошелиться.