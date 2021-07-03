Налога на роскошь в России не будет: правительство заботится о сверхбогатых

В правительстве объяснили своё решение тем, что владельцы данной собственности уже и так уплачивают другие налоги в зависимости от стоимости объектов – налог на имущество физических лиц, транспортный налог, земельный налог, налог на имущество организаций.
Чиновники считают, что налог на роскошь приведёт к двойному налогообложению и именно поэтому Правительство Российской Федерации проект не поддержало.
В соцсетях россияне уже осудили данное решение:
Правительство РФ не поддержало налог на роскошь. Да кто бы сомневался , они лучше холопам новые поборы придумают и поддержат , чем себя любимых обделят. https://t.co/rLvAG02vEz— Gebi1889 (@gebi1889) July 3, 2021
"Правительство не поддержало введение налога на роскошь"— Белый V (@V93873014) July 3, 2021
И не надо возмущаться,просто не все в правительстве могут позволить себе такую роскошь как налог на роскошь.Однако с добрым утром твиутторская братия.
...2)...закон на роскошь. Почему? Да потому, что ставки на роскошь на порядок выше, чем повышенный налог. Умный человек этого не понимать не может. Соответственно эти дебилы заволновались, что им и их хозяевам, которые пропихнули их на эти должности, придется раскошелиться.— Глас вопиющего (@Elena52504548) July 3, 2021
Потому что там богатые сидят, они сами себе налоги не хотят. Зато бедным найдут налог.— Бабочка (@ranga_oksana) July 3, 2021
Скоро купить морковь роскошь будет. И налог на неё добавить
А что думаете вы: нужен ли в России налог на роскошь?
Источник:
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То есть как дело касается самих себя любимых, так ай-яй-яй, мы же уже платим транспортный налог с повышающим коэффициентом. А как простого народа, так нате вам и транспортный налог, и постоянный рос цен на безнзин с налогами в 3/4 его стоимости, и платон вот вам, и платные дороги ещё берите. Все для любимого народа. А завтра ещё что-нибудь придумаем. Но ругать власть нельзя, за это тюрьма.
Вы ещё скажите - не понравится президент, другого выберем..... Экстремистка вы наша...
Кстати. На последних выборах в думу по партийных спискам едро набрал всего 40%. Меньше всего за все время существования
Но хитрый финт руками с мажоритариями и вуаля - 75% - впервые конституционное большинство.
Во власти далеко не дураки сидят. Нет, конечно, не настолько не дураки, чтобы хорошие законы для страны принимать, но как удержаться у власти, они принимают
Его я плачу в виде повышенного транспортного налога на машину стоимостью свыше 3 млн. рублей, на квартиру налог на имущество от 0.1 % при стоимости квартиры от 10 млн. до 2 % (то есть налог в ДВАДЦАТЬ РАЗ больше) при стоимости квартиры от 300 млн. рублей.
Похоже школьник на каникулах писал этот опус.
Вы путаете предметы роскоши и средства производства. Вот если фермер продаст комбайн за 15 лямов и купит бентли.....
Предметы роскоши – это товары премиум-класса (дизайнерская одежда, сумки и аксессуары, ювелирные украшения и часы, косметика и парфюмерия), дорогостоящие объекты недвижимости и транспорт (поместья, яхты, самолёты, лимузины), объекты изобразительного искусства и коллекционирования, алкогольные напитки.
Потому что сверхбогатые - это и есть правительство.
Вообще престиж страны под угрозой! Конституционный строй трещит! Не раскачивайте лодку, крыс тошнит!
Пс. Справоросики естественно понимают, что их популистский проект не пройдёт. Просто выборы скоро, пытаются переманить электорат у кпрф и лдпр.