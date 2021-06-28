FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 830 постов • 200 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
Пражская весна: причины, суть, подавление

Пражская весна: причины, суть, подавление (3 фото)

Автор:
28 июня 2021 12:08
Сообщество : Исторические факты
Метки: Александр Дубчек   Пражская весна   завершение   политика   почемучка   противостояние   столкновение   чехословакия   
1613
3

Завершилась Пражская весна довольно быстро после начала, не продлившись и полугода. Что стало причиной развития этих событий, и к каким итогам они привели?

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: Александр Дубчек   Пражская весна   завершение   политика   почемучка   противостояние   столкновение   чехословакия   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
22
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
22  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
1k
Moon24 2 часа назад
Советские подонки по всему миру шастали , и в Европе и в Африке были бандитские действия . Потом удивляются отчего их все ненавидят
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
1k
zenon 20 минут назад
В общем без кровопролития, как расстрел Белого дома в Москве. Только хватали коммунистов, и убивали, но безболезненно. Мой сосед, как раз служил третий год в танковых войсках и он своими глазами видел, как всё было "хорошо". А ещё лучше это описал писатель в книге "Тридцать случаев майора Земана". Бывший житель Праги вернулся из концлагеря а в его квартире жил жилец, который его выдал гестапо. Он увидел Земена и спросил его - ты меня не сдашь, как я тебя. Там описывается, как силы безопасности отлавливали немцев в горах где их прятали чехи. Вот эти самые не выловленные члены чешских пособников нацизма и затеяли там переполох. А командовали всем этим те чехи, которые сбежали в Австрию и их подготовили американцы совместно с немцами. Семён танкист, рассказал, что стояли они между домами, что бы сбоку не влепили гранатой. И их танк начали обстреливать из немецких пулемётов. Танк они повредить не могли. Но впереди стояла толпа, которую они не хотели подавить. Потом с чердака из дома напротив стали стрелять по танку и по толпе перед танком. Люди сразу бросились и спрятались позади танка. И тут наводчик не выдержал и бронебойным саданул в чердак того дома. А потом уже чехословацкие милиционеры, которые прибежали на эту площадь, полезли на чердак и привели троих человек. Один из них был в военной форме. Зато немцы повеселились. Они с ними вели такие беседы, как в то время, когда командовали чехией как генерал-губернаторством. Лупили их как сидорову козу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
64k
Максим 53 минуты назад
Что стало причиной? Это первая попытка цветной революции со стороны запада.. И да.. Это по сути следствие того что не была проведена полноценная чистка. Чехи работали на немцев с удовольствием.. Соревновались. они вообще себя считали уже частью немецкой нации, а потом пришли клятые русские и разрушили их европейское будущее. Так что у строить там бунт было не проблемой.. с другой стороны - поинтересуйтесь как они реагировали на наши патрули и немецкие во время восстания) В общем мы слишком добрые - и пока эта беда у нас не пройдет так будет всегда.. Всегда освобожденные народы будут нам плевать в спину и предавать. Должно быть отношение глаз за глаз, как ты ко мне, так и я к тебе.. Чужая земля не нужна, но и своей ни метра не отдадим. Чужакам здесь не место и другой "национализм"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Robin Hood 54 минуты назад
Чехов надо было юбать грубо и жОстко, как в свое время их юбал хэрр Гитлер, тогда все было бы хорошо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−17
Племянник Путина Час назад
галатея, думать и анализировать не твоё. Твоё полы мыть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Александр Зотов Час назад
там ГДР отрывалась по полной, насколько я помню из рассказов. Нашим то запрещены были агрессивные действия
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
★Lucifer★ Час назад
Лучше бы ты делала посты про кур...

https://old.fishki.net/3816413-prichiny-v-svjazi-s-kotorymi-kury-perestajut-nestisy-vesnoj-i-osenyju.htmlhttps://old.fishki.net/3816413-prichiny-v-svjazi-s-kotorymi-kury-perestajut-nestisy-vesnoj-i-osenyju.html
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
куджо 2 часа назад
Если б это на экзамене было озвучено, это провал, я б ещё и исключил...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
1k
Hunde Beißer2 2 часа назад
Танки идут по Праге
в закатной крови рассвета.
Танки идут по правде,
которая не газета.

Танки идут по соблазнам
жить не во власти штампов.
Танки идут по солдатам,
сидящим внутри этих танков.

Боже мой, как это гнусно!
Боже какое паденье!
Танки по Яну Гусу,
Пушкину и Петефи.

Страх это хамства основа.
Охотнорядские хари,
вы это помесь Ноздрёва
и человека в футляре.

Совесть и честь вы попрали.
Чудищем едет брюхастым
в танках-футлярах по Праге
страх, бронированный хамством.

Что разбираться в мотивах
моторизованной плётки?
Чуешь, наивный Манилов,
хватку Ноздрёва на глотке?

Танки идут по склепам,
по тем, что ещё не родились.
Чётки чиновничьих скрепок
в гусеницы превратились.

Разве я враг России?
Разве я не счастливым
в танки другие, родные,
тыкался носом сопливым?

Чем же мне жить, как прежде,
если, как будто рубанки,
танки идут по надежде,
что это родные танки?

Прежде чем я подохну,
как мне не важно прозван,
я обращаюсь к потомку
только с единственной просьбой.

Пусть надо мной без рыданий
просто напишут, по правде:
«Русский писатель. Раздавлен
русскими танками в Праге».

Е.Евтушенко
1968 г.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Слепой Пью 2 часа назад
Дядя, вернувшийся со службы в Чехословакии (был там уже после всех событий), назвал приблудившегося ко двору барбоса Дубчеком - когда объявили о снятии его со всех постов. Бабушка ругалась - трудно запомнить, мол! но потом все привыкли. Вот такие отголоски политики...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Игорь 3 часа назад
У меня отец в срочку попал как раз на эти события (был связистом). Не любил вспоминать. А когда стал совсем плохой - даже слезу пускал если заходил разговор.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Galateya

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

32474



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Люди, которым повезло встретиться с тем, что не каждый день увидишь
2
76
Люди, которым повезло встретиться с тем, что не каждый день увидишь
Как 40 испанцев разгромили 600 самураев
4
110
Как 40 испанцев разгромили 600 самураев
Набирающие популярность в сообществах
Из мира технологий
0
0
Из мира технологий
Почему так названа весна?
1
7
Почему так названа весна?
От клубня до пюрешки. Как делают картофельное пюре быстрого приготовления
От клубня до пюрешки. Как делают картофельное пюре быстрого приготовления
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Сосед, разрывающий пасть писающему мальчику
7
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#картинки#интересное#в мире#красота#драка#комментарии#на различный вкус#прикол
#интересно#факты#СССР#фотографии#прикольные#приколы#дети#смешные#young stars#подборка
#Юмор#животные#люди#шоу бизнес#Россия#Разное#знаменитости#удивительно#познавательно#спорт

На что жалуетесь?

Вернуться