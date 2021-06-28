Дубчек поставил своей целью уменьшить жесткость государственной цензуры и обеспечить населению основные гражданские права и свободы. Народ с энтузиазмом воспринял нововведения, и Дубчек нашел с его стороны активную поддержку.

Результатом ослабления цензуры стал рост негатива по отношению к СССР, поскольку именно он фактически осуществлял контроль над Чехословакией. Обеспокоенные советские руководители моментально подготовили план по вводу войск. Но Брежнев до последнего отказывался к нему прибегать.

В ответ на критику глав других государств, входящих в Организацию Варшавского договора, сформированное Дубчеком правительство заявило, что лояльно по отношению к Москве, но при этом будет и далее следовать намеченным путем – путем либеральных реформ.

В результате правительства СССР, а также Болгарии, Венгрии, Польши, ГДР решили вмешаться с целью предотвращения антикоммунистической революции.