Завершилась Пражская весна довольно быстро после начала, не продлившись и полугода. Что стало причиной развития этих событий, и к каким итогам они привели?
Фактически под Пражской весной понимается временной отрезок с января по август 1968 года, во время которого пришедший к власти в Чехословакии Александр Дубчек активно продвигал комплекс либеральных реформ.
Дубчек поставил своей целью уменьшить жесткость государственной цензуры и обеспечить населению основные гражданские права и свободы. Народ с энтузиазмом воспринял нововведения, и Дубчек нашел с его стороны активную поддержку.
Результатом ослабления цензуры стал рост негатива по отношению к СССР, поскольку именно он фактически осуществлял контроль над Чехословакией. Обеспокоенные советские руководители моментально подготовили план по вводу войск. Но Брежнев до последнего отказывался к нему прибегать.
В ответ на критику глав других государств, входящих в Организацию Варшавского договора, сформированное Дубчеком правительство заявило, что лояльно по отношению к Москве, но при этом будет и далее следовать намеченным путем – путем либеральных реформ.
В результате правительства СССР, а также Болгарии, Венгрии, Польши, ГДР решили вмешаться с целью предотвращения антикоммунистической революции.
Дабы придать подавлению Пражской весны хотя бы видимость законности, вышеперечисленные страны заручились поддержкой ряда серьезных чехословацких деятелей, чье слово имело в стране вес. Они якобы попросили СССР ввести войска с целью стабилизации обстановки.
Узнав об этом, Дубчек попросил людей не протестовать во избежание кровопролитий. В целом обошлось без столкновений, но отдельные локальные очаги все же имели место. В итоге подавление Пражской весны прошло практически бескровно. Со стороны Запада оно подверглось жесткой критике как незаконное вмешательство в дела Чехословакии.
В итоге Александра Дубчека сместили с поста первого секретаря ЦК компартии Чехословакии и исключили из партии. Практически все реформы были отменены, в результате чего население в основной массе стало испытывать еще более сильную неприязнь по отношению к СССР и коммунистическому строю.
Источник:
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https://old.fishki.net/3816413-prichiny-v-svjazi-s-kotorymi-kury-perestajut-nestisy-vesnoj-i-osenyju.htmlhttps://old.fishki.net/3816413-prichiny-v-svjazi-s-kotorymi-kury-perestajut-nestisy-vesnoj-i-osenyju.html
в закатной крови рассвета.
Танки идут по правде,
которая не газета.
Танки идут по соблазнам
жить не во власти штампов.
Танки идут по солдатам,
сидящим внутри этих танков.
Боже мой, как это гнусно!
Боже какое паденье!
Танки по Яну Гусу,
Пушкину и Петефи.
Страх это хамства основа.
Охотнорядские хари,
вы это помесь Ноздрёва
и человека в футляре.
Совесть и честь вы попрали.
Чудищем едет брюхастым
в танках-футлярах по Праге
страх, бронированный хамством.
Что разбираться в мотивах
моторизованной плётки?
Чуешь, наивный Манилов,
хватку Ноздрёва на глотке?
Танки идут по склепам,
по тем, что ещё не родились.
Чётки чиновничьих скрепок
в гусеницы превратились.
Разве я враг России?
Разве я не счастливым
в танки другие, родные,
тыкался носом сопливым?
Чем же мне жить, как прежде,
если, как будто рубанки,
танки идут по надежде,
что это родные танки?
Прежде чем я подохну,
как мне не важно прозван,
я обращаюсь к потомку
только с единственной просьбой.
Пусть надо мной без рыданий
просто напишут, по правде:
«Русский писатель. Раздавлен
русскими танками в Праге».
Е.Евтушенко
1968 г.