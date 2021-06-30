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Разнесли в пух и прах: реакция на прямую линию с Владимиром Путиным

Разнесли в пух и прах: реакция на прямую линию с Владимиром Путиным (20 фото)

Автор:
30 июня 2021 16:05
Сообщество : Политика
Метки: вконтакте   политика   прямая линия   путин   реакция соцсетей   твиттер   телевизор   
2512
20
Прямая линия с Президентом РФ, не успев начаться, мгновенно собрала в соцсетях огромное количество негатива и нелицеприятных месседжей. Адресованы все они главному спикеру, политической обстановке в России, а также всем причастным к проведению данного телемоста.
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Метки: вконтакте   политика   прямая линия   путин   реакция соцсетей   твиттер   телевизор   
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56  комментариев
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132k
InfoVoin 53 минуты назад
Выбрано урывочно, но у меня всегда один вопрос к авторам таких подборок... Назовите хоть одну адекватную кандидатуру на его место, молчим, то-то же, гомно проще на вентилятор накидывать, удивлён что не было в комментах хохлятской кричалки про Путина, она как раз подошла бы к этому посту.
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43k
doker Полминуты назад
Какая прелесть, читать комментарии к таким постам.

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1k
investas 45 секунд назад
Он сказал, что вакционировался в феврале, но до этого новость на сайте кремля была, что в арте-апреле. Так когда же.)
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3k
Юра Гагарин 2 минуты назад
ребят, вы что все здесь торчите?
там на других ветках нашего любимого вождя куесосят во всю?
Вы чё блин
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884
GoInDown 4 минуты назад
"Разнесли", стоило Вовану публично заявить, что разговаривать с хохлами бестолку, тут же повылазили Щеневмерлики)))
А самое смешное, то что ответ на заявление Путина об Украине и ее несамостоятельности, последовал незамедлительно, они походу там на коленях перед телевизором смотрят и слушаю, что Вовка о них скажет)))) вот что значит Кумир.
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2k
Дмитрий 6 минут назад
Собака лает, караван идёт? Фишки известный рассадник сторонников "бога Алёши". Но ребятам же нужен повод прос...ться.... А здесь такой повод... А на самом то деле претензий пшик! Если подобные "вопросы" помогут с десяток людей, уже хорошо. Омску, родному городу, глядишь денег подкинут на "экологию", тоже не плохо. Ветерану там же из Омска помогут(100%). Детский сад отремонтируют. Пожарным зарплату повысят. Что ещё? Глобальные вопросы мало волнуют, но ЛНР и ДНР вакцину получит, тоже не плохо. Газопровод людям до дворов доведут.....Можно было бы больше? Можно.
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4k
Борис Карабанов 6 минут назад
Как же это сладко - наругать, разнести в пух и прах, отчитать самогО Президента! Обожаю Интернет!
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2k
V2.Smirnov 7 минут назад
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8k
vit 10 минут назад
Когда подобное писали про Лукашенко, пользователи Фишек просто негодовали и минусили писавших, ведь он же такой молодец!
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−122
Лучший Друг 14 минут назад
Тем не менее русские ради негров на колени не встают

Только перед кавказцами извиняются, да @InfoVoin?
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−122
Лучший Друг 16 минут назад
@Соломей

хохлозащеканцев больше всего волнует, что там Путин, ибо он их бог!
....
Комментарий киевского защеканца.

У тебя, что, своего президента нет? Что ты на нашего дрочишь? Заберай себе
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27k
Slonyash 17 минут назад
Хохловысер...
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3k
ride 20 минут назад
Комментарий к фото
Не, ну тут-то на самом деле так и есть - фишинговые сайты ловят "рыбу" - глупое население. Забрасывают линк и ждут, пока кто-нибудь клюнет.
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5k
Натяжные Потолки 22 минуты назад
А мне норм живется, я доволен
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14k
ВОВЧЕГ Полчаса назад
Интересно что он в этот раз напистел, но смотреть не могу, т.к. рвотный рефлекс не могу контролировать смотря на него.
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245
В. Л. a.fey 14 минут назад
поздно уже
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26k
Aqueronte Полчаса назад
Путин молодец, такую страну имеет, а должен по идее, ей управлять.
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41k
Соломей Полчаса назад
хохлозащеканцев больше всего волнует, что там Путин, ибо он их бог!
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23k
Vazari 36 минут назад
А про печенегов было что? Я не следил.
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57k
Александр Ломовицкий 43 минуты назад
вот каждый плять год одно и то же - я узнаю о прямой речи Путина от лиройдов которые его смотрят и слушают . мазохисты или хохложопые ? только те постоянно думают о Путине и живут политикой и грязью , где вы суки умные были в 98 когда экономика по писде пошла и в 94 когда чеченская началась где вы умники были когда плохо жилось ?
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156k
☭Cheкаво☭ 44 минуты назад
Можно подумать это из России комменты, никуя там ДДОС-атака была, из-за бугра мрази.
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15k
Fat boy slim is * in a heaven 56 минут назад
Либерду сводили судороги, из глаз текли слезы, дыхание перехватывало, но они продолжали смотреть и слушать Путина, записывая отдельные фразы и слова в замызганные блокнотики, так что потом ничего уже не было им понятно
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