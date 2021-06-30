Разнесли в пух и прах: реакция на прямую линию с Владимиром Путиным

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Прямая линия с Президентом РФ, не успев начаться, мгновенно собрала в соцсетях огромное количество негатива и нелицеприятных месседжей. Адресованы все они главному спикеру, политической обстановке в России, а также всем причастным к проведению данного телемоста.
Максимальный уровень недовольства и критика - именно так встретили прямую линию пользователи соцсетей
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Пользователи соцсетей обратили внимание, что на этой прямой линии было очень много удобных вопросов
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там на других ветках нашего любимого вождя куесосят во всю?
Вы чё блин
А самое смешное, то что ответ на заявление Путина об Украине и ее несамостоятельности, последовал незамедлительно, они походу там на коленях перед телевизором смотрят и слушаю, что Вовка о них скажет)))) вот что значит Кумир.
Только перед кавказцами извиняются, да @InfoVoin?
хохлозащеканцев больше всего волнует, что там Путин, ибо он их бог!
....
Комментарий киевского защеканца.
У тебя, что, своего президента нет? Что ты на нашего дрочишь? Заберай себе
И преемник опять в тренде.